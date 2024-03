Drapssiktet bror tidligere dømt for vold og rasisme

Mannen som er pågrepet og siktet for drap i Nord-Odal natt til fredag, er tidligere straffedømt flere ganger.

Det får TV 2 opplyst.

I 2009 ble mannen i 30-årene dømt for vold og rasisme, til 270 timer samfunnsstraff. Den subsidiære fengselsstraffen var på syv måneder.

Den nå drapssiktede mannen var under 18 år da han ble dømt i 2009.



Tidligere fredag opplyste politiadvokat Christine Lundstein at både siktede og avdøde er tidligere kjent for politiet.

VG og Aftenposten skriver at siktede og avdøde er brødre.

SPORSIKRING: Politiet har sperret av et større område i det aktuelle nabolaget. Foto: Olav Wold / TV 2

Mannens forsvarer, advokat Petter Bonde, skriver fredag ettermiddag i en tekstmelding til TV 2 at han ikke har snakket med klienten sin enda, og at han ikke vil kommentere saken før han har gjort det.



Intensiv etterforskning

Sent torsdag kveld ble en mann i 40-årene funnet drept på en adresse i Nord-Odal i Innlandet fylke. Det var den nå drapssiktede mannen i 30-årene som ringte politiet og varslet om hendelsen.

Avdøde ble erklært død på stedet.

Flere naboer forteller til TV 2 at de gjennom natten har registrert omfattende aktivitet fra politiet på adressen. Natt til fredag fløy det også politihelikopter over den aktuelle adressen.

– Det vi kan si er at avdøde er utsatt for vold. Avdøde vil bli obdusert, sier politiadvokat Lundstein.

Hun opplyser også at politiet har gjort en rekke beslag i saken, men vil ikke kommentere om det er beslaglagt våpen.

Viste Hitler-hilsen

TV 2 har fått tilgang til en dom mot den drapssiktede mannen, som er avsagt i 2009.

Av dommen kommer det frem at mannen gjorde Hitler-hilsen og ropte «heil Hitler» og «jævla utlendinger» til en utenlandsk mann og sønnen hans da de møttes på en bensinstasjon i Oslo omkring klokken fem om morgenen en lørdag morgen.

Av dommen kommer det også frem at tiltaltes bror var til stede under hendelsen. Det er ukjent for TV 2 om det er snakk om den samme broren som nå er drept.

NORD-ODAL: Naboene på stedet beskriver hyttefeltet som fredelig og stille. Foto: Olav Wold / TV 2

Etter de rasistiske tilropene på bensinstasjonen, skal den fornærmede mannen ha gått mot bilen de to brødrene hadde ankommet med, for å få en unnskyldning.

Da skal broren ha banket i ruta og vist fingeren til den fornærmede mannen.

Ble liggende bevisstløs

Omtrent samtidig kom den nå drapssiktede mannen ut fra bensinstasjonen og ropte høyt at fornærmede ikke skulle røre broren hans.

«På et tidspunkt snudde tiltalte seg og slo fornærmede med knyttet hånd mot ansiktet på skrått bakfra. Tiltalte falt i bakken og ble liggende bevisstløs i flere minutter.»

AVSPERRET: Politiet har sperret av et stort området i nabolaget. Foto: Olav Wold / TV 2

Lagmannsretten landet til slutt på at det ikke var tilstrekkelig bevist at slaget var rasistisk motivert, slik politiet mente. Mannen ble likevel dømt for vold og rasisme mot den samme mannen.

Broren, som også var på stedet, var aldri tiltalt i saken.

Verken politiadvokat Christine Lundstein eller mannens forsvarer, advokat Petter Bonde, ønsker å kommentere denne artikkelen.

Avdøde også dømt

TV 2 får også opplyst at mannen er straffedømt tre ganger etter 2009, sist gang i 2014. Han er blant annet dømt for narkotikalovbrudd.

Ifølge TV 2s opplysninger er også den avdøde mannen straffedømt tidligere, for mange år siden. I 2003 ble han dømt for vold mot politiet.

Politiadvokat Christine Lundstein ønsker ikke å kommentere dommene utover at begge partene tidligere har vært i kontakt med politiet.

Den drapssiktede mannen vil trolig bli fremstilt for varetektsfengsling lørdag formiddag.