Drammen kommunestyres vedtak er ugyldig

Statsforvalteren i Oslo og Viken fastslår at Drammens vedtak om at de kun vil ta imot ukrainske flyktninger, er ulovlig.

I februar vedtok bystyret i Drammen at kommunen kun skal ta imot ukrainere blant de 125 flyktningene de vil ta imot.

Det gikk ikke upåaktet hen. En rekke politikere reagerte. Det gjorde også Statsforvalteren i Oslo og Viken, som varslet en lovlighetskontroll.

Tirsdag kom konklusjonen:

«Vi har kommet til at dette punktet er i strid med diskrimineringsforbudet i Grunnloven og likestillings- og diskrimineringsloven», melder Statsforvalteren i en pressemelding.



Leder for juridisk avdeling hos Statsforvalteren, Hege Skaanes Nyhus, sier det har vært en krevende og omfattende sak å behandle.

– Det er et omfattende regelverk som vi har måttet gjennomgå, sier Nyhus til TV 2.

– Overrasket

Årsaken er at dette innebærer en direkte forskjellsbehandling basert på nasjonalitet, forklares det videre.

Gruppeleder Kristin Surlien i Drammen Høyre er overrasket over vedtaket.

– Jeg må si jeg er veldig overrasket. Jeg hadde sett for meg at konklusjonen skulle være annerledes, sier Surlien til TV 2.

Hun sier Høyre nå må ta en ny vurdering på hvordan de stiller seg til saken, før den eventuelt tas opp på nytt.

– Den diskusjonen har vi ikke startet ennå, i påvente av dette vedtaket.

Surlien sier hun mener de hadde saklig grunn for betingelsen om ukrainske flyktninger, i det siste vedtaket som ble gjort.

– Vil dere vurdere å bestride vedtaket fra Statsforvalteren?

– Det blir i så fall å klage inn til departementet, men det har vi ikke diskutert.



Drammens vedtak: «Kommunestyret mener vi i dagens situasjon med krig i våre nærområder, er forpliktet til å prioritere flyktninger fra Ukraina fremfor andre nasjonaliteter. Kommunestyret mener integreringslovens intensjon er at bosetting skal skje der det er størst mulighet for å bli integrert. Med den høye andelen ikke-vestlige innvandrere som Drammen allerede har, vil det være integreringshemmende å bosette enda flere med ikke-vestlig bakgrunn». Vedtaket gikk igjennom Drammen kommunestyre tirsdag kveld med 29 mot 28 stemmer.

– Burde ha sagt stopp

Jon Engen-Helgheim (Frp) fremmet forslaget på vegne av Frp, Høyre, KrF og PP.

– Vi mener at Drammens kapasitet til å bosette nye flyktninger egentlig er sprengt, og at vi burde ha sagt stopp, men siden vi har krig i våre nærområder og vi har et spesielt ansvar for å hjelpe Ukraina på alle mulige måter, så de også kan vinne den krigen, har vi strekt oss ekstra langt og sagt ja til 125 flyktninger i Drammen i 2024. Men da mener vi at det bør prioriteres ukrainske flyktninger, forklarte Engen-Helgheim overfor TV 2 i februar.

Statsminister Jonas Gahr Støre konkluderte raskt med at vedtaket ikke kunne være lovlig.

– For det første er dette et vedtak som ikke er lovlig. Det er ikke noe kommunene kan gjøre. Kommunene må vurdere hvor mange de kan motta, og så er det en avtale med staten av vi tar imot på en god måte, sa Støre til NRK.



Dette reagerte Helgheim sterkt på.

– Det er ikke ryddig av statsministeren å blande seg inn i en lokal prosess på denne måten, sa han.

Støre modererte seg senere, da han sa at det er opp til Statsforvalteren å avgjøre om vedtaket er ulovlig. Og det har Statsforvalteren altså nå gjort.

– Helt uenig

Etter konklusjonen fra Statsforvalteren sier Helgheim at han er uenig, men tar det til etterretning.

– Jeg er helt uenig i den konklusjonen. Dette var et saklig, velbegrunnet vedtak som måtte til for å nå intensjonen om 125 flyktninger, fordi det var et sterkt ønske om å bidra i Ukraina-konflikten, selv om vi egentlig mener kapasiteten er sprengt i Drammen, sier Helgheim til TV 2.

Han sier partiene nå må sette seg ned for å finne en ny enighet. Det mener han kan føre til at det må tas inn færre flyktninger.

– Enorm lettelse

Også KrF stemte for forslaget om å prioritere ukrainske flyktninger. Gruppeleder Turid Solberg Thomassen sier hun motvillig stemte for, for å få en lovlighetskontroll av vedtaket.

– Jeg føler en enorm lettelse ved at Statsforvalteren har kommet til den kjennelsen, fordi det er i tråd med det jeg har ment hele tiden – at det burde være unødvendig å diskriminere, sier Thomassen til TV 2.

Hun mener antallet flyktninger som skal tas inn er ferdig diskutert og vedtatt.

– Jeg tenker at antallet har vi landet, så jeg regner med at det vil bestå i de kommende drøftingene.