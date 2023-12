Dramatiske tall: – Ikke noe land i verden er rigget bedre

Rentene øker. Matvarene blir dyrere. Strømregningen svir, for de aller fleste. Det gjør at nordmenn nå skrinlegger drømmen om ny bil.



For ikke siden personbilsalget ble frigitt i 1960, er det blitt registrert så få nye bensinbiler i Norge som hittil i år.



– Bilkjøpet er satt på vent, sier Benny Christensen, bilteknisk konsulent i NAF.



Tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) bekrefter denne trenden.

I november i år ble det registrert 10.348 nye personbiler i Norge. Til sammenligning ble det registrert 19.510 nye personbiler i november i fjor.

På et år har det altså skjedd en nedgang på 47 prosent.

Skal vi tro Espen Olsen, informasjonssjef i Toyota Norge, er det flere som kan juble for denne nedgangen.



– Det er en ønsket utvikling fra myndighetene, sier Espen Olsen, informasjonssjef i Toyota Norge.

NY BIL: De som kjøper bil kjøper heller elbil. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Der salget av personbiler faller, er det særlig bensinbiler nordmenn ikke vil kjøpe nå. Så langt i år utgjør nye bensinbiler kun 1,1 prosent av alle nye personbilregistreringer. Det viser tall fra OFV.

Elbilene regjerer

Christensen forklarer at det kan skyldes at Norge er et land som gjør seg attraktiv for elbil-eiere.

– Vi er annerledeslandet. Vi er best på tetthet av ladere. Det er ikke noe land i verden som er rigget bedre, fortsetter Christensen.



Hittil i 2023 er det registrert kun 1.310 nye personbiler med ren bensinmotor her i landet. 95.631 nye elbiler er registrert - det tilsvarer 83 prosent av nybilsalget i Norge.

Christensen poengterer at dyrtid gjør seg gjeldende også her.

– Vi har ikke noe valg. Avgiftene på bensin, diesel og hybridbiler går opp, sier Christensen.

NEDGANG: På et år har det vært en nedgang på 47 prosent når det gjelder nyregistrerte biler. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Avgiftsøkningene

Avgiftsskruen strammes ytterligere til for biler som forurenser i budsjettforliket mellom Ap, Sp og SV.



Ladbare hybrider får i snitt nesten 50.000 kroner mer i engangsavgift, mens nye bensin- og dieselbiler får 17.000 kroner i økt avgift sammenlignet med 2023.



Elbiler får ikke økte kjøpsavgifter i 2024.



Norsk elbilforening sier de har skikkelig tro på økt elbilandel i nybilsalget også neste år.

Men lederen for kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbil foreningen, Unni Berge, har en oppfordring til regjering og storting:

– Det er viktig at myndighetene har is i magen og viderefører den satsingen som er i gang med å fase ut forurensende biler.

2025-målet kan være innen rekkevidde for personbilene, og dermed går det mot slutten for nye forurensende biler.

For å slippe unna de nye avgiftsøkningene etter nyttår tror markedssjefen i Toyota at flere vil ta turen til bilforhandlerne før årsskifte for å kjøpe ny bil.

– Vi regner med flere nyregistreringer før nyttår, før avgiftsøkningene, sier Espen Olsen.



Nedturen vil fortsette

Men det ser ut til at de mørke skyene vil fortsette å henge over bransjen også i 2024. Informasjonssjefen i Toyota tror dyrtiden vil fortsette å påvirke bilsalget neste år.

– Det blir en dårlig start for bransjen også neste år, det er avhengig av renta.



NSFs Benny Christensen tror det samme, og sier det er mange bilforhandlere som vil få det tøft også neste år.

– Det er en del forhandlere som kjenner skikkelig på dette, jeg tror første halvår av 2024 også blir et unntaksår, avslutter Christensen.