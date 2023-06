Drapssiktet nordmann har meldt seg for norsk politi

Nordmannen som er siktet for et drap i Thailand i 2019, har meldt seg for norsk politi. Fredag har de avtalt et møte.

Det bekrefter politiadvokat Eirik Braathen til TV 2.

– Han har meldt seg via sin advokat, og vi har avtalt et møte nå i dag. Først og fremst handler det om at vi får sjekket hans identitet og forsikret oss om at dette er rett mann, sier Braathen.

Den drapssiktede nordmannen landet på Gardermoen i helgen etter å ha vært på rømmen i Asia i flere år.

– Tragisk

I 2019 ble han anklaget for å ha drept en britisk småbarnsfar på et hotell i Thailand.

Mannen har innrømmet at han kvalte og drepte briten etter et basketak på hotellet. Nordmannen har hele tiden hevdet at han handlet i nødverge.

– Det som skjedde, er tragisk. Et basketak som gikk utrolig gærent. Jeg handlet i nødverge sånn jeg ser det, men det er ord mot ord, har han tidligere uttalt til TV 2.



Varsler Thailand

Politiadvokat Braathen forteller at norsk politi nå vil varsle politiet i Thailand.

– Han er internasjonalt etterlyst, og da er vi pålagt å melde fra til internasjonale samarbeidsaktører, som i dette tilfellet er Thailand.

– Hva skjer da videre for hans del?

– Det er for tidlig å si. Vi kan komme til å ta over etterforskningen, eller vi kan gjennomføre etterforskningsskritt for thailandsk politi, sier Braathen.

Foreløpig har ikke norsk politi noen plan om verken å pågripe eller avhøre den drapssiktede nordmannen.