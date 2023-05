Drapssiktede samtykker til fengsling

OSLO TINGRETT (TV 2): Kvinnen som er siktet for et drap på Grünerløkka søndag kveld, godtar fire uker i politiets varetekt.

Klokken 15 på mandag ble siktede fremstilt for fengsling i sal 128 i Oslo tingrett.

– Vi har bedt om fire uker med brev- og besøksforbud, sier politiadvokat Ida Fengsrud til TV 2.

Siktede har samtykket til fengsling og spørsmålet blir behandlet som såkalt kontorforretning.

POLITIADVOKAT: Ida Fengsrud representerer påtalemyndigheten i saken. Hun ba mandag om at siktede fengsles i fire uker. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV2

Det vil si at partene ikke møtes fysisk i retten, men at dommeren skriver ut en kjennelse basert på sakens opplysninger.

Knytter seg til handlingen

Det er ikke kjent hvordan kvinnen, som er i 30-årene, stiller seg til anklagene om at hun drepte en mann i 20-årene søndag kveld.

Mannen ble funnet med blødende skader og senere erklært død i en trappeoppgang på Grünerløkka søndag kveld.



Mange ble vitne til at siktede ble pågrepet og ført inn i en politibil. Natt til mandag satt kvinnen i et flere timer langt avhør med politiet.

Kvinnens forsvarer, advokat Kai Vaag, vil foreløpig ikke si noe om hva kvinnen har forklart, utover å bekrefte at kvinnen har knyttet seg til handlingen, slik politiet har opplyst i en pressemelding.

Politiet: Ikke tilfeldig

Politiet mener handlingen ikke fremstår som tilfeldig.

De opplyser at det er en form for relasjon mellom siktede og avdøde, uten at de ønsker å utdype dette på nåværende tidspunkt.

FRAKTES VEKK: Søndag kveld ble avdøde fraktet vekk fra åstedet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Avdøde er ikke sikkert identifisert, men politiet mener altså vedkommende er en mann i 20-årene.

Pårørende er varslet, med forbehold om at mannens identitet ikke er fastslått med sikkerhet.

– Det er ingenting som tyder på at andre er involvert i hendelsen. Vi har en formening om hendelsesforløpet, uten at vi kan gå noe nærmere inn på dette, sier Anne Alræk Solem, leder for Oslo-poltiets drapsseksjon.