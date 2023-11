Drap i Stavanger: – Jeg går opp trappa, setter magasinet i pistolen

SØR-ROGALAND TINGRETT (TV 2): I fjor ble en mann skutt og drept i Stavanger. Moren hans forsto at noe var galt da hun fikk en melding samme kveld.

Klokken 18.31 rykker politiet ut til «squaren» i Stavanger.

«Squaren» er to rektangulære bygårder hvor majoriteten av leiligheter er kommunale boliger.



Denne novemberkvelden har det kommet inn en melding om at det er avfyrt flere skudd. To personer skal ha rømt fra stedet.

Inne i en leilighet ligger en livløs mann, skutt og utsatt for grov vold.

STORE STYRKER: Det tok flere dager før politiet pågrep noen i saken. Drapskvelden var store politistyrker til stede. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

– Livet mitt er ødelagt



Mandag startet rettssaken mot en mann i 40-årene, tiltalt for drap 12. november i fjor. Til stede i retten er avdødes etterlatte, representert ved bistandsadvokat Bent Endresen.

Avdødes mor var tydelig preget da hun forklarte seg for retten.

– Han var min bestekamerat, den jeg kunne stole på. Jeg kunne snakke med han om alt, forteller moren.



Hun er opprørt og gråter når statsadvokaten leser tiltalen som beskriver volden avdøde ble utsatt for.

– I morgen skulle han ha feiret bursdag. Hele livet mitt er ødelagt, sier hun.

VITNET: Avdødes mor gråt høylytt da hun forklarte seg for retten mandag formiddag. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Bistandsadvokat Endresen spør om problemene til avdøde. Moren erkjenner at sønnen til tider slet veldig.

– Men når han var på kjøret, viste han aldri det for meg eller familien. Hvis han kunne gjøre noen glad, samme hvor vondt han hadde det, gjorde han det, forteller hun til retten.



«Savner du hunden din?»

Drapskvelden hadde ikke familien fått kontakt med avdøde over en periode. Moren ble ringt av et ukjent nummer, men tok ikke telefonen.

Så tikket det inn en sms.

– Jeg fikk en melding hvor det sto «savner du hunden din?»



Avdøde eide nemlig en liten hund han alltid hadde med seg. Chippen på hunden var registrert i hennes navn, og nå hadde noen funnet den.

Da forsto hun at det var noe alvorlig galt.

BISTANDSADVOKAT: De etterlatte, avdødes mor og søster, var klart preget i retten. Bistandsadvokat Bent Endresen la ned påstand om oppreisning etter rettens skjønn. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Senere samme kveld fikk hun telefonen fra presten om at sønnen var død, forteller hun gråtkvalt.

– Det har vært et forferdelig mareritt jeg bare vil våkne fra, sier hun.



– Jeg tok med meg en .32 kaliber pistol

I retten forklarte tiltalte seg i detalj om hendelsesforløpet.

Han ble kontaktet av en venninne, en kvinne i 50-årene, om at deres felles venn, en mann i 30-årene, var i trøbbel.

Alle tre har vært siktet i saken, men kun én er tiltalt.

– Hun fortalte at denne personen hadde vist henne noen videoer hvor han drar ut neglene til folk, forklarer tiltalte.

– Og det var han, avdøde, som gjorde det? spør administrator Mette Thorsen.

– Han som gjorde det, ja, svarer tiltalte.

Bistandsadvokaten og moren ga i retten uttrykk for at de tviler sterkt på at en slik video skal finnes.

Ut fra denne samtalen ble de to enige om å dra og lete etter deres bekjente.

– Jeg visste det var et ganske hardt miljø i «squaren», så jeg tok med en .32 kaliber pistol. En mauser, sier tiltalte.

KRIMINALTEKNISKE UNDERSØKELSER: Leiligheten drapet skjedde i og området rundt var avsperret lenge etter drapsnatten. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Da de kom til leiligheten til mannen i 30-årene, tok tiltalte med seg pistol og magasin i lommene, og sammen med kvinnen i 50-årene banket de på døra.

Ingen svarte. Kvinnen begynte å rope utenfor leiligheten, og etter hvert hører de lyden av døra som åpner seg.

– Han var forfjamset og likblek. Jeg spurte om det var noen der oppe. Han tok frem en telefon og skrev avdødes navn på den, sier tiltalte og fortsetter:

– Vi hører noen smell, som høres ut som noen slår i en vegg.

– Tenker jeg først skal få han ut

Han forklarer at avdøde sto øverst i trappa opp mot leiligheten som ligger i andre etasje. Mannen som sto øverst, hamret i veggen med en golfkølle.

Selv skal de andre tre ha stått i bunnen av trappa. Aktor Arvid Malde spør tiltalte om hvorfor de ikke bare dro på dette tidspunktet.

– Det var ikke hans leilighet. Jeg tenker jeg først skal få han ut, svarer tiltalte.



Han forklarer hva som skjedde videre.

– Jeg går opp trappa. På toppen setter jeg magasinet i pistolen, forklarer han.



TILTALT: Den tiltalte mannen i 40-årene har samtykket til å bli fotografert i retten. TV 2 velger likevel å anonymisere mannen. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Deretter oppsto en konfrontasjon. Ifølge tiltalte kastet avdøde flere gjenstander mot ham, blant annet både kniv, øks og et batteri til en el-sparkesykkel.

Han forklarer at han skjøt mannen som befant seg i leiligheten, i det han trodde var venstre bein, men erkjenner at det senere viste seg at det ikke var der han traff.

– Han sier han skal drepe meg. Grunnen til at jeg skyter han i foten, er at han har en pistol, som jeg ikke vet om er ekte eller ei, og på et tidspunkt kommer han mot meg med en kniv, forklarer tiltalte.



– Bad tiltalte komme med mauseren



Han forteller at han aldri har skutt med pistolen før, men at han har hatt den liggende siden tenårene.

– Det ender med at han kommer mot meg med en kniv. Jeg finner noe å slå med i haugen av rot, sier tiltalte.

Ifølge tiltalte oppsto en konfrontasjon der avdøde ble skutt to ganger og slått i hodet med en stump gjenstand.

Tiltalte erkjenner å ha slått én gang. Ifølge aktor Arvid Malde viser obduksjonen at tiltalte er har skader fra minst ti slag.



AKTOR: Statsadvokat Arvid Malde sa i retten at aktoratet mener det er grunnlag for å straffe tiltalte. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Flere enn ett slag mot hodet nekter tiltalte for å ha forårsaket.

Statsadvokaten antydet at den tiltalte mannen ankom leiligheten klar for å drepe, og henviste til en sms sendt fra den tidligere siktede mannen i 30-årene.

– Vitnet var blitt ranet og bad tiltalte komme med Mauseren, sier Arvid Malde.

Kan frifinnes

Svein Kjetil Svendsen forsvarer tiltalte sammen med Marianne Takla.

– Handlinger som er foretatt i nødverge, er lovlige, og dersom retten kommer til at drapet skjedde i nødverge, skal tiltalte frifinnes, sier Svendsen i sitt åpningsinnlegg.



FRIFINNELSE: Forsvarerne til tiltalte, Svein Kjetil Svendsen og Marianne Takla viser til at om retten tror tiltalte handlet i nødverge er det grunnlag for å frifinne ham. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Forsvaret gjorde et poeng av at han allerede i første politiavhør erkjente at han utførte volden, i hovedsak som beskrevet.

Det er satt av seks dager til rettssaken i Sør-Rogaland tingrett.