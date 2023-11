Drapssak fra 2010 gjenopptas

Det var natt til 6. juli i 2010 at politiet fikk melding om at en person blødde kraftig utenfor en leilighet på Mørkved utenfor Bodø sentrum.



En time senere ble 55 år gamle Ole Aamodt erklært død på stedet, med flere knivstikk i kroppen.

Neste morgen ble hans 56 år gamle husvert og venn pågrepet og siktet for drap. Mannen ble senere dømt til 12 års fengsel i lagmannsretten for drapet.

I mars ble han løslatt fra soning, skriver NRK.

Mannen har innrømmet å ha stukket Aamodt i låret, men har nektet straffskyld og hevdet han handlet i nødverge.

Domfelte begjærte gjenåpning for Gjenopptakelseskommisjonen i 2020.

I begjæringen ble det anført at domfeltes nevø, i 2018 skal ha forklart i et politiavhør at moren, domfeltes søster, til ham hadde bekreftet at onkelen startet knivstikkingen, men at hun selv hadde avsluttet den.

Søsteren døde i 2016, ifølge VG.

– Følelsesmessig kveld

– Ingen kan forestille seg hvor ødeleggende det er å sone 11 år for noe man ikke har gjort. Det skal ikke skje i en rettsstat som fungerer, sier mannens forsvarer, advokat Tom Barth-Hofstad, til TV 2

Han snakket med mannen tirsdag kveld.

– Det ble en lang og følelsesmessig kveld. Han er glad for å bli hørt til syvende og sist. Han har hevdet uskyld og forklart seg fra dag én. Han er glad, men det er med en bismak. Han håper at det skal få en avslutning sånn at han kan leve mer normalisert.

FORSVARER: Advokat Tom Barth-Hofstad hos Elden Advokatfirma forsvarer mannen. Foto: Torstein Wold / TV 2

Saken har vært gjennom alle rettsinstanser. Han er glad for at den blir gjenopptatt, og nye bevis har kommet frem.

– Når kommisjonen først tok tak i det, er vi glad for at de har sett på bevisene vi har kommet med. Det vitner om at kommisjonen kan gjøre godt arbeid, men ikke på den måten de burde gjøre i form av hurtighet.

– Aldri ferdig etterforsket

Kommisjonen, som har gjennomført åtte avhør, var delt i vurderingen av gjenåpning av saken.



– Flertallet, bestående av fire medlemmer, la blant annet vekt på at domfeltes nevø sin forklaring åpnet opp for et annet hendelsesforløp enn det retten la til grunn og som domfelte ble dømt for, skriver de.

Flertallet la også blant annet vekt på forklaringen til en av de sentrale etterforskerne av saken i 2010.

– Hun uttalte blant annet at saken etter hennes vurdering aldri ble ferdig etterforsket og oppklart. I likhet med de to andre profesjonelle aktørene som ble avhørt, pekte hun også på svakheter ved avhørene som ble tatt av domfeltes søster, skriver kommisjonen.

– I vurderingen av om vilkårene var oppfylt, så flertallet også hen til at det bevisbildet som ble presentert for retten trakk i litt ulike retninger.

– Ikke egnet

Kommisjonens femte og siste medlem mener at vilkårene for gjenåpning ikke er oppfylt.

– Mindretallet var enig med flertallet i at domfeltes nevø sin forklaring er et nytt bevis i saken. Etter mindretallets oppfatning syntes imidlertid ikke beviset egnet til å føre til gjenåpning sett i sammenheng med de øvrige omstendigheter og bevis i saken, heter det i kommisjonens vurdering.