Drapet på Vestre Platå: Slått med brekkjern og skutt to ganger

AVHØRTE NABOER: Drapet skjedde midt i et nabolag, og politiet avhørt alle i området time etter drapet. Nå skal 32 vitner forklare seg i retten. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

STAVANGER (TV 2): Sjalusi og en konfrontasjon skal være foranledningen til at en mann ble drept i Stavanger. Mannen som avfyrte pistolen hevder det var nødverge.

12. november 2022 fant politiet i Stavanger en mann drept på en adresse på Vestre Platå i sentrum.

Mannen var ifølge tiltalen skutt i hånden og i magen. samt slått flere ganger i hodet med et brekkjern.

Vitner opplyste til TV 2 å ha sett to menn rømme fra stedet. Politiet gikk ut med internasjonal etterlysning av en mann i 30-årene.

STORE RESSURSER: Politiets etterforskning etter drapet var omfattende og kriminalteknikere jobbet gjennom natten etter drapet. Foto: Kristian Myhre / TV 2

De neste dagene pågripes en kvinne i 50-årene, en mann i 40-årene og den siktede mannen i 30-årene.

Nå er´én tiltalt for drapet.

Tre pågrepet, én tiltalt



Mandag starter rettssaken mot mannen i 40-årene som har innrømmet å ha skutt den drepte i leiligheten, men erkjenner ikke straffskyld.

– Forsvarer har anført at tiltalte har handlet i nødverge, og dermed vil det bli viktig å få belyst det. Det vil bli et sentralt bevistema, sier statsadvokat Arvid Malde.



Malde ønsker ikke gå nærmere inn på hvorfor aktoratet ikke mener tiltalte handlet i nødverge.

AKTOR: Tiltalen mot mannen i 40-årene er tatt ut av statsadvokat Arvid Malde. Foto: Kristian Myhre / TV 2

De to andre siktede er ikke tiltalt etter drapet.

– Sakene mot de to andre er henlagt på bevisets stilling av Riksadvokaten, opplyser statsadvokat Arvid Malde.



Kvinnen i 50-årene og mannen i 30-årene vil likevel være til stede i retten.

– De vil komme inn som ordinære vitner, sier statsadvokaten.

– Blir på sett og vis et puslespill

Mannens forsvarere er Svein Kjetil Svendsen og Marianne Takla ved advokatfirmaet Elden.

Ifølge Svendsen vil de to tidligere siktedes forklaringer støtte tiltaltes versjon av hva som har skjedd.

FORSVARER: Svein Kjetil Svendsen sier den tiltalte ser frem til å forklare seg for retten. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Han mener dette drapet har skjedd i nødverge. For han blir det viktig å forklare hva han visst, hva han har gjort og tenkt frem mot at dette skjedde.

Sjalusimotiv

TV 2 er kjent med at mannen i 30-årene som tidligere var siktet bodde i leiligheten hvor drapet fant sted.

Den nå avdøde mannen i 40-årene skal ha kommet til leiligheten for å konfrontere mannen. Etter det TV 2 forstår skal motivasjonen ha vært sjalusi.

Det var dette som førte til at en tredje mann, den nå drapstiltalte, ankom leiligheten.

– Det er en hendelse som ligger i bunn mellom to andre involverte som foranlediger at vår klient ankommer stedet, sier Svendsen.

MANGE ELEMENTER: Ifølge forsvarerteamet var det en kveld hvor mye skjedde i nabolaget på Vestre Platå. Dette vil de forsøke å gi retten en oversikt over. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Det er satt av seks dager til rettssaken i Sør-Rogaland tingrett. Flere titalls vitner skal i løpet at neste uke avgi sine forklaringer.

– Det er ganske mange vitner som kan forklare seg om ulike ting. Det er mye som har skjedd, og mange som har fått med seg bruddstykker, sier forsvareren og utdyper:



– Det blir på sett og vis et puslespill der man må ta forskjellige brikker og sette sammen for å få et større bilde av hva som faktisk har skjedd.