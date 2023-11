Drapsmann redd for de etterlatte – ba om å få sitte i fengsel

Mannen som drepte Phillip Smedsrud (29), sier det hele var et uhell. Han ba likevel om å få sitte i fengsel, fordi han frykter de etterlatte.

Torsdag 13. juli rykket politiet ut til en bolig i Lier.

Den 51 år gamle mannen som bodde der, hadde meldt seg for politiet og forklart seg om en hendelse dagen i forveien.

Hjemme hos mannen fant politiet Phillip Smedsrud (29) drept. Obduksjonen slo fast at han var skutt i hodet.

Blir ikke trodd

I avhør har den drapssiktede 51-åringen forklart at skuddet gikk av ved et uhell, får TV 2 opplyst.

Ifølge hans forklaring holdt han våpenet da Smedsrud gjorde et utfall mot ham. At han avfyrte et skudd, var ikke meningen, har han forklart.

Politiet tror ikke på mannens forklaring.

SPERRET AV: Politiet jobbet lenge på åstedet i Lierbyen torsdag 13. juli. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

De har blant annet gjennomført en rekonstruksjon av hendelsen for å se om den kan stemme.

– Jeg ønsker ikke å gå kommentere de konkrete opplysningene, men jeg kan bekrefte at siktede har knyttet seg til handlingen, og at han samtidig nekter straffskyld, sier politiadvokat Ann Iren Svane Mathisen til TV 2.

Forsvarer: «Stor forståelse»

Denne uka måtte politiet igjen gå til retten for å forlenge varetektsfengslingen for den drapssiktede 51-åringen.

Da gjorde siktede noe uvanlig.

LEDER ETTERFORSKNINGEN: Politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen fikk retten med på å varetektsfengsle siktede i fire nye uker. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Til tross for at han nekter straffskyld og mener det hele var et uhell, ba han retten om å forlenge varetektsperioden.

TV 2 får opplyst at det var fordi han er redd for represalier fra de etterlatte dersom han blir løslatt nå.

Retten lyttet til både politiet og siktede og varetektsfengslet 51-åringen i fire nye uker.

Mannens forsvarer, advokat Annette Grevstad Myrhaug, ønsker ikke å kommentere denne saken.



UTSTYRT: Politiets krimteknikere undersøkte både inni og utenfor boligen til siktede. Foto: Sigve Mejdal / TV 2

Hun har tidligere skrevet i en epost til TV 2 at «siktede er dypt fortvilet over det som har skjedd».

«Han har stor forståelse for den sorg og frustrasjon de etterlatte føler på», skrev forsvareren i september.

– Et ordentlig hat



Mariann Smedsrud har tidligere fortalt TV 2 om savnet av sønnen.

I sommer var hun til stede da politiet tok siktede med til åstedet for å rekonstruere hendelsen. Hun synes det var veldig spesielt å se siktede.

– Han så ikke på meg. Jeg kjente bare et sånt ordentlig hat mot den mannen. Og jeg tenker at det er godt jeg ikke får tak i ham. Det kjenner jeg, har Mariann sagt til TV 2.

– Jeg vet jo at det ikke bringer Phillip tilbake. Uansett hva vi gjør, så får vi ham ikke tilbake.

GRAVLAGT: Mariann Smedsrud bruker mye tid på graven til Phillip. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Bistandsadvokaten til Mariann Smedsrud og de øvrige etterlatte, advokat Christian Flemmen Johansen, sier de er fornøyde med at tingretten har forlenget varetektsfengslingen.

– Det er bra, men det skjer ikke fordi siktede er bekymret for represalier. Tvert imot så regner jeg med at det er et resultat av at tingretten ser hva som har skjedd, sier han til TV 2.

– Siktede har for øvrig ikke grunn til å frykte noe som helst fra de etterlatte, men han må påregne å bli dømt for det han har gjort, og at han skal sone en lang fengselsstraff, sier han.