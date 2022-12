Dramatisk økning i husleiepriser: – Jævlig bittert

BOLIGJAKT: Jesper Næss (25) og kjæresten Georgia Ioannou (22) ønsker å leie bolig i Norges største by, men det er lettere sagt enn gjort. Foto: Privat / Jan-Petter Dahl / TV 2

Ifølge nye tall fra Husleie.no er det særlig én by som står for den største økningen. – Vanskelig å spare til andre ting i livet hvis man vil bo greit, sier Jesper Næss (25).

For to år siden flyttet Jesper Næss (25) fra Tønsberg til Oslo for å ta fatt på sin nye jobb som IT-konsulent.

Da sluttet han seg til de tusener av andre som til enhver tid prøver å sikre seg en grei leilighet til rimelig pris i hovedstaden.

– Det gikk fint den gangen ettersom jeg kunne dele leilighet med en kompis, sier han.

Nå er virkeligheten derimot ganske annerledes. Økte renter, strømpriser, og høyere levekostnader over hele fjøla har gitt en solid boom i husleieprisene.

PRISGALOPP: I tillegg til de økte leieprisene, har mange bofellesskap også sett seg nødt til å skru opp felleskostnadene. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

«Giftig cocktail»

Aller størst er økningen i Oslo, der leieprisene for november har økt med 20 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Det viser nye tall fra Husleie.no, som TV 2 har fått tilgang til. De er en av Norges største forvaltere av leieforhold.

I fjor måtte man i snitt ut med 11.638 kroner for leiebolig i hovedstaden, men nå er summen oppe i hele 13.897 kroner.

I Bergen er økningen på 9,2 prosent, mens i Trondheim er veksten kun 0,26 prosent.

Daglig leder Kjetil J. Olsen sier prisøkningen i samfunnet har gitt en «giftig cocktail» som fordyrer utleieprisene.

– Nå ser vi at det er utsikt til enda flere renteøkninger. Akkurat som at dagligvarekjedene øker prisene til forbruker når prisene på korn og gjødsel øker, så sendes også de økte kostnadene utleierne får videre til sluttbruker, sier Olsen.

Frykter flere økninger

En undersøkelse Husleie.no gjennomførte i høst, viser at nesten tre av fire utleiere er redde for ytterligere renteøkninger.

ÅRSAK: Daglig leder Kjetil J. Olsen i Husleie.no sier økningene skyldes en «giftig cocktail». Foto: Katrine Lunke

Også økt formueskatt, høyere verdifastsettelse på sekundærboliger og materialkostnader gjør at utleiere må sette opp prisene.

– Når et kjøkken på kort tid er blitt 50 prosent dyrere, så er det klart at renovering og vedlikehold begynner å koste svært mye mer enn før. Også nybyggprosjektene rammes av dette, og mange nybygg settes nå på is, sier Olsen.

– Mange sære opplegg

Nå er Jesper og samboeren Georgia (22) to av mange som får kjenne på konsekvensene av de økte leieprisene.

– Jeg synes det er jævlig bittert. Da jeg søkte leilighet for to år siden, fant jeg flere boliger i mitt prissjikt der jeg tenkte «ah, den var pen». Nå finner jeg kun leiligheter for samme pris der mange ikke har giddet å dekke til rørene eller malt, sier Jesper.

HÅPER: Jesper Næss forteller at han startet boligjakten for tre måneder siden. I januar håper han og kjæresten Georgia å ha funnet et nytt bosted. Foto: Privat

Han forteller om et hektisk leiemarked, der mellom 30 og 80 personer gjerne har favorittmerket utleieobjektene på Finn.no.

Ofte er det mange på visning, og i de aller fleste tilfellene hører man aldri noe fra utleierne etterpå. Sannsynligvis fordi leilighetene har gått til noen andre.

– Det er mange renoverte garasjer, eldre bygninger og små studioleiligheter med sære opplegg der ute. Mange hemser og senger som er plassert over kjøkkenet, sier Jesper.

– Det er sikkert fint for dem som er helt nye i leiemarkedet, men nå vil jo jeg og samboeren gjerne ha litt større bolig.

Sympati med studentene

Næss forteller at det snakkes mye om økte priser og kostnader både blant venner og kollegaer.

Han forteller at selv bekjente i full jobb med grei inntekt går sammen om å dele bolig, for å takle de høye kostnadene.

– Jeg kan tenke meg at det blir spesielt vanskelig for studentene. Nå er jeg så heldig at jeg har jobb, men jeg er likevel fersk og har ikke høy inntekt. Det å spare penger til noe videre i livet blir vanskelig når man lever fra lønnsslipp til lønnsslipp, sier han.

ETTERSPØRSEL: Oslo har mange boliger, men det er kamp om rimelige leiligheter med grei standard. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2

Inkludert strøm?

Å finne en utleier som inkluderer strøm er spesielt vanskelig i disse dager.

Når TV 2 ringer, har Jesper ullsokkene på og kun varme i rommet han oppholder seg i.

– Det går fint når det er kun meg her, men det kan tenkes frøkna vil ha litt mer fyring når hun kommer, hehe.

Ifølge Bergen Huseierforening, har de fått flere henvendelser fra utleiere og andre medlemmer som spør om mulighetene for å endre leiekontraktene til å ikke lenger inkludere strøm.

Det går ikke, men daglig leder Anniken Mosby tror man kommer til å se en endring den kommende tiden.

– Jeg tror det er veldig få som inngår nye utleieavtaler med strøm inkludert nå. De som allerede har inngått slike avtaler merker at de sitter igjen med mye mindre enn før grunnet strømregningen.

DYRT: Daglig leder Anniken Mosby i Bergen Huseierforening sier mange av deres 1800 medlemmer får det stadig tøffere med de økte rentene. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Varsler enda dyrere boliger

I januar vil den nye rentehevingen tre i kraft, og da tror Olsen i Husleie.no at man vil se en ytterligere økning av leieprisene.

– Som utleier har man rett til å justere leien i takt med konsumprisindeksen. Dette må utleier varsle leietaker om en måned i forveien. Svært mange utleiere pleier å gjøre dette til 1. januar, og da må leietakerne påregne en økning i leien på rundt 6 prosent.

Næss har ikke mistet troen på å finne drømmeleiligheten - eller i alle fall en bolig som er grei nok.

– Jeg har fått noen fine henvendelser på Finn-annonsen vår, så jeg har troen. Det haster litt, siden jeg skal flytte ut av min nåværende leilighet på torsdag, så hvis det ikke ordner seg så blir det pendling fra Tønsberg i januar.