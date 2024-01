Drapssiktet bestefar ringte politiet før han tok livet sitt

STORE RESSURSER: Politiet, brannvesenet og flere ambulanser rykket ut da en mann i 60-årene varslet at han hadde drept tre personer og skulle ta sitt eget liv i Skogbygda tirsdag formiddag. Foto: Tor Lindseth

Det opplyser politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

– Det er først når vi har svar på obduksjonen og noen andre etterforskningsskritt, at vi vil gå ut med mer informasjon, sier Metlid.

Tirsdag formiddag ringte den antatte gjerningsmannen til politiet.

Han fortalte at han hadde drept døtrene sine og et barnebarn, og nå skulle han ta sitt eget liv.

– Det var denne telefonen som var bakgrunnen for at man rykket ut, sier Metlid.

UNDERSØKELSER: Politiets krimteknikere jobbet lenge på åstedet mandag. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Døtrene hans var i 20- og 30-årene. En av dem hadde også en baby.



Da politiet kom til stedet, fant de fire døde mennesker i et røykfylt hus.

– Dette er åpenbart en veldig alvorlig og ufattelig trist sak. Flere sentrale etterforskningsoppgaver skal gjennomføres i dag, blant annet obduksjon av de døde, hvor også en tar sikte på å gjennomføre formell identifisering, sier Metlid.

Mannen har formelt status som siktet, selv om han er død. Politiet er nå i gang med å oppnevne en forsvarsadvokat for ham, samt bistandsadvokater for de etterlatte.

Metlid forteller at det er belastende også for de ansatte i politiet å jobbe med saken, ettersom en av de to døtrene som er drept, var ansatt i Øst politidistrikt.

Etterforskningen av saken har derfor blitt flyttet til Oslo politidistrikt.