Drapssiktet mann (31) dømt for grovt heleri og hvitvasking

Den 31 år gamle mannen som før sommeren ble siktet for medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen (68), er nå dømt for omfattende økonomisk kriminalitet i en annen sak.

DØMT: Den nå 31 år gamle mannen, her på et postkontor i forbindelse med en annen svindelsak der han ble dømt, er siktet i Lørenskog-saken. Foto: Politiet

Mannen er onsdag dømt til fengsel i tre år og tre måneder.

Totalt mener Oslo tingrett at 31-åringen har gjort seg skyldig i heleri og hvitvasking av omkring 7,36 millioner kroner.

Det er snakk om seks helerier, ett tilfelle av hvitvasking, samt dokumentforfalskning.

«Heleriene og hvitvaskingen er begått blant annet ved bruk av omfattende misbruk av andres identiteter. Dette har gitt flere personer ikke-ubetydelige vansker, både i form av at lån er tatt opp i deres navn, men også ved at de har vært mistenkte for straffbare handlinger», heter det i dommen.

Langt rulleblad

Mannen som fikk status som siktet i mai, er norsk statsborger og bosatt i Oslo.

Hans første dom fikk han som 18-åring, da han oppga uriktig navn overfor politiet.

Siden har han rukket å skaffe seg et langt rulleblad.

ÅSTEDET: Politiet har, etter fire års intens etterforskning, ikke funnet ut hva som skjedde da Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant fra hjemmet sitt 31. oktober 2018. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

TV 2 er ikke kjent med hvilken rolle politiet mener at 31-åringen har hatt i forbindelse med forsvinningssaken på Lørenskog.

Ifølge VG, som først omtalte siktelsen, skal medvirkningen ha skjedd mellom juni 2018 og forsvinningen 31. oktober samme år.

– Svake beviser

Mannens forsvarer, advokat Marius Dietrichson, sier til TV 2 at de vil gå gjennom onsdagens dom og vurdere en anke.

– Vi antydet at rett nivå på straffen skulle være i underkant av tre år, mens han ble dømt til i overkant av tre års fengsel, sier han.



FORSVARER: Advokat Marius Dietrichson representerer 31-åringen. Foto: Christoffer Andreassen / TV 2

Han har tidligere karakterisert bevisene mot 31-åringen i Lørenskog-saken som svake.

– Hadde politiet forsøkt seg på å varetektsfengsle min klient, så ville de ikke fått rettens medhold i det, skrev han til TV 2 i oktober.

– Hvilken retning og mot hvem etterforskningen da hadde gått, vet ikke jeg, om de da for eksempel hadde prøvd seg på andre id-tyver i samme situasjon som min klient, skrev han.

Nylig ble det kjent at hele etterforskningsledelsen i Lørenskog-saken er skiftet ut etter en intern uenighet. Ifølge VG var det likevel den forrige påtalelederen, politiadvokat Gjermund Hanssen, som tok ut siktelsen mot 31-åringen.