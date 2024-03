Drapssiktet datter ikke klar for avhør

BESLAG: Politiet tok med seg en rekke gjenstander fra åstedet på Sandaker i Oslo. Foto: Per Haugen / TV 2

Kvinnen som er siktet for å ha drept faren sin i en leilighet i Oslo torsdag, er ikke klar for å gå i avhør.

Det opplyser hennes forsvarer Bjørn Rudjord til TV 2.



– Hun vil antakelig ha behov for noe helsehjelp. Det er ikke aktuelt å begynne med noe avhør nå, sier Rudjord.



Ifølge forsvareren er det uklart hvordan kvinnen ser på drapssiktelsen.

Politiet rykket torsdag kveld ut til en leilighet på Sandaker i Oslo. Funn på stedet gjorde at politiet startet en drapsetterforskning, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

FORSVARER: Advokat Bjørn Rudjord representerer den drapssiktede kvinnen. Foto: Jil Yngland / NTB

Kort tid etter hendelsen ble en kvinne pågrepet og siktet for drap. Hun ble pågrepet utenfor en annen adresse i Oslo, opplyser politiet.

Den drapssiktede kvinnen er ikke kjent for politiet fra tidligere, opplyser politiinspektør Anne Alræk Solem til TV 2.

Avdøde var i 80-årene

Politiinspektøren forteller at det var helsearbeidere som fant den avdøde mannen i leiligheten, og at det var de som igjen varslet politiet.

– Hva kan du si om avdøde?

– Han er en eldre mann i 80-årene. Han er utsatt for en særdeles alvorlig kriminell handling, sier Solem.

Politiet har tatt beslag i det de mener er drapsvåpenet, et stikkvåpen som ble funnet i leiligheten sammen med den avdøde mannen.



«Etterforskningen er i en innledende fase. Det vil i dag bli gjennomført ytterligere vitneavhør og tekniske undersøkelser. Politiet ønsker også å gjennomføre avhør av siktede», skriver politiet i pressemeldingen.

POLITIINSPEKTØR: Anne Alræk Solem leder drapsavsnittet i Oslo politidistrikt. Foto: Martin Leigland / TV 2

De pårørende i saken følges av politiet og har foreløpig ikke fått oppnevnt en bistandsadvokat, skriver politiet i pressemeldingen.



Politiet etterlyser også vitner som ennå ikke har vært i kontakt med dem.

«Bilder, videoer og annen vitneinformasjon kan sendes til tips.politiet.no/oslo.»



– Det er litt for mye

Sent torsdag hadde politiet avhørt flere vitner i den aktuelle blokka, som også var åsted for et dobbeltdrap i fjor sommer.

– Jeg ble litt sjokka nå, når det har skjedd her igjen. Det er litt for mye av det nå, at det kommer så tett på oss i nabolaget, fortalte en nabo til TV 2 torsdag.

KRIMTEKNIKERE: Politiets krimteknikere har jobbet på åstedet gjennom natten. Foto: Per Haugen / TV 2

Mer om dobbeltdrapet fra i sommer kan du lese her.

TV 2 har ingen kunnskap om at de to sakene har noe med hverandre å gjøre, utover at drapene har skjedd på den samme adressen.

Den aktuelle blokka består i stor grad av kommunale leiligheter.