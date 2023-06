SIKTET: 56-åringen er siktet for likskjending etter at hans samboer ble funnet død i en fryseboks i dette huset. Foto: Simen Askjer / TV 2

Det bekrefter påtaleansvarlig Linda Karlsson til TV 2, etter at svenske Aftonbladet meldte nyheten mandag ettermiddag.

I april i år ble en norsk kvinne i 60-årene funnet død i en fryseboks i Årjäng i Värmlands län i Sverige, like over grensen fra Norge.

Svensk politi iverksatte drapsetterforskning som følge av funnet og en mann i norsk mann i 50-årene siktet for likskjending og mistenkt for drap av sin samboer.

ÅSTED: Kvinnen ble funnet i en fryser i denne boligen. Foto: Sigve Mejdal / TV 2

Kan ikke påvise dødsårsak

Nå sier påtaleansvarlig at drapsetterforskningen avsluttes og at de mener at de ikke foreligger bevis for at han drepte kvinnen.

– Jag har besluttet å avslutte drapsetterforskningen fordi obduksjonsrapporten ikke kunne vise noen dødsårsak. Ingenting annet i etterforskningen har heller kunnet bevise at det er snakk om et mord, sier påtaleansvarlig Linda Karlsson til Aftonbladet.

ETTERFORSKER: Linda Karlsson har stått i spissen for påtalemyndighetens etterforskning av den spesielle saken. Foto: Simen Askjer / TV 2

Til TV 2 sier Karlsson at det fremdeles foreligger mistanker mot mannen i 50-årene som bodde der kvinnen ble funnet, om likskjending, brudd på gravfreden og grovt bedrageri.

Rettssak i juli

Mannen har erkjent straffskyld for likskjending, men nekter for å ha drept kvinnen.

Karlsson opplyser at en rettssak vil kunne være nært forestående.

– Vi regner med at det kommer til å ta ytterligere et par uker før en tiltale er klar, men det er vanskelig å være helt konkret.

– Og hvor lang tid tar det da før saken kan komme opp for retten?

– Det blir tidligst to uker etter at en tiltale er tatt ut, så kanskje saken kan komme opp i midten av juli.

Forventet utvikling

Siktedes forsvarer, Stefan Liliebäck, har ikke besvart TV 2s henvendelser mandag.



Mandagens utvikling er imidlertid i tråd med hva han forventet da TV 2 snakket med ham på torsdag i forrige uke.

– Man planlegger for en rettssak allerede i juli, men påtalemyndigheten har sagt til meg at det avhenger av om det kommer et resultat knyttet til dødsårsaken, sa Liliebäck i forrige uke.