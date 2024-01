Drapssiktet kvinne er etterlyst internasjonalt

STAVERN (TV 2): Politiet har iverksatt drapsetterforskning etter at en mann ble funnet død tirsdag. Mannens samboer er siktet, men fremdeles ikke pågrepet.

Kvinnen er nå internasjonalt etterlyst, opplyser politiadvokat Ole Jacob Garder til TV 2 tirsdag ettermiddag.

– Politiet har ikke hatt kontakt med kvinnen etter at vi kom til adressen i går. Det er heller ingen elektroniske spor. Sånn sett har vi ikke egentlig så mye å gå etter, og det er derfor vi også ønsker tips fra publikum, sier Garder.

– Vurderer dere å etterlyse henne med navn og bilde?



– Det er noe vi har til løpende vurdering, men per nå er det ikke aktuelt, sier han.



LETER: Politiet er på jakt etter en kvinne som er siktet for drap. De har tirsdag kveld ikke kontroll på hvor hun er. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Garder ønsker ikke å utdype hvorfor de mistenker kvinnen for drapet, utover at funn på åstedet er bakgrunnen for drapssiktelsen. Kvinnen er i slutten av 40-årene, mens den avdøde mannen er i 50-årene.

– Det er samtidig naturlig at politiet jobber ut ifra flere teorier om hva som kan ha skjedd, og vi holder alle muligheter åpne. Men først og fremst ønsker vi å komme i kontakt med kvinnen, sier Garder.

Funnet tirsdag

Drapsalarmen gikk like over klokken 18.00 tirsdag kveld. Da fikk politiet en melding fra familiemedlemmer som var bekymret for en slektning de ikke hadde fått kontakt med.

– På bakgrunn av denne meldingen dro politiet til en adresse i Stavern utenfor Larvik. På adressen fant patruljen en død mann, opplyser politiadvokat Garder.

Avdøde er ikke formelt identifisert, men politiet har en formening om hvem det kan være. De pårørende til mannen politiet tror det er snakk om, er varslet.

Garder sier til TV 2 at de ikke vet hvor lenge mannen har ligget død, men sier at de ikke har grunn til å tro at han har ligget der lenge.

Bodde sammen

Garder opplyser at begge de involverte er norske borgere. De er ikke kjent for politiet fra før.



Onsdag formiddag opplyser politiet at de to er samboere. De hadde kun bodd på adressen i noen måneder. Ifølge TV 2s opplysninger flyttet de to inn i august 2023.

FLERE ETATER: Tirsdag kveld var det både politi og helsepersonell til stede i leiligheten der mannen ble funnet død. Foto: Geir Eriksen

Politiet mener ikke det er noen holdepunkter for at flere personer er involvert i saken.

– Videre vil vi foreta oss avhør av pårørende, andre personer i kretsen til de to og selvfølgelig lete etter hun som er siktet i saken, sier Garder.



Politiet er svært interesserte i å få tips som kan bidra til å kaste lys over hendelsen. De ber folk ringe tipstelefonen 476 96 500.

– Ubehagelig

Ordfører Birgitte Gulla Løken i Larvik sier de foreløpig har lite informasjon om saken.

– Dette er ubehagelig, og vi kommer selvfølgelig til å stille opp med det som trengs fremover, hvis det blir aktuelt, sier hun til TV 2.

– Vi vet veldig lite, men vi er klare til å opprette kriseteam hvis det blir nødvendig. Det er fremdeles veldig tidlig, så vi får bare la politiet gjøre jobben sin