Dørvakter slår alarm

Den siste tiden har vektere landet over sett en helt tydelig tendens.

– Vekterne våre opplever en markant økning i bruk av narkotika på utesteder, sier Espen Johansen, advokat i PSS Securitas til TV 2.

PSS Securitas har over 2500 dørvakter over hele landet og landets største aktør for ordensvakter til utelivsbransjen.

– Det er alt fra pulver og piller til hasj, utdyper Johansen.

NORMALISERT NARKOTIKABRUK: Vekterne i PSS Securitas beskriver en stor økning i narkotikabruken på utesteder. Særlig den siste tiden. Det forteller Espen Johansen, advokat i PSS Securitas. Foto: Alf Simensen/TV 2

– Få som reagerer

Vekterne som holder øye med festglade gjester hver eneste helg, rapporterer om en stadig mer normalisert dopkultur, forteller Johansen.

– Det er få som reagerer på narkotika der ute. Da blir det slik, selv om det ikke er legalisert. Ungdommen opplever at det faktisk har blitt legalisert. Den følelsen sitter vekterne igjen med også, sier han.

– Det virker som en selvfølgelighet for selv unge mennesker at dette er greit å gjøre.

– Køen har flyttet seg fra baren til do

Influenser Martine Halvorsen (25) har også merket seg det hun mener er en tydelig trend.

– Det er ikke lenger kø til baren på utestedene, men til do, sier Halvorsen.

Det er ikke på grunn av en økning i tissetrengte gjester.

I fjor sommer la hun merke til det for første gang. Halvorsen var på et populært utested i Oslo sentrum da hun måtte på do, men den lange toalettkøen fikk henne til å miste motet.

Da kommenterte kompisen at hun bare kunne snike i køen.

FLYTER RUNDT: Influenser Martine Halvorsen (25) opplever at narkotika på fest har blitt nesten like vanlig som å drikke alkohol eller røyke. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

På do for noe helt annet

De foran henne skulle ikke tisse uansett.

– Da jeg gikk på do, skjønte jeg at han hadde helt rett. De var ikke på vei inn der for å gå på do, de var på vei inn dit for å ruse seg.

I etterkant av hendelsen forteller Halvorsen at hun har sett det samme flere ganger. Likevel slutter hun ikke å la seg overraske.

– Det tilhører ikke lenger en aldersgruppe eller en viss type mennesker, det flyter rundt oss og det må vi ta på alvor. Jeg blir litt redd for hvem jeg omgås, og hvem jeg kan stole på er rusfri. For mange har fest blitt rus, og det synes jeg både er trist og veldig skremmende.

Vanlig å spørre om å «ta en stripe»

Særlig kokain er blitt lett tilgjengelig på byen, ifølge Halvorsen.

– Det er blitt vanlig at folk på byen spør rett ut «skal vi ta en stripe»? forteller hun.

Hun beskriver en større aksept for rusmiddelet. Det som før skjedde i det skjulte