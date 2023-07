Drapssiktet mann i 40-årene varetektsfengsles i fire uker

ÅSTED: Hendelsen skal ha skjedd inne i et bofellesskap på Vestli Foto: Frode Sunde / TV 2

OSLO TINGRETT (TV 2): Mannen som er siktet for å ha drept en annen mann på Vestli mandag møtte opp i retten med synlige skader.

En mann i 40-årene er siktet for drap etter en hendelse i et bofelleskap på Vestli i Oslo mandag ettermiddag.

Tirsdag ble han fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett.

Politiadvokat Kari Kirkhorn ba om fire ukers varetekt med brev- og besøkskontroll. Dette ble tatt til følge, men dommeren mente det var tilstrekkelig med to uker brev- og besøkskontroll.

Siktede samtykket til fengslingen.

Knytter seg til handlingen

Ifølge politiet fant de «en veldig blodig» mann da de kom til åstedet mandag.

Det ble iverksatt livreddende førstehjelp, men mannens liv sto ikke til å redde.

Siktede har i avhør mandag kveld knyttet seg til handlingen.

– Han er preget av situasjonen. Det er en alvorlig sak det her, sier mannens forsvarer Gunhild Bergan til TV 2.



Den siktede har ikke tatt stilling til spørsmål om straffeskyld.

– Utrolig ekkelt

TV 2 har snakket med flere naboer i området der drapet skjedde.

De er alle sjokkert over at noe slikt har skjedd i det som beskrives som et trivelig nabolag.

– Det pleier ikke å være så mye bråk her, så det er utrolig ekkelt at dette skjer rett ved der jeg bor, uttalte en av dem til TV 2 mandag.