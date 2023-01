Drama bak kulissene: – Jeg gikk ned fem kilo

– Det var etter 24 timer jeg skjønte at det var en snøball som kom til å rulle, forteller lege Karim Sayed til TV 2.

Han tar TV 2 imot i et helt tomt klinikklokale midt på Frogner i Oslo. «Nomi» står det skrevet på dørene.

Etter en publisering i Dagens Næringsliv og en egen pressemelding fra kjendistrioen Vanessa Rudjord, Pia Tjelta og Synnøve Skarbø kokte det over av kritikk da de lanserte at de skulle starte «Nordens ledende klinikk innen estetisk medisin».

PÅ INNSIDEN: Karim Sayed viser frem den foreløpig stengte Nomi-klinikken i Frognerveien i Oslo. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2 Les mer STORE SPEIL: Refleksjonen møter han i det han kommer inn på behandlingsrommet. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2 Les mer ARBEIDSLYS: Gode arbeidsforhold krever godt lys. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2 Les mer

– Vi ønsket et sted som kan følge oss over tid og passe på at vi eldes som en Jaguar E-type og ikke noe fra Rent-A-Wreck, uttalte Vanessa Rudjord i pressemeldingen, der trioen også skrev at «det handler om kvinnehelse».

I podkasten «Synnøve og Vanessa» noen dager senere forklarte Vanessa Rudjord at sitatet ble sendt ut ved en feil, og at hun hadde bedt PR-rådgiveren om ikke å bruke skildringen av biler som eldes.

– De som rekrutterte meg

Nomi Oslo skulle bli en kvinnehelseklinikk. De skulle ansette gynekologer og tilby hormonbehandlinger for kvinner i overgangsalderen.

Den voldsomme kritikken handlet om begrepet «kvinnehelse» og om det var riktig å kalle konseptet for en «kvinnehelseklinikk» når det samtidig ble tilbudt filler- og botoxbehandlinger.

Programleder Live Nelvik var en av dem som kastet seg på kritikken.

«Kvinner dør fordi forskningen vies til menn. Derfor må vi ikke søle til viktigheten av ordet kvinnehelse», skrev hun i en kronikk på NRK.

KJENDISTRIO: Vanessa Rudjord, Synnøve Skarbø og Pia Tjelta. Foto: Trond Solberg / VG / Terje Pedersen / NTB

Bare fem dager etter lanseringen av Nomi valgte trioen å trekke seg.

– Jeg tror det folk reagerer på, er hvorfor man bare ikke kunne si at det er kosmetisk medisin. Hvorfor skal man late som at det er noe mer verdig. Og det var jo aldri meningen, sier den kosmetiske legen.

– Skjønner du at folk ble sinte?

– Ja, det skjønner jeg veldig godt. Jeg tror at dette feltet bringer opp følelser hos folk uansett. Det er ingen av oss som vil at barn og unge skal føle press på å ta behandlinger. Det man trenger, er en ansvarlig bransje med kompetanse, sier Sayed.

I dag er Sayed ansvarlig lege og deleier i Nomi Oslo. Før mediestormen i september hadde legen eierskap til halve klinikken. Kjendistrioen eide hver sin resterende part. Jens Lie-Hagen står i dag oppført som daglig leder og administrerende direktør i Brønnøysundregisteret.

UTEN TRIOEN: Karim Sayed er nå deleier av Nomi Oslo. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Det var jeg som kom med på laget. De var allerede i gang. Det var de som rekrutterte meg, forteller legen.

Tomme lokaler

Ifølge Sayed hadde kvinnene allerede funnet lokaler og var i gang med tegningene sammen med det anerkjente arkitektbyrået Snøhetta da han ble med på laget.

LOKALER: Nomi Oslo har lokaler ved Frognerveien. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Fra utsiden ser lokalet helt nytt og ferdig ut. På innsiden er det kaldt og helt tomt. Verken produkter eller utstyr har blitt flyttet inn i den helt nyoppussede klinikken i Frognerveien.

– Hvordan er det for deg at de ikke lenger er med på laget?

– Det er jo synd. De hadde jo drømmer. Tre kjempedyktige grundere, som ville lage et sted som hadde høy kompetanse og likevel ha et godt forhold til det etiske. De hadde mange gode tanker som var i tråd med min filosofi.

TOMME KORRIDORER: Ingen kunde har foreløpig satt foten innenfor lokalene i Frognerveien. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Sayed er utdannet lege og er leder for Norsk forening for kvalitet i estetisk medisin, NORFEM. Han har blant annet kjempet for å innføre 18-årsgrense for fillerbehandlinger.

Mistet appetitten

Selv om han har uttalt seg i media før, ble stormen i september mye mer krevende enn det den kosmetiske legen hadde opplevd tidligere.

– Jeg gikk ned fem kilo fordi jeg mistet appetitten. Det tror jeg var en slags adrenalinreaksjon. Og som lege vet jeg jo at det er ganske vanlig i sånne situasjoner.

Han forteller videre at han fikk opptil 70 henvendelser fra journalister daglig den uka det stod på som verst i september i fjor.

MISTET APPETITTEN: Sayed gikk ned fem kilo etter mediestormen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Det var jo veldig krevende, men det må man tåle. Jeg skjønner at det engasjerer mange mennesker, og det er bra. Vi trengte en debatt, det var helt åpenbart at dette var noe folk hadde meninger om. Så det tok virkelig fyr, sier Sayed.

– Men sånn Nomi er nå, vil du si det er en kvinnehelseklinikk?

– Nei, det vil jeg ikke si. Det er en estetisk medisinsk klinikk.

Sayed er åpen om at klinikken muligens hadde hatt større fokus på kvinnehelse dersom de tre damene fortsatt hadde vært med på laget.

– Det var jo noe som var veldig viktig for dem, og det er noe vi kommer til å ha tilbud om. Men det var en veldig viktig ting som de ønsket seg, fordi de ville lage det de selv savnet, sier han.

Men er det én ting Sayed er sikker på, så er det at kosmetisk medisin ikke er det samme som kvinnehelse.

– Bare fordi det er flere kvinner enn menn som er pasienter eller kunder innenfor dette feltet, så betyr ikke det at det er kvinnehelse. Jeg tror det viktig å ha kvinnehelse som et eget begrep.

Store pupiller og adrenalin

Legen sier han har lært seg å bite tennene sammen når ting koker. Da han så reprise av hans opptreden på «Debatten» om temaet 22. september 2022, så han seg selv i kampmodus.

– Jeg hadde store pupiller og masse adrenalin, forteller han.

IKKE KVINNEHELSEKLINIKK: Sayed sier det er en vanlig estetisk medisinsk klinikk. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Videre forteller han at han følte på et behov i å forsvare pasientene sine.

– Jeg tror ikke du får overbevist de som er imot kosmetisk medisin. Men du får mulighet til å si din mening. Jeg mener mange sparket med de moralske holdningene sine og påla andre skam for at de benytter seg av noe som er helt vanlig, sier Sayed.

Midlertidig løsning

Sayed forteller at Nomi Oslo har opprettet en popup-klinikk på Majorstuen mens de venter på at alt skal bli helt klart i den Snøhetta-tegnede klinikken på vestkanten i Oslo.

Den opprinnelige åpningsdatoen for Nomi i Frognerveien skulle være 10. oktober 2022.

Ifølge DN mangler de en brukstillatelse for å starte opp for fullt.

– Det en kjempestor og kompleks oppussing, og som vanlig med oppussinger så tar det litt lengre tid, sier legen.

TV 2 har prøvd å komme i kontakt med Vanessa Rudjord, Pia Tjelta og Synnøve Skarbø, men de har ikke besvart vår henvendelse.