Drap i Bærum: Kvinne dømt til elleve års fengsel

I tillegg til fengselsstraffen må kvinnen betale 296.550 kroner i oppreisning til de etterlatte.

Kvinnens forsvarer, advokat Marte Svarstad Brodtkorb, synes dommen er godt begrunnet. Nå skal hun og klienten lese dommen grundig, sier hun.

– Vi skal naturligvis vurdere anke der vi er uenige i begrunnelsen, sier hun til TV 2.



Mildere dom

Utgangspunktet i norsk strafferett er at drap straffes med tolv års fengsel. Kvinnen har fått et år mindre fordi hun helt fra begynnelsen har tilstått drapet.

– Dommen er i tråd med påstand, og påtalemyndigheten har blitt hørt med sine vurderinger i saken, noe jeg selvsagt er tilfreds med, sier statsadvokat Alvar Randa til TV 2.



SAMLET GJENSTANDER: Politiet gjorde en rekke beslag på åstedet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Kvinnens advokat mente også at hun skulle ha noe kortere straff som følge av lang saksbehandlingstid. Det er ikke tingretten enige i.

«Etter rettens syn bør ikke den totale saksbehandlingstiden på drøyt ett år og tre måneder tillegges betydning ved straffutmålingen i en så alvorlig sak», skriver dommerne.

– Han passet på meg.

Det var natt til 29. september i fjor at en mann ble funnet død utenfor en kommunal omsorgsbolig på Gjettum i Bærum, der det blant annet er døgnplasser for psykisk helse og rus.

Noen timer senere ble en kvinne i 20-årene pågrepet i leiligheten sin like i nærheten.

Hun har hele tiden erkjent at hun drepte mannen som hun i en kort periode var kjæreste med.

Under rettssaken i desember gjentok hun flere ganger at hun ikke kunne forstå hvorfor hun har drept ham.

– Han passet på meg, han laget mat, han vasket opp. Noen ganger masserte han føttene mine når jeg hadde det vondt, sa den nå drapsdømte kvinnen i retten.

Syk, men tilregnelig

De rettsoppnevnte sakkyndige som har vurdert kvinnen, mener hu har en alvorlig personlighetsforstyrrelse, men at hun er strafferettslig tilregnelig.

AKTOR: Statsadvokat Alvar Randa, her under rettssakens første dag, er tilfreds med at retten støtter hans syn på saken. Foto: Simen Askjer / TV 2

Retten bemerker at kvinnen ikke forsøkte å redde livet til avdøde etter å ha knivstukket ham.

«Med de skadene han var påført kunne livet ikke reddes, men dette kunne N.N ikke vite sikkert. Det er derfor påfallende at hun hverken gikk ut for å se til ham eller tilkalte hjelp. Det er uvisst i hvilken grad dette er et utslag av hennes personlighetsforstyrrelse eller alkoholrus», skriver retten.

Retten skriver at det, på bakgrunn av hennes personlighetsforstyrrelse, «ikke kan forventes at hun i alle sammenhenger forholder seg til omgivelsene «som en gjennomsnittlig rasjonell og forstandig person»».

«Det å stikke en kniv 8 cm inn i brystet på et annet menneske er imidlertid så grunnleggende galt, og de sannsynlige konsekvensene så åpenbare, at alle tilregnelige mennesker forstår dette», skriver de videre.

Retten sliter med å finne et motiv for drapet.

«Saken fremstår som et meningsløst affektdrap. Det er mulig N.N. (tiltalte) var irritert på N.N. (avdøde) fordi han hadde vært borte fra henne en periode, men hun har samtidig forklart at hun var svært glad i ham og at hun ønsket å være kjæresten hans», skriver retten.