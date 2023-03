Drapsmannen i retten: «Faen, jeg dreit meg ut»

VESTFOLD TINGRETT (TV 2): 27-åringen som skjøt og drepte Bård Lanes (33) trodde at han bommet med pistolen. Da følte han for å si unnskyld til 32-åringen som politiet mener bestilte drapet.

Påtalemyndigheten mener at drapet på avdøde Bård Lanes (33) ble utført på bestilling fra en 32-åring som heter Lasse.

De mener at en 27-åring skjøt ham, mens to menn på henholdsvis 23- og 33 år medvirket til drapet.

Samtlige nekter straffskyld: De sier at de ikke hadde til hensikt å drepe Lanes.

– Han visste ikke at jeg bar våpen, sa 27-åringen i retten på tirsdag.

TV 2 har fått tillatelse til å skrive fornavnet til Lasse.

27-ÅRINGEN: Her er skytteren avbildet i forbindelse med en voldssak i Sverige for noen år siden. Foto: Svensk politi

Skytteren har tilstått at det var han som skjøt og drepte Lanes, men hevder at planen bare var å «knuse beina hans» med en batong.

Dette var også det eneste de tre andre tiltalte visste, hevder han.

Likevel forteller han i retten at han pakket inn begge hendene sine i plastfolie, teip og hansker før han dro ut for å finne Bård Lanes en drøy time før skuddene falt.

– Hvorfor brukte du gladpack? vil aktor vite.

– Kruttslam, svarer 27-åringen.

– Han visste ikke

Påtalemyndigheten peker altså på Lasse som 27-åringens oppdragsgiver. Lasse var i Oslo da drapet skjedde.

Bård Lanes ble skutt ca. klokken 22.11 den 20. april 2021.

Den tiltalte 23-åringen med brasiliansk opphav var sammen med Lasse i Oslo, angivelig for å kjøpe et kjøkken.

DREPT: 33 år gamle Bård Lanes ble skutt og drept på en parkeringsplass i Tønsberg for to år siden. Foto: Privat

Tilbake i Tønsberg var altså den tiltalte 27-åringen og den fjerde av de tiltalte, en 33-åring som påtalemyndigheten også mener har vært i en lengre konflikt med avdøde.

En drøy time før Bård Lanes ble skutt, ble den 27 år gamle skytteren plukket opp i bil av 33-åringen. Denne bilen ble senere på natten funnet påtent på Sem utenfor Tønsberg sentrum.

En bil ble funnet påtent ved Sem uten for Tønsberg noen timer etter Tønsbergdrapet. Mann ble skutt og drept i Tønsberg. Foto: Frode Sunde / TV 2

Da de to kjørte hjemmefra for å finne Bård Lanes, var planen fortsatt bare å «knuse beina hans», sier 27-åringen.

– Han (33-åringen, journ. anm.) visste ikke at jeg hadde med våpen.

«Faen, jeg dreit meg ut»

Ved hjelp av GPS-trackeren på bilen til Lanes endte ferden til slutt opp utenfor Brun og blid, der Lanes og kjæresten hadde gått inn for å ta solarium.

Etter at de tiltalte hadde parkert utenfor, gikk 27-åringen mot døra til solsenteret. Han sier han hadde batongen på innerlomma, og håndvåpenet, en ombygd startpistol, i høyre jakkelomme.

Så kom Bård Lanes plutselig ut fra solsenteret. De to ble stående anslagsvis to meter fra hverandre.

27-åringen hevder at han ikke rakk å trekke frem batongen, og at han valgte skytevåpenet istedenfor.

– Jeg sikta så lavt jeg kunne, mot beina hans, men han var en atletisk kar. Han hoppa høyt og trakk beina opp til brystet, så løp han videre, sier 27-åringen og fortsetter:

– Jeg skjønte på hvor fort han løp at jeg hadde bomma.

Deretter sier 27-åringen at han la på sprang etter Lanes, fordi han tenkte «Faen, jeg lovte at jeg skulle gjøre det her. Skyte beina hans liksom».

ÅSTEDET: Denne overvåkningsvideoen viser 27-åringen kort tid etter at Lanes ble skutt. Foto: Politiet

27-åringen stoppet og løp tilbake til bilen med den ventende 33-åringen da Lanes kom i kontakt med en forbipasserende bil.

Tilbake i bilen sier han at han sa følgende til 33-åringen:

– Jeg tror faen meg ikke jeg traff han. Jeg dreit meg ut liksom. Du får si beklager til Lasse.

– Har du fått betalt?

Gjennom aktors utspørring onsdag har det flere ganger oppstått betent stemning mellom statsadvokat Åsmund Yli.

Statsadvokaten mener en rekke tekstmeldinger, samtaler og andre spor tyder på at 27-åringen hadde gjeld i et narkotikamiljø da drapet skjedde.

Han har fått en rekke spørsmål om dette med gjeld gjennom dagen.

– Jeg har sagt at jeg ikke kommer til å si noe om det. Svaret mitt blir «ingen kommentar», så jeg vet ikke om du vil spare tid eller ikke, sier 27-åringen.

De to siste årene har han nektet å forklare seg om drapet til politiet. Han forteller at han lenge hadde planer om å nekte for at det er han som vises på overvåkningsvideoen der Lanes blir skutt.

AKTORATET: Fra venstre står statsadvokatene Andreas Christiansen og Åsmund Yli. Til høyre står politiadvokat Fredrik Borg Johannessen Foto: Aage Aune / TV 2

Etter to år i varetekt har han likevel bestemt seg for å legge kortene på bordet og ta ansvar for drapet, som han mener de medtiltalte ikke kan klandres for.

– Det hadde vært feil av meg å la alle de andre gutta her som ikke har en dritt med drapet å gjøre gå inn på full dom.

– Har du blitt trua til å forklare deg? spør statsadvokaten.

– Jeg vet ikke hvilken måte jeg skal si dette på, men ingen kan true meg til noe som helst.

– Har du fått betaling for å forklare deg?

– Nei, du kan sjekke fengselskontoen min.

– Du tror det hadde kommet inn der?

Tiltalte svarte aldri på det siste spørsmålet.