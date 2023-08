Drapet på Jonas (30): Hytteeieren avviser teori

Det skriver hytteeieren i en SMS til TV 2.

«Vi ønsker ikke kontakt med pressen i forbindelse med funn av en for oss helt ukjent død person, ved Vestre Bjonevatnet. Vi har heller ikke bestilt noen form for arbeide, for eller hos oss. Dette kan bli skrevet i pressen», skriver vedkommende.

Det var 17. august at 30-åringen ble funnet død i nærheten av en hytte i Nes i Ådal.

HYTTA: Det var ved denne hytta Jonas Aarseth Henriksen ble funnet død i en bil. Foto: Frode Sunde / TV 2

Politiet har denne uka opplyst at de blant annet jobber med å finne ut hvorfor Henriksen var i området.

Blant annet har de hatt en teori om at han hadde planlagt et møte ved den aktuelle hytta dagen han ble funnet død, ifølge NRK. Denne teorien avviser altså hytteeieren.

Saken ble først etterforsket som et mistenkelig dødsfall, men etter å ha fått den foreløpige obduksjonsrapporten oppga politiet at de er sikre på at Henriksen ble drept.

Fornærmet i flere saker

Ingen er foreløpig pågrepet i saken, og det er iverksatt omfattende etterforskning.

Onsdag ble det kjent at Henriksen ble funnet død i en bil ved hytta.

En hovedhypotese er at drapet kan settes i sammenheng med at avdøde var fornærmet i flere saker som politiet aldri rakk å etterforske ferdig.



De undersøker også tagging med påskriften «Tyster Jonas» flere steder i Hønefoss.



«TYSTER JONAS» Minst åtte steder i Hønefoss er det tagget «Tyster Jonas». Politiet etterforsker om det har sammenheng med drapet på Henriksen. Foto: Torstein Wold / TV 2

Avdøde Henriksen drev eget firma og hadde over 50.000 følgere på TikTok og har gjentatte ganger fortalt på sosiale medier at han har blitt utsatt for hærverk, brannstiftelse, vold og overfall, og at dette har pågått siden sommeren 2021.

Kartlegger avdødes liv

Som i alle store drapsetterforskninger, jobber politiet prosjektbasert, der spesialister på ulike former for etterforskning jobber dedikert med sitt felt.

I den fasen politiet er i nå, jobber de blant annet med følgende: