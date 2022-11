Drapssiktet nylig løslatt fra fengsel

Det får TV 2 opplyst.

Den siste dommen mot 31-åringen gjaldt oppbevaring av 217 gram amfetamin, flere tyverier – blant annet av to biler – og brudd på våpenloven.

Nå er 31-åringen og en kvinne i 50-årene siktet for drap eller medvirkning til dette etter at en mann i 40-årene ble funnet død i en leilighet i Stavanger lørdag kveld.

Hun nekter nekter straffskyld etter siktelsen, mens 31-åringen ennå ikke har tatt stilling til skyldspørsmålet.

De to fremstilles for varetektsfengsling i Sandnes tirsdag.

For 31-åringen behandles spørsmålet om fengsling som såkalt kontorforretning, mens den siktede kvinnen i 50-årene vil møte fysisk i retten klokken 13.30.

Skal ha blitt skutt

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med 31-åringens forsvarer, advokat Etiya Rehman, uten å lyktes.

Politiadvokat Marita Hagen ønsker ikke å kommentere denne saken. I en pressemelding tirsdag opplyser politidistriktet at de vil be om fire ukers varetekt, med to uker i full isolasjon for begge de siktede.

Lørdag gikk politiet ut og etterlyste 31-åringen både i Norge og internasjonalt. Natt til mandag gikk politiet til aksjon og pågrep begge de siktede på en adresse på Forus, som ligger mellom Stavanger og Sandnes

På en pressekonferanse mandag uttalte politiadvokat Marita Hagen at de forventer å få en foreløpig obduksjonsrapport av drapsofferet i løpet av mandagen.

AVSPERRET: Politiets krimteknikere jobbet på åstedet i Stavanger sentrum gjennom helgen. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Ifølge TV 2s opplysninger ble den avdøde mannen i 40-årene skutt før han døde, slik VG tidligere har skrevet.

Den avdøde mannen ble funnet i den aktuelle leiligheten i Stavanger sentrum omkring klokken 18.30 lørdag.

Politiet sier at de har gjort beslag i saken, men vil ikke kommentere hvorvidt det er gjort funn av et mulig drapsvåpen.

Brøt narkotikaprogram

I den siste dommen mot den nå drapssiktede 31-åringen kommer det frem at han har vært inn og ut av både fengsel og rusinstitusjoner.

I forbindelse med den siste dommen vurderte Sør-Rogaland tingrett å innvilge et såkalt narkotikaprogram med domstolskontroll for 31-åringen.

Retten fant derimot at han ikke var egnet for et slikt program, fordi han har brutt vilkårene som medfølger i forbindelse med en tidligere dom:

«Videre har han under § 12 soninger etter dette med de stramme rammene som her gjelder, heller ikke evnet å holde seg rusfri, som igjen har ført til gjeninnsettelse i fengsel samt at siktede har begått ny kriminalitet kort tid etter løslatelse», skriver tingretten.

§ 12 soning betyr at en straffedømt soner straffen sin på en annen institusjon enn fengsel.

TV 2 er ikke kjent med straffehistorikken til den siktede kvinnen i 50-årene.