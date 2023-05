Drapet på Trude: Tolv land hjalp ikke norsk politi

Drapet på Trude Espås (20) har stått uoppklart siden 1996.

Selv om etterforskningen er blant norgeshistoriens mest omfattende, har aldri noen vært pågrepet i saken.

Fremdeles er saken under etterforskning.

Fant vitne i Seoul

TV 2 fortalte nylig om en gruppe sørkoreanske turister som politiet aldri har snakket med. Fremdeles håper etterforskningsledelsen at de kan sitte på bilder som fører til en utvikling i saken.

Allerede i 1997 ba norsk politi, gjennom Interpol, om at sørkoreansk politi oppsøkte og avhørte de 27 turistene som passerte Espås i minuttene før hun forsvant.

SVARER IKKE: Det nasjonale politiet i Sør-Korea svarte TV 2 at de ikke kommer til å kommentere en norsk politisak. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Fordi sørkoreansk politi svarte at de ikke kunne hjelpe til, har turistene aldri vært avhørt.

TV 2 har reist til Seoul og møtt en av sørkoreanerne. Via han har TV 2 kommet i kontakt med de øvrige turistene, som har lovet å gå gjennom sine gamle fotoalbum.

Purret på land

Imidlertid var ikke Sør-Korea det eneste landet hvor etterforskningsledelsen møtte stengte dører.

Den 8. august i 1996, dagen Espås ble drept, var det omkring 5000 mennesker fra 37 land innom Geiranger. Politiet ønsket å komme i kontakt med samtlige.

DREPT: Trude Espås (20) ble drept en drøy uke etter at hun flyttet til Geiranger for å jobbe på Union Hotel. Foto: Privat

I den forbindelse ble det sendt rettsanmodninger til politimyndigheter over hele verden.

To år senere, i løpet av høsten 1998, forsøkte norsk politi fortsatt å få svar fra kollegene sine.

TV 2 har sett en faks som er sendt fra etterforskningsleder Asbjørn Hansen til Kripos sin Interpol-kontakt i desember 1998.

Der ramser han opp elleve land som ikke har fulgt opp forespørslene fra norsk politi. Han viser til en purring som er sendt til alle landene noen måneder i forveien.

Mange arbeidsoppgaver

Landene på listen er Sør-Korea, Japan, Kina, USA, Israel, Belgia, Frankrike, Nederland, Storbritannia, Tsjekkia og Østerrike.

I tillegg har TV 2 sett kommunikasjon mellom Kripos og etterforskningsledelsen som viser at de ba politiet i Brasil om hjelp til å avhøre seks brasilianske turister.

Her er listen over land: I faksen oppgir etterforskningsleder Asbjørn Hansen hvor mange arbeidsoppgaver som står ubesvart i hvert enkelt land. BELGIA: 64 arbeidsoppgaver.

FRANKRIKE: 26 arbeidsoppgaver.

ISRAEL: 4 arbeidsoppgaver.

JAPAN: 14 arbeidsoppgaver.

USA: 35 arbeidsoppgaver.

KINA: 6 arbeidsoppgaver.

SØR-KOREA: 2 arbeidsoppgaver.

NEDERLAND: 4 arbeidsoppgaver.

STORBRITANNIA: 10 arbeidsoppgaver.

TSJEKKIA: 1 arbeidsoppgave.

ØSTERRIKE: 1 arbeidsoppgave. I tillegg er brasiliansk politi bedt om å avhøre seks brasilianske turister.

Alle de tolv landene har til gode å følge opp forespørslene fra Norge.

Hadde mann i kikkerten

Politiadvokat Yngve Skovly er tydelig på at de helst skulle hatt svar fra turister i alle de aktuelle landene.

Samtidig påpeker han at det ikke er andre land enn Sør-Korea som umiddelbart gir store forhåpninger om noe gjennombrudd.

– I begynnelsen av etterforskningen, i innsamlingsfasen, gikk vi bredt ut. Senere har vi fått informasjon som gjør at ikke alle spørsmålene er like interessante for oss lenger, sier han.

HÅPEFULL: Politiadvokat Yngve Skovly sier at politiet er svært positive til at TV 2 har sporet opp vitner i Sør-Korea. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Særlig gjelder dette én konkret person.

TV 2 har fått innsyn i hele politiets etterforskning i Trude Espås-saken. Dokumentene viser tydelig at politiet har brukt mye tid på en utenlandsk mann som av ulike årsaker kunne fremstå mistenkelig.

Senere mener politiet å ha funnet ut at mannen har alibi for drapstidspunktet.

– Men om dere fikk hjelp fra utenlandsk politi, kunne alibiet kanskje vært avdekket tidligere, slik at dere unngikk å bruke så mye tid på ham?

– Ja, det kan være, sier Skovly.

Har ikke purret

Fordi politiet ikke lenger anser de ubesvarte forespørslene som veldig relevante, har de ikke purret på henvendelsene via Interpol.

BÆRES UT: Til tross for en omfattende leteaksjon tok det elleve dager fra Trude Espås (20) forsvant, til hun ble funnet gjemt i en steinrøys. Foto: Marit Hommedal / NTB

Skovly har flere ganger uttalt at politiet har svært mye informasjon i Trude Espås-saken, og at en liten detalj kan være det som skal til for å få et gjennombrudd i etterforskningen.

– Hvor mye har det preget etterforskningen at vitnene er spredt over 37 ulike land?

– Det hadde selvsagt vært lettere om alle var norske og vi kunne gått direkte til dem vi ønsket opplysninger fra, men sånn er det ikke, sier Skovly.

– Vi har sendt en rekke rettsanmodninger, og mange land har svart uhyre raskt på disse. Så er det andre steder det har tatt lang tid eller stoppet opp.