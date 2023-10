Drapsmann snakker ut: – Dette var ikke noe jeg ville gjøre

Hør lommeringingen lenger ned i saken.

Offshore-arbeideren fra Karmøy soner en 17 år lang fengselsstraff.

Flertallet av dommerne i retten mener han hadde planlagt drapet på Kristian Løvlie, mannen han leide bolig av i Nittedal.

Selv husker Kvala drapet helt annerledes.

– Ja, jeg har drept en mann. Det er forferdelig. Men dette var ikke noe jeg ville gjøre, sier 51-åringen.



– Prøvde å kjøpe meg tid



27. mai 2019: Kristian Løvlie var på jobb i Nittedal. Arbeidsplassen hans lå rett ved siden av huset som han og faren leide ut til Geir Steinar Kvala.

Et overvåkingskamera viser at Løvlie gikk mot Kvalas bolig klokken 08.14 denne mandagen.

DREPT: Trebarnsfaren Kristian Løvlie (34) ble meldt savnet av faren sin. Morgenen etter ble han funnet død. Foto: Privat

Kvala hadde ikke betalt leie på mange måneder, noe han holdt skjult for både kona og barna sine.

– Jeg spurte Kristian om han hadde sjekket om pengene hadde kommet inn på konto. Jeg visste jo at de ikke hadde det, men jeg prøvde å kjøpe meg tid, forteller Kvala i dag.

Ifølge Kvala gikk de to inni i garasjen fordi Løvlie ville vise ham noe. Kort tid etterpå var Løvlie drept med 18 knivstikk i halsen, brystet og ryggen.

ÅSTEDET: I denne garasjen, som hører til Kvalas leiebolig, ble Kristian Løvlie drept. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Hvordan og hvorfor drapet skjedde, er det bare Kvala som vet sikkert – og retten tror ikke på forklaringen hans.

Forteller om slåsskamp

Kvala mener at Løvlie var veldig forbannet på ham.

– Plutselig bare slo han til meg. Jeg tok tak rundt ham, og så falt vi. Vi sloss om kniven, og han bet fingeren min. Jeg fikk tak i kniven og stakk ham. Derfra husker jeg ikke hva som skjedde. Jeg husker bare lyder, sier Kvala.

– Du stakk ham 18 ganger. Har du noen formening om hvorfor?



– Nei, jeg har ingen hukommelse av hvordan det skjedde.



BESØKSROM 8: Geir Steinar Kvala hadde med en perm full av dokumenter og notater da han tok imot TV 2 i Halden fengsel. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Kvala fikk en skade i tommelen i forbindelse med drapet. Han gikk ut av garasjen og inn i huset for å hente bilnøkkelen.

– Jeg måtte til legevakten. Kona mi lurte på om hun skulle kjøre meg, men jeg ba henne bare om å bli hjemme, sier han.



Kastet drapsofferets telefon

Kvala kjørte til legevakten, men den var ikke åpen ennå. Deretter kjørte han hjem igjen og hentet telefonen sin før han kjørte til Hakadal legekontor og fikk sydd flere sting i tommelen.

Bevegelsene hans er godt dokumentert gjennom et overvåkingskamera som viser Kvalas innkjørsel.

FORELDRE: Kristian Løvlie og samboeren Siri Lausund Inderberg fikk sitt tredje barn under en måned før han ble drept. Foto: Privat

Halvannen time etter drapet, litt før klokken 10 på formiddagen, var Kvala tilbake ved garasjen.

– Jeg så at telefonen hans lå på bakken. Jeg slo den med en takstein eller noe sånt, og så gikk jeg bort til togstasjonen og kastet telefonen. Jeg hadde panikk og vet ikke hva jeg tenkte, sier Kvala i dag.

– Jeg la Kristian i bagasjerommet på bilen min og tenkte «hva er det jeg har gjort?», sier han.



– Jeg tømte klorin i garasjen



I en snau time kjørte Kvala rundt i Nittedal med den døde kroppen i bagasjerommet. Så satte han fra seg bilen på en parkeringsplass på baksiden av Maxbo.

