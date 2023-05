Drapssiktet nordmann har landet på Oslo lufthavn

HEMMELIG: Den drapssiktede nordmannen har levd i skjul på hemmelige adresser i et land i Asia de siste årene. Foto: Avhørt/podkast

Saken oppdateres.

Fredag kveld fikk TV 2 opplyst at nordmannen har klart å komme seg fra Thailand til Paris med et falskt pass.

Lørdag morgen satte han seg på et fly til Norge.



Like etter klokken 11 landet flyet på Oslo lufthavn. Der ble nordmannen møtt av venner og familie.

– Hvordan føles det å være tilbake i Norge?

– Det føles uvirkelig. Veldig rart, sier mannen til TV 2.



PÅ NORSK JORD: Her er nordmannen i ankomsthallen på Oslo lufthavn. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

I dårlig form

Etter å ha landet i Norge, fremstår nordmannen sliten og medtatt.

– Jeg er i dårlig form, men jeg har ikke lyst til å utdype det noe særlig. Jeg kommer til å oppsøke legevakten. Jeg har ikke noe sted å bo heller, så kanskje de kan hjelpe meg, sier han.

Først og fremst ser han frem til å tilbringe tid med datteren sin igjen.

– Jeg vil bare være sammen med datteren min. Jeg har ikke sett henne på fire år, så jeg vil høre hvordan hun har det, sier nordmannen.

GJENFORENT: Nordmannen er gjenforent med familie. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Tragisk

I flere år har nordmannen i 50-årene vært på rømmen i Asia, etter at han drepte en britisk småbarnsfar på et luksushotell i Thailand i 2019.

Mannen har innrømmet at han kvalte og drepte briten, etter et basketak på hotellet. Nordmannen har hele tiden hevdet at han handlet i nødverge.

– Det som skjedde er tragisk. Et basketak som gikk utrolig gærent. Jeg handlet i nødverge sånn jeg ser det, men det er mot ord, sier han.

Dette flyet fraktet den drapsdømte til Gardermoen. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Dersom nordmannen blir straffeforfulgt i Thailand, risikerer han mellom 10 og 15 år i fengsel. Soningsforholdene i Thailand regnes som blant de verste i hele verden. Han har derfor levd i skjul på flere hemmelige adresser i et annet land i Asia.

Fire år på rømmen har satt sine spor, forteller nordmannen.

– Det har vært slitsomt og utfordrende.

Se intervju med drapssiktede:



Nå har han vendt tilbake til Norge for å sone straffen sin her.

– Jeg skal melde meg. Men jeg skal til legen først, sier den drapssiktede.

Farid Bours forsvarer den drapssiktede nordmannen.

– Jeg har ingen ytterligere kommentar, sier han til TV 2.

Var på ferie med kjæresten

Drapet på den britiske familiefaren skjedde 21. august 2019.

Nordmannen i 50-årene var på dette tidspunktet på ferie med kjæresten sin. Sammen bodde de på et luksushotell i Phuket i Thailand.

To dager før de skulle reise hjem var de ute og spiste middag og drakk alkohol, før de dro tilbake til hotellet.

HOTELLET: Det var på dette hotellet i Phuket at det utspilte seg et basketak mellom nordmannen og en brite. Foto: Finn Erik Robstad / TV 2

Rundt klokken 04 på natten skal det ha oppstått en krangel mellom nordmannen og den britiske mannen, som bodde i hotellrommet ved siden av.



– Jeg satt meg på verandaen og begynte å synge opera, og jodle litt. Da kommer naboen ut, sier den drapssiktede mannen i et tidligere intervju med TV 2.

Briten skal ha blitt irritert på nordmannens synging.

– Så dundret det på døren min. Jeg trodde at det var hotellvakter. Så lukker jeg opp døra, og så er det han som står der da, hevder mannen.

Når nordmannen åpner døren, skal han ha blitt stukket med en kniv i skulderen av briten, ifølge den drapssiktede nordmannens forklaring.

Det er på dette tidspunktet at nordmannen tar kvelertak på briten – i nødverge, ifølge ham selv.

Britens kone kommer med en helt annen forklaring. Hun har forklart til politiet at det var nordmannen som tok seg inn på deres hotellrom og at var han som først gikk til angrep på den britiske småbarnsfaren.

Vil sone i Norge

Nordmannen har lenge ønsket å komme hjem til Norge og melde seg for politiet, forklarte han i et tidligere intervju med TV 2.

Mannen ønsker seg en rettssak i Norge, og er villig til å sitte i fengsel for drapet. På den måten vil han kunne ha kontakt med datteren sin, forklarer han.



Nordmannen har søkt om nødpass flere ganger. Han har fått avslag hver gang.

I 2020 opplyste advokaten hans, Jon Christian Elden, at nordmannen hadde blitt svært syk, og at det var nødvendig å få ham hjem til Norge.

Nå har altså nordmannen forsøkt å få seg inn i Norge på egenhånd.