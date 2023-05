Dramatisk pågripelse nær retten førte til at Arfan Bhattis fengslingsmøte ble utsatt

SIKTET: Islamisten Arfan Bhatti er siktet for medvirkning til grov terror. Foto: Kyrre Lien / NTB

Arfan Bhatti er siktet for medvirkning til grov terror i forbindelse med Oslo-skytingen 25. juni i fjor. Han sitter for tiden varetektsfengslet i Islamabad i Pakistan.



Zaniar Matapour er siktet for selve skytingen.



Jon Erik Isachsen (54) og Kåre Arvid Hesvik (60) ble drept, mens ni andre ble påført skuddskader. I tillegg ble 24 andre skadet i forbindelse med skytingen.

Politiadvokat Børge Enoksen opplyste overfor TV 2 i januar at det totalt er 262 personer som har status som fornærmet.

I varetekt inntil videre

Tirsdag klokken 14 lokal tid, eller 11 norsk tid, skal Bhatti for retten i Islamabad. TV 2 er til stede for å følge fengslingsmøtet.

Kort tid før det skal starte, kommer beskjeden om at det er utsatt. Det er VG som melder dette først.

I ISLAMABAD: Kadafi Zaman og Simen Askjer er på plass i Pakistan.

– Høringen er utsatt, sier Bhattis pakistanske advokat, Zia Ur Rehman.



Bhatti ble varetektsfengslet i Pakistan 14. april i år, i første omgang frem til 9. mai. Han blir nå sittende i varetekt frem til neste rettsmøte.



Arfan Bhatti nekter for å ha noe med skytingen å gjøre og har motsatt seg utlevering. Han risikerer inntil 30 års fengsel dersom han blir dømt for medvirkning til grov terror i Norge.



Drama utenfor retten



Mens TV 2 er til stede ved rettsbygningen Chief Commissioners Office i Islamabad, dukker en paramilitær styrke opp ved Høyesterett like i nærheten og arresterer Pakistans tidligere statsminister Imran Khan.

Khan er på vei til Høyesterett i forbindelse med en korrupsjonssak.

Det viser seg at denne pågripelsen er årsaken til at Bhattis rettsmøte utsettes.

EKS-STATSMINISTER PÅGREPET: Mens TV 2 var på plass ved retten for å følge fengslingsmøtet til Arfan Bhatti, ble Pakistans tidligere statsminister Imran Khan pågrepet. Foto: Kadafi Zaman

– Imran Khans bil er blitt omringet, sier Khans medarbeider Fawad Chaudry ifølge Geo News og nyhetsbyrået AP.

Khan, som leder partiet PTI, ble i mars siktet for terrorlovbrudd sammen med 17 av sine støttespillere. Siktelsen gjelder også hindring av politiarbeid, angrep på politiet, vold mot politifolk og drapstrusler.



Denne saken har ingenting med Arfan Bhattis sak å gjøre, men fører altså til at den neste rettsbehandlingen til Bhatti først skjer i neste uke.

– Saken ble utsatt, på grunn av sikkerhetssituasjonen rundt den tidligere statsministerens tilstedeværelse i samme rettsbygning, sier Rehman til TV 2.



– For å sikre at man unngår noen uforutsette hendelser, ble høringen utsatt. Det er normal praksis, legger Bhattis advokat til.

Sa ikke noe om mishandling

Bhatti motsetter seg utlevering til Norge. Det gjorde advokat John Christian Elden klart overfor Dagbladet i forrige uke.

– Han har intet hastverk med å reise til Norge, og har motsatt seg utlevering. Han regner med å bli løslatt mot kausjon i Pakistan, og vil da arbeide for å motbevise den norske siktelsen, sa hans advokat Elden.

Zia Ur Rehman sier til TV 2 at Bhatti anser dette som anklager uten bevis.

Samtidig har det kommet påstander om at Arfan Bhatti skal ha blitt mishandlet mens han har vært fengslet i Pakistan.

– Han har ikke fortalt meg noe om det. Han er i god form, men fengsling har jo noen psykologiske effekter på mennesker, sier Rehman.

Var naboer

TV 2 er kjent med at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener at Bhatti og Matapour har kjent hverandre siden 2015. Den gang var de naboer på Grønland i Oslo.

De to satt i en bil sammen da de ble stoppet på Stovner, samme dag som Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) hadde planlagt å demonstrere i denne Oslo-bydelen.

Bhatti reiste til Pakistan et par uker før skytingen 25. juni i fjor, men er altså siktet for medvirkning til grov terror, noe som har en strafferamme på inntil 30 års fengsel.

Politiet i Oslo mener at skytingen skjedde med terrorhensikt etter planlegging fra flere personer.

I tillegg til Matapour og Bhatti, er også to andre personer siktet.

Bhatti er straffedømt flere ganger, blant annet for trusler, utpressing og vold. Han er også blitt frikjent i retten for flere anklager, blant annet for terrorplanlegging.



Gisler og nye terrormål

VG skrev i januar at Bhatti via en kryptert kommunikasjonsplattform fortalte en agent fra Etterretningstjenesten at han ville ta norske journalister som gisler dersom de forsøkte å oppsøke ham i Pakistan.



Agenten utga seg i samtalen med Bhatti for å være en leder i terrororganisasjonen Den islamske stat (IS), i håp om å få ham til å snakke om Oslo-skytingen.

Det er uvisst om gisselsnakket bare var løst prat eller konkrete planer.

I samtalene med agenten skal Bhatti også ha skrevet om flere konkrete terrormål, deriblant et ambassadestrøk i Pakistan. Det skriver VG tirsdag.

– Dokumentene fra norsk politi er hovedsakelig basert på en Telegram-samtale. Der har de tatt noen skjermdumper. Det gjenstår å se hvor autentiske og troverdige disse skjermdumpene er, sier Rehman til TV 2.