SKJULT: Da politiet fikk vite at Kristian Løvlie lå død i bilen til Geir Steinar Kvala, rykket de ut og satte opp et telt rundt bilen. I mange timer gjorde de kriminaltekniske undersøkelser på stedet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Derfra gikk han hjem.

– Jeg tømte klorin i garasjen og rundt omkring for å fjerne blodlukten. Så forsøkte jeg å fortsette dagen. Jeg var i en slags boble og fortsatte bare å klippe plenen, som jeg hadde begynt på dagen før, sier Kvala.



Løvlies far meldte sønnen sin savnet, og raskt fikk politiet se bildene som viste 34-åringen på vei mot Kvalas bolig samme morgen.

Med hundepatrulje og store ressurser lette politiet etter Løvlie gjennom kvelden og natten.

– Politiet gikk gjennom hele huset vårt mens jeg satt og spiste middag med familien og forsøkte å være til stede. Utpå kvelden gikk vi og la oss mens politiet jobbet rett utenfor veggene, sier Kvala.



«Hold kjeft, jeg vil si noe»



Kvala husker at kona Elvira fattet mistanke og spurte om han hadde gjort noe dumt. Han benektet dette.

UNDERSØKELSER: I timene og dagene etter at Kristian Løvlie forsvant, var det mye politifolk rundt boligen til Geir Steinar Kvala. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Samtidig leste Kvala flere nettaviser for å finne ut om det kunne være funnet en død person i en bil i Nittedal. Kvala søkte også på flybilletter til Moskva og leste om juryordningen i domstolen.

Midt på natten tok politiet igjen kontakt. De ville ha ham med til vitneavhør på politistasjonen i Lillestrøm.

– Jeg husker at jeg satt i avhørsrommet og hadde bestemt meg. Politibetjenten snakket til om alt mulig annet og jeg sa «hold kjeft, jeg vil si noe». Jeg sa jeg hadde stukket Kristian med kniv, sier han.



FRAKTET HIT: Tidlig på morgenen satt Geir Steinar Kvala på et avhørsrom i Lillestrøm og erkjente hva han hadde gjort. Foto: Frode Sunde / TV 2

Umiddelbart ble avhøret satt på pause, husker Kvala. Krimteknikere ble tilkalt og fikk poser på hendene hans for å ta DNA-prøver.

Samtidig fortalte Kvala hvor han hadde satt bilen.

Peker på tre hovedbevis

Da rettssaken begynte et snaut år senere, var det store spørsmålet om Kvala handlet på impuls da han drepte Løvlie, eller om han hadde tid til å overveie handlingene sine.

Forskjellen utgjør mange år i fengsel.

Dommerne var enige om at Kvala ikke fortalte sannheten og dømte ham til 17 års fengsel. Han anket, men lagmannsretten forkastet anken. Der mente seks av sju dommere at drapet fremsto veloverveid.

Den siste dommeren mente det samme, men han viste til det strenge beviskravet og landet på at det ikke var bevist «utover enhver rimelig tvil».

SNAKKER UT: Geir Steinar Kvala syntes det var feil da enkelte medier identifiserte ham ved navn og bilde etter tingrettsdommen. Nå velger han selv å la seg intervjue. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Nå har Kvala begjært saken sin gjenåpnet.

– Det var derfor jeg ønsket å snakke med TV 2. Jeg mener at de nye bevisene må frem i lyset, sier han.

I gjenåpningsbegjæringen peker Kvalas nye advokat Heidi Juritzen særlig på tre nye bevis i saken.

Et lydopptak fra en lommeringing.

Kvalas tannlegejournaler fra tiden etter drapet.

Psykologoppfølgingen som Kvala har fått i fengsel.

Lydopptak: «Han lever»

Lydopptaket kan du høre her:

Kvala mener han må ha lommeringt til kona da han sto over Løvlie og forsøkte å finne ut hva han skulle gjøre.

På dette tidspunktet hadde Løvlie vært død i omkring to timer.

I lydopptaket kan man høre Kvala gjenta «han lever, han lever». Både Kvala og kona mener han høres håpefull ut, selv om det var utenkelig at Løvlie kunne være i live.

De mener opptaket beviser at 51-åringen ikke ønsket å drepe Løvlie.

PÅ BESØK: Én gang i uka besøker Elvira Kvala Afonina (40) ektemannen sin i Halden fengsel. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Ifølge Kvalas kone hørte hun talemeldingen noen dager etter at mannen var pågrepet.

– Jeg gikk rett til politiet med den, men de var ikke interesserte, sier Elvira Kvala Afonina til TV 2.

Statsadvokat Sturla Henriksbø sier til TV 2 at denne opplysningen ikke stemmer.

– Kvalas kone er avhørt to ganger av politiet, uten at hun har fortalt om talemeldingen. Politiet fikk først senere i etterforskningen kjennskap til at det skal ha eksistert en slik talemeldingen via Kvalas ekskone, sier Henriksbø.

– Da politiet ønsket å foreta nye avhør av Kvalas kone, ønsket hun ikke lenger å forklare seg for politiet. Kvala selv har heller ikke fortalt om denne verken i noen av hans fire politiavhør eller i tingretten eller i lagmannsretten. Først nå mener han plutselig at den er av avgjørende betydning, sier han.

Dødelig skade i ryggen

Kvala mener at Løvlie var sint på ham og slo ham.

Retten finner dette helt usannsynlig og mener Kvala latet som han hadde problemer med strømmen for å lokke Løvlie bort til garasjen.

AKTOR: Statsadvokat Sturla Henriksbø førte påtalmyndighetens sak mot Geir Steinar Kvala i retten. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Kvala er venstrehendt, og Løvlie har en dødelig skade i venstre side av ryggen som retten mener må være påført mens Løvlie hadde ryggen vendt mot Kvala.

Avdøde hadde heller ingen tegn til vergeskader som kunne oppstått under en slåsskamp.

I fengsel har Kvala fått oppfølging av en tannlege, og Kvala mener journalene viser at han har skader i kjeven og på en tann som må ha oppstått fordi han ble slått av Løvlie.

Statsadvokat Henriksbø sier at den nye forklaringen til Kvala ikke passer med undersøkelsene som er gjort etter drapet.

– Kvala oppsøkte legevakten direkte etter drapet fordi han hadde kuttet seg i fingeren under angrepet på Løvlie, og det er ikke journalført at han mente å ha andre skader. På bilder tatt av Kvala etter pågripelsen nesten et døgn etter hendelsen er det heller ikke tegn til synlige skader eller blåmerker i ansiktet, sier Henriksbø.

Sier han glemte kniv

Retten har for øvrig ingen tro på at Kvalas forklaring om at han hadde en stor kjøkkenkniv i magelommen på genseren fordi han skulle ha den med på en malejobb for å skjære papp.

TOK OVER: Da Geir Steinar Kvala ville forsøke å få sin sak gjenåpnet, byttet han advokat til Heidi Juritzen i advokatfirmaet Storrvik. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Kvala mener han hadde glemt at han hadde kniven der før slåsskampen med Løvlie oppsto.

Retten mener han hadde den med seg for å drepe Løvlie. Årsakene er flere:

Kniven var stor og skarp. Det er usannsynlig at han ville glemt at han hadde den i en lomme på magen.

Retten har sett overvåkingsvideo der det ser ut som Kvala kjenner på kniven han har i lomma.

Personene som Kvala utførte malejobben for, sier han hadde en tapetkniv tilgjengelig der han skulle male. Tapetkniven er vesentlig bedre egnet for kutting av papp enn en kjøkkenkniv.

Peker på psykologsamtaler

I sitt første avhør som siktet, den morgenen Kvala erkjente drapet, sa han ingenting om at han var blitt angrepet.



Han sa heller ingenting om formålet med kniven.



Disse tingene, og flere andre detaljer, har han kommet på i senere avhør eller under rettssaken.

Retten mener forklaringen har utviklet seg, og at det virker å være fordi Kvala har forstått at et impulsdrap medfører lavere straff enn et drap som er planmessig utført.

I gjenåpningsbegjæringen peker Kvalas advokat på samtalene han har hatt med psykologer i fengsel.

«Kvala skal i samtaler med psykologene ha arbeidet med å forstå hans hukommelse. De har arbeidet med ulike metoder for å få ham til å huske bedre», skriver Kvalas advokat til Gjenopptakelseskommisjonen.



STRENGT BEVOKTET: Halden fengsel er et av Norges største fengsler med plass til 227 innsatte. Sikkerhetsnivået er høyt. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Kvala har bedt kommisjonen innhente journalene fra psykologsamtalene, som han mener forklarer hvorfor han har husket hendelsen gradvis bedre.

«Ettersom hans utfordringer med hukommelsen nå kan forklares med medisinske årsaker så øker Kvalas troverdighet radikalt og retten ville ha måttet vurdere bevisene annerledes», skriver advokaten.



Statsadvokat Sturla Henriksbø sier til TV 2 at han ikke anser Kvalas nye forklaring som troverdig.

– Kvala har endret forklaring om hendelsesforløpet i nesten hvert politiavhør og også mellom tingrettsbehandlingen og lagmannsrettsbehandlingen, sier han.

SCANNES: Både innsatte og besøkende undersøkes flere steder når de beveger seg rundt i Halden fengsel. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– I sine første forklaringer til politiet beskrev han sitt eget angrep på Løvlie uten noen foranledning, i neste forklaring var det en diskusjon, i neste forklaring et basketak og nå sier han at han ble slått først av Løvlie.

Henriksbø mener det er påfallende, dersom drapet var forårsaket av en provokasjon fra Løvlies side, at Kvala ikke forklarte det med en gang eller i det minste i løpet av de første avhørene.

Statsadvokaten påpeker at han ikke har sett de nye psykologuttalelsene, men at Kvala ble undersøkt av rettspsykiatere i forbindelse med retssaken.

– Det ble ikke funnet noen medisinsk diagnose som skulle tilsi at han ikke skulle huske hendelsen, eller som i Kvalas tilfelle ha en meget god hukommelse for deler av hendelsen og en svak og vekslende hukommelse for andre deler av hendelsen.

«Har vært en misforståelse»



Kvala mener også dommen er feil på flere andre sentrale områder.

Han er uenig i at han hadde et økonomisk motiv for å drepe Løvlie, selv om han i flere måneder hadde måttet svare på hvor det ble av husleie og depositum.

SPERRET AV: Politiet gjorde undersøkelser i et stort område rundt boligen på Rotnes i Nittedal etter drapet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Det er uomtvistet at Kvala i tiden før drapet unngikk Løvlie og faren hans ved flere anledninger.

Unnskyldningene han serverte dem på epost og SMS, var mange:

«Skal sjekke ut hva som er feil», «beklager har vært en misforståelse», «feil i lokal bank på Karmøy», «problemer med pålogging», «feil ved Bank-ID», «pengene kommer om et par tre dager», «krav om ny legitimering i banken» og «de godtar ikke passet».

– Du har forklart at du var utslitt fordi du måtte lyve om penger både til utleier og til din egen familie. Kan du forstå at retten mener det ser ut som et drapsmotiv?



– Jeg hadde fast jobb og fast inntekt, og jeg hadde fått nye som håndverker ved siden av. Penger var på vei inn. Jeg hadde en kontraktfestet avtale på en million kroner. Så nei, jeg hadde ikke noe økonomisk motiv for å drepe noen. Jeg kunne uansett aldri drept noen på grunn av penger, sier Kvala.



BAKER: I fengselet er Geir Steinar Kvala glad i å lage mat. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

De etterlatte: – Overrasket

Løvlies etterlatte er via sin bistandsadvokat Odd Ivar Grøn forelagt hovedpunktene i Kvalas gjenåpningsbegjæring.

– De er overrasket over at det kommer en begjæring om gjenåpning. Det foreligger en rettskraftig dom fra to instanser som de etterlatte oppfatter som både grundig og riktig etter en lang og god etterforskning, sier Grøn.



– For de etterlatte fremstår dette som unødvendig støy som de gjerne skulle vært foruten, sier han.