Dottera vart «brått tatt»: – Det gir inga meining

Tina Milena Solberg vart drepen 7. januar i år i Øygarden. Hennar ekssambuar, og faren til dei to barna, har tilstått drapet.

Torsdag var det gravferd frå Tveit kirke på Askøy.

Der var barna, familie, vener og kollegaer samla, for å dele sorga og ta eit siste farvel.

Framme i kyrkja stod den kvite kista, omkransa av blomar og helsingar. Framfor kista, eit innramma bilete av Tina. Der smiler ho til kamera.

– Tomrommet etter henne er stort. Saknet er vanskeleg å skildra. Men kjærleiken lever. Det viktigaste for Tina var gutane, dei skal bli tekne vare på, sa sokneprest Bjarte Nese i minnetalen.

HELSING FRÅ SØNENE: «Savner deg, snille mamma» står det på blomehelsinga frå gutane som har mista mora si. GRAVFERD: Mange var møtt opp i Tveit kirke på Askøy for å ta eit siste farvel med Tina Milena Solberg.

Faren om dottera: – Umogleg å ikkje bli glad i

Til kyrkja fortalde faren til Tina om ei jente som var etterlengta då ho kom til verda i 1990.

Han skildra dottera som «ei lita herleg jente» som det var «umogleg å ikkje bli glad i». Og som brått vart «tatt ut av vår tid».

– At vi aldri skal få sjå Tina meir. Det gir inga meining, sa han, sterkt prega.

Han greidde likevel å få fram korleis livet med dottera har vore og kor stort saknet er no.

– Aldri meir skal vi får vera god mot deg, halde deg, få ta del i ditt nydelege smil og din smittande latter. Få vere nær deg, få ta del i din godheit du hadde slik eineståande evne til å dele med andre.

Soknepresten las også opp nokre minneord på vegner av venninner av Tina. Det var også spelt av ein song ei av venninnene hadde laga.

– Det er så vondt at du no er riven bort. Livet du levde var ikkje alltid lett. Men du gøymde det bort i ei maske. Alt du bar på, samstundes som du løfta alle oss. Det viser kor uendeleg sterk du var, heitte det i minneorda til ei venninne.

DREPEN: Tina Milena Solberg vart 33 år. Ho hadde to barn. Foto: Privat

Har tilstått drap

Solberg vart 7. januar funnen i ein utbrend stasjonsvogn på ei industritomt i Øygarden, nokre kilometer nord for heime hennar på Torsvik.



Politiet meiner drapet skjedde heime i leilegheita hennar, der også dei to barna var til stades.

Sjølv om eksmannen har tilstått drap, etterforskar politiet om drapet var planlagd eller ikkje. Det kan få noko å seie for straffa.

Forsvararen hans har sagt til TV 2 at det ikkje var meiningen å ta livet av Solberg, men at det var ein «situasjon som kom ut av kontroll».

- UVERKELEG: Eva Elisabeth Eriksen er barndomsvenninne med Tina. Her saman med mannen Remi Eriksen før gravferda torsdag. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Vener til TV 2: – Ein tung dag

– Tina var ein heilt fantastisk person. Ein solstråle. Det er nesten ikkje til å tru at ho ikkje er her lenger. Det går først opp for meg i dag. At dette blir eit siste farvel, seier barndomsvenninna Eva Elisabeth Eriksen.

Saman med mannen sin møter ho TV 2 før gravferda. Dei har starta ein Spleis for dei to barna som no både har mista mora, og faren som har tilstått drapet på henne.

– Vår første tanke var å hjelpe gutane, som står att utan mor og far. Ord kan ikkje skildre den situasjonen som familien står i. Det er forferdeleg. På denne måten kan vi prøve å hjelpe. Responsen har vore fantastisk, seier Remi Eriksen.

Spleisen har til no samla inn nesten 800.000 kroner.

Vil framskunde lovendring

Drapet på Tina Milena Solberg er ei av dei sakene som i år har sett ytterlegare fokus på vald mot kvinner.

Og som har sett ytterlegare press på at noko må gjerast. Berre to dagar etter drapet varsla justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) at ho vil forsøke å framskunde ei lovendring om bruk av omvendt valdsalarm.

– Tina og barna har tidvis levd under eit skrekkregime. Sjalusien og kontrollbehovet har vore totalt øydeleggande, har familien sagt til BT og BA.

Vener av den drapssikta har sagt til BT at dei er i sjokk over «at det kan vere han som har gjort noe slikt».

– 2024 har starta på verst tenkelege vis for denne familien. Men vi ser også at mange andre har opplevd grufulle ting også i år. Det er viktig å setje fokus på dette temaet, seier Remi Eriksen.

– Vi håpar lovendring om bruk av omvendt valdsalarm kjem så snart som råd, seier Eva Elisabeth Eriksen.

Hadde valdsalarm

I 2010 politimelde Solberg den no drapssikta mannen for første gong. Det har sidan skjedd fleire gonger, seinast i fjor sommar.



Då fekk Solberg valdsalarm og mannen fekk besøksforbod mot henne. Saka handla om tvang og trugslar med kniv, men vart lagt vekk i oktober.

– Vi håpar at det meiningslause som har skjedd kan vera med på å rette eit sterkare fokus på å verne valdsutsette. Det må skje ei endring i samfunnet, barnevern og rettsvesenet, har dei etterlatne tidlegare sagt til TV 2.



Politiet har førebels ikkje kommentert korleis Solberg vart drepen. Dei vil vente på den endelege obduksjonsrapporten før dei seier meir om det.

TV 2 er kjent med at politiet etter kvart vil vurdere å utvide siktinga mot mannen.