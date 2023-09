Døtrene døde: – Unnskyld

Under kveldens partilederdebatt fikk partilederne spørsmål fra seerne.

En av seerne som fikk stille et spørsmål til partilederne var Kirsti Skogsholm, mammaen til tvillingene Mina og Mille, som døde av overdose i Spydeberg i januar i år.

– Jeg er mammaen til tvillingjentene Milla og Mina som døde i januar, startet hun.

– Jeg vil gjerne spørre hvordan dere vil sette kommunene i stand til å ivareta ungdom med både spiseforstyrrelser og andre psykiske problemer. Og hvordan har dere tenkt til å få i gang samarbeidet mellom de store aktørene, sånn at ikke flere ungdom ender opp som Mina og Mille?

Lange køer

Til TV 2 utdyper Skogsholm hovedutfordringen hun er opptatt av.

– Hadde barnevernet og psykiatrien klart å snakke sammen, og mine døtre hadde fått en langtidsplass i psykiatrien og ikke vært plassert på en barnevernsinstitusjon, så ville trolig utfallet blitt annerledes, sier hun.

INSTITUSJON: Mina og Mille tilbragte mye tid på institusjoner sine siste leveår. Foto: Privat

Hun er svært fornøyd med at hun fikk mulighet til å stille spørsmålet til partilederne.

– Det hjelper ikke å bevilge milliarder av kroner, dersom det ikke kommer en holdningsendring og bedre samarbeid blant dem som jobber for å ta seg av sårbare mennesker i samfunnet vårt, sier hun.

Samtidig er hun tydelig på at det er viktig med økt kapasitet.

– Mine døtre sto jo mer i kø, enn de fikk behandling, sier hun.

Varsler opptrapping

Jonas Gahr Støre fikk svare først.

– Jeg tror denne historien gjorde et utrolig inntrykk hele Norge. Vi må komme inn med tidlig innsats. Spisevegring må tas tidlig. Vi har en opptrappingsplan for psykisk helse. Du skal få tidlig oppfølging der du bor. Jeg håper jeg kan hjelpe at flere tilfeller blir unngått.

KrFs Olaug Bollestad ber om unnskyldning på vegne av det norske helsevesenet.

– To jenter har blitt kasteballer i systemet. Systemet passer ikke folk og kommunen. Det har fagfolk advart mot. Ungene må bli en del av dette.

Høyres Erna Solberg mener et stort frivillig tilbud innen psykisk helse nå blir kuttet av regjeringen.

– Jeg syns vi må gjøre dette tilbudet bedre.

MDGs Arild Hermstad mener kommunene må få samarbeide for å hindre at situasjonens som Mina og Mille sin oppstår.

– Vi må innføre en hjelpegaranti for alle som sliter psykisk. Folk som har psykisk sykdom må få snakke med fagfolkene som er spesialister på den aktuelle sykdommen de har.

I DEBATT: Partilederne fikk spørsmål om de avdøde tvillingene Mina og Mille. Foto: TV 2.

Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum sier han blir berørt av historien om Mina og Mille.

– Vi har lagt fram en opptrappingsplan, med opp til tre milliarder kroner. Vi trenger flere folk. Den ene halvparten må til kommunene og den andre til spesialisthelsetjenesten. Vi skal bygge opp tjenestene rundt i hele landet.

Vil styrke døgnkapasiteten

Frps Sylvi Listhaug mener Rådgiving om spiseforstyrrelser (ROS) må styrkes.

– De har 300 barn unge og med spiseforstyrrelser på venteliste. De må styrkes så de kan hjelpe flere. Vi må også bygge opp døgnkapasiteten for å hjelpe de sykeste.

Venstres Guri Melby mener det er viktig å fokusere på lavterskeltilbud og de spesialiserte tilbudene samtidig.

– Vi ser at mange kommuner ikke får ansatt psykologer. Vi må ruste opp kommunene, sikre større fagmiljøer og ansatte psykologer i alle kommuner.