Drapsdømt holdt kvinne fanget – dømt til forvaring

En tidligere drapsdømt mann i 50-årene er dømt til forvaring etter at han for tredje gang på åtte år sto tiltalt for vold mot kvinner.

OSLO: En tidligere drapsdømt mann i 50-årene er dømt for vold, trusler og frihetsberøvelse av en kvinne i Oslo i januar i fjor. Foto: Frode Sunde / TV 2

Oslo tingrett så fullstendig bort fra mannens forklaring da han stod tiltalt for vold, trusler, frihetsberøvelse og brudd på kontaktforbud tidligere i mai.

I 2003 ble han dømt for et knivdrap. Han er også dømt for vold mot kvinner to ganger etter dette.

Nå mener retten at det ikke er nok idømme mannen vanlig fengselsstraff. Statsadvokaten har derfor fått medhold i at mannen i 50-årene må holdes i forvaring.

– Dommen blir anket. Både skyldspørsmålet på det alvorligste forholdet og straffutmålingen vil bli anket, sier mannens forsvarer, advokat Espen Wangberg.

Hadde brukket ryggen

Forvaringsdommen på tre års fengsel ble avsagt av Oslo tingrett fredag. I dommen beskriver tingretten en åpenbar ubalanse i styrkeforholdet mellom den fornærmede kvinnen og den nå dømte mannen.



FORSVARER: Advokat Espen Wangberg opplyser at hans klient vil anke forvaringsdommen. Foto: Aage Aune / TV 2

Hendelsene han er dømt for skjedde i januar i fjor. Noen måneder i forveien hadde den fornærmede kvinnen falt ned fra en veranda. Ulykken førte til at hun brakk ryggen og knuste foten.

Hun hadde derfor store smerter og vanskeligheter med å bevege seg etter at hun ble skrevet ut fra sykehuset.

Mannen mente i retten at han ikke kunne dømmes for frihetsberøvelse fordi den fornærmede kvinnen kunne forlate ham når hun ville, dersom hun ville det.

Retten peker derimot på at hun var livredd for mannen i 50-årene. Det glatte vinterføret kombinert med ryggskaden og en infeksjon i foten gjorde det tilnærmet umulig for henne å komme seg unna den voldsdømte mannen i 50-årene, konstaterer tingretten.



Den dagen mannen ble pågrepet hadde han barrikadert døren til leiligheten sin med en krykke, forklarte en av politimennene som vitnet for retten.

Det var ikke første gang politimannen hadde vært på besøk hos paret.

Hvisket at hun trengte hjelp

10. januar 2022 rykket politiet ut til mannens leilighet etter at den fornærmede kvinnens mor ringte og fortalte om sine bekymringer.

Fordi politiet kjente mannens historikk, var de bevæpnet og bar skjold da de ankom leiligheten. Da de kom frem var det ingen hjemme, men politiet påtraff paret på utsiden av leilighetsbygget.

Politiet forklarte at de hadde kommet fordi de var bekymret for henne.

«Det er dere med god grunn, men jeg tør ikke si mer», skal kvinnen ha hvisket til den kvinnelige politibetjenten uten at mannen hørte henne.



Da politiet ble med paret inn i leiligheten, skal både tiltalte og fornærmede ha gitt uttrykk for at alt var i orden mellom dem.

Fordi politiet heller ikke så at hun hadde noen synlige skader som tilsa at hun var blitt utsatt for vold, forlot de stedet.

Politiet så blåmerke vokse

Ifølge dommen er det bevist at mannen ga kvinnen juling etter at politiet hadde forlatt stedet den 10. januar.



Hun ringte derfor til politiet for å tilkalle dem til mannens leilighet på nytt. Da de ankom leiligheten for andre gang turte ikke kvinnen å si noe så lenge tiltalte var i samme rom som henne, ifølge dommen.

Igjen skal hun ha hvisket til den kvinnelige politibetjenten at hun var glad for at de hadde kommet tilbake.

Da politiet bestemte seg for å føre tiltalte ut av det samme rommet som kvinnen, ble hun mer snakkesalig.

STATSADVOKAT: Jeanette Westlund Hegna førte saken for retten. Hun vil ikke kommentere dommen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Da tiltalte ble ført ut av leiligheten skal han ha ropt til kvinnen at hun ikke måtte snakke til politiet uten at han var til stede.

«Hun skalv, virket redd og fortalte politibetjentene at tiltalte hadde slått henne», står det i dommen.



Så, mens politiet hørte på det kvinnen fortalte, la de merke til at ansiktet hennes begynte å hovne opp.

Ifølge dommen vokste det frem et voldsomt blåmerke rundt kvinnens venstre øye. Politibetjentene hadde ikke sett at hun hadde dette blåmerket tidligere på dagen.

Fryktet å bli drept

Etter hendelsen ble mannen pågrepet, før han noen dager senere ble løslatt og ilagt et besøksforbud overfor kvinnen.

Så gikk det bare om lag to uker før han ble pågrepet igjen. Fredag ble han altså dømt for å ha frihetsberøvet kvinnen i denne perioden.

I retten nektet han straffskyld for både dette, vold og trusler. Han erkjente derimot at han hadde brutt besøksforbudet mot kvinnen.

Det var statsadvokat Jeanette Westlund Hegna som førte påtalemyndighetens sak for retten. Hun ønsker ikke å kommentere saken.