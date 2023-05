Drapsdømt mann skal ha holdt kvinne fanget i en uke

For tredje gang på under åtte år står den drapsdømte mannen i 50-årene tiltalt for vold mot kvinner. Nå risikerer han forvaring.

TATT: Mannen i 50-årene er svært godt kjent for politiet. Nå risikerer han å bli dømt til fengsel på ubestemt tid etter å ha utsatt en kvinne for vold i en leilighet i Oslo. Foto: Thomas Evensen / TV 2

På mandag begynner rettssaken der mannen er anklaget for å ha slått en kvinne flere ganger i overkroppen.

Han skal i tillegg ha truet med å knuse tennene til kvinnens datter, for så å skyte henne, dersom hun ikke overførte 3500 kroner til ham.

Mannen holdt også den fornærmede kvinnen under kontroll i sin egen leilighet i Oslo i om lag en uke, ifølge tiltalen som er tatt ut av Oslo statsadvokatembeter.

Forholdene skal ha skjedd i januar i fjor.



– Min klient nekter straffskyld for de vesentlige punktene i tiltalen, sier forsvarer Espen Wangberg til TV 2.

FORSVARER: Espen Wangberg mener at det ikke er grunnlag for å idømme hans klient forvaring. Foto: Terje Pedersen / NTB

Ble dømt for drap

Aktor Jeanette Westlund Hegna har varslet at hun kan komme til å legge ned påstand om forvaring.

Det betyr i så fall at påtalemyndigheten mener at en tidsbestemt straff ikke er nok til å verne samfunnet mot nye forbrytelser fra den tiltalte mannen.

Han ble i 2003 dømt for et knivdrap, ifølge en dom TV 2 har sett.

TV 2 er kjent med at han også er domfelt for vold mot to ulike kvinner to ganger tidligere.

Den første gangen var i 2015:

Ifølge dommen slo han sin tidligere kjæreste flere ganger i hodet, noe som medførte at hun fikk hjernerystelse. Han rettet også flere trusler mot henne, i tillegg til å bryte besøksforbudet han var ilagt.

For dette ble han dømt til fengsel i ett år og én måned.

Kvelertak på fly

Året etter domfellelsen ble han anklaget for vold mot en ny kvinne han var kjæreste med. Da hadde han vært en fri mann i noen måneder.

Ifølge dommen slet mannen med rus da han ikke tillot kjæresten å forlate leiligheten. Han skal ha gitt henne sovepiller, og han fulgte etter henne når hun var ute.

Tiltalte skal også ha truet med å ta hennes nærmeste dersom hun gikk fra ham.

Ifølge dommen skal han ha tatt kvelertak på henne under en flytur, og han ble dømt for å ha slått henne gjentatte ganger.

– Spurv med kanon

Forsvarer Wangberg ønsker ikke å kommentere de tidligere dommene mot sin klient, men han mener at det ikke er grunnlag for å idømme ham forvaring på bakgrunn av den siste tiltalen.

– Det fremstår som å skyte spurv med kanon, og jeg synes at påtalemyndigheten virker panisk strenge. Dette mener jeg er en sak som ikke gir grunnlag for forvaring, sier han.

TV 2 har vært i kontakt med aktor i saken, Jeanette Westlund Hegna, men hun ønsker ikke å kommentere saken.

Det har ikke lyktes TV 2 å komme i kontakt med den fornærmede kvinnens bistandsadvokat, Monica Lindbeck.

Saken begynner i Oslo tingrett på mandag, og det er satt av fire dager til behandlingen.