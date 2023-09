Drapssiktede venner stjal våpen – ett ble borte

Kameratene som er siktet for drapet på Jonas Aarseth Henriksen (30), stjal omkring 20 våpen fra en bolig i Trysil i 2017. Nå er politiet svært opptatt av hvor det ene våpenet endte opp.

Det får TV 2 opplyst.

Onsdag morgen gjorde politiet sin andre pågripelse i etterforskningen av drapet på 30 år gamle Jonas Aarseth Henriksen.

De to som nå sitter varetektsfengslet og siktet for drapet, har kjent hverandre i flere år.

Begge to har erkjent at de på høsten i 2017 gjennomførte et grovt våpentyveri av 18 til 20 våpen.

RANSAKET: Onsdag var det mye politifolk på plass der den eldste av de to siktede bor og ble pågrepet. Foto: Frode Sunde / TV 2

I dommen kommer det fram at en rekke av våpnene ble gitt videre til to navngitte personer.

Likevel ble minst ett av våpnene gitt eller solgt til personer som politiet den gangen ikke hadde kontroll på. I dommen beskrives disse som «for politiet ukjente personer i kriminelt miljø».

I dag, seks år etter tyveriet, er ett av disse våpnene sentralt i politiets etterforskning, ifølge TV 2s opplysninger.

Vil ikke kommentere

Aarseth Henriksen ble funnet død sittende i bilen sin i nærheten av en hytte i Nes i Ådal 17. august i år. Ifølge VG ble han skutt.

DREPT: TikTok-kjendis Jonas Aarseth Henriksen (30) hadde flere pågående konflikter da han ble drept. Politiet etterforsker om de har en sammenheng med drapet. Foto: Privat

Politiinspektør Odd Skei Kostveit ønsker ikke å kommentere dette.

– Har dere kontroll på det dere mener er drapsvåpenet?



– Det kan jeg ikke kommentere, sier Kostveit.

– Krevende

TV 2 er ikke kjent med om politiet faktisk har kontroll på det aktuelle våpenet eller om de mener våpenet ble brukt i forbindelse med drapshandlingen.

– Vi har hatt flere ransakelser og har gjort relevante beslag, sier Kostveit.

ANSIKT UTAD: Politiinspektør Odd Skei Kostveit holdt en pressekonferanse etter pågripelsen onsdag. Han er en av de to politiadvokatene som leder etterforskningen. Foto: Emilie Holtet / NTB

Politiinspektøren forteller at de tar høyde for at det kan komme flere pågripelser i drapssaken.

– Det er en krevende etterforskning, det er komplisert og vi mener det kan være flere involverte, sier han.

– Ingen kjennskap



Forsvareren til siktede (30), Geir Jesinsky i Elden advokatfirma, ønsker ikke å kommentere TV 2s opplysninger om våpenet som ikke ble gjort rede for.

– Min klient ønsker å samarbeide med politiet, og har samtykket til varetektsfengsling i to uker. Han er helt klar på at han ikke har noe med dette å gjøre, sier Jesinsky.



ETTER AVHØR: Advokat Geir Jesinsky satt omtrent fem timer i politiavhør sammen med sin klient etter pågripelsen onsdag. Foto: Emilie Holtet / NTB

Siktede mener å ha alibi dagen Jonas Aarseth Henriksen ble drept.

– Han har ingen kjennskap til Jonas og mener at naboer kan bekrefte at han var hjemme dagen Henriksen ble funnet død, sier Jesinsky.



Siktedes (28) forsvarer, Ellen Tvedten Jorem i Elden Advokatfirma, er ikke tilgjengelig for en kommentar fredag. Det opplyser Andreas Høistad Sjøberg, ved Elden advokatfirma til TV 2.