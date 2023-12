Dramatiske tall for norske skoleelever: – Er nødt til å snu

Hvert tredje år gjennomfører «Programme for International Student Assessment» (PISA) en internasjonal undersøkelse av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag.

Nå er tallene klare, men det er få lyspunkter å trekke frem blant norske 15-åringer.

– Jeg er spesielt bekymret for den store økningen i elever som er på det laveste nivået, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

– Dette er en utvikling vi er nødt til å snu, sier hun.

Tallene viser at både Sverige og Danmark slår oss ned i støvlene.

Under gjennomsnittet

Omtrent 690.000 elever tok PISA-prøven i 2022. De skal representere 29 millioner 15-åringer i 81 land.

Listene i de tre fagene sammenlignes med gjennomsnittet i OECD-landene. Der plasseres landet enten over, på eller under snittet.

Undersøkelsen viser at norske 15-åringer ligger på OECDs gjennomsnitt i matematikk og lesing.

I naturfag ligger Norge under gjennomsnittet.

NEDGANG: Tallene for norske elever viser en kraftig nedgang i de tre fagene. Foto: Skjermdump fra PISA-undersøkelsen

I matematikk falt norske elever med 33 poeng fra 2018 til 2022. Sverige falt i samme periode med 21 poeng, mens Danmark falt med 20 poeng.

Begge nabolandene våre befinner seg på listen av land som ligger over OECD-gjennomsnittet

Forsker Fredrik Jensen fra Universitetet i Oslo forklarer hovedresultatene for undersøkelsen tirsdag formiddag. Han peker blant annet på at elevene som er testet i denne undersøkelsen, er de som startet på 8.-trinn da pandemien brøt ut.

– Men vi kan ikke si sikkert hvor mye som skyldes pandemi og hvor mye som skyldes andre faktorer, understreker han.

– Det er en økende prestasjonsforskjell mellom elever med høyest og lavest sosioøkonomisk status. Det er en stor tilbakegang i matematikk, oppsummerer han videre.



Rekord-fall

Undersøkelsen viser at det er et rekord-fall for alle OECD-landene fra 2018 til i fjor.



PISA skriver at gjennomsnittlig ytelse i OECD-land falt med 10 poeng i lesing og nesten 15 prosent i matematikk.

«Denne nedgangen var spesielt betydelig i en håndfull land. For eksempel, fra OECD, Tyskland, Island, Nederland*, Norge og Polen så alle et fall på 25 poeng eller mer i matematikk mellom 2018 og 2022.»

DÅRLIGERE: Norge og flere andre land gjør det dårligere i PISA-undersøkelsen sammenlignet med i 2018. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Covid-sammenheng?

Tallene fra undersøkelsen sammenlignes med tallene fra 2018, altså før koronapandemien.



Etter at COVID-19 for alvor brøt ut i 2020 har elever verden over blitt nødt til å ha hjemmeskole.

PISA konkluderer med at pandemien er en åpenbar faktor som kan ha påvirket resultatene i denne perioden.

Likevel peker PISA på at noen land, som Finland, Island, Nederland og Sverige har sett elever som har fått lavere karakterer over lengre tid, også før pandemien.

«Utdanningstallene var negative før pandemien rammet oss. Dette indikerer at langsiktige problemer i utdanningssystemene også har skylden for redusert ytelse. Ikke bare på grunn av COVID-19.»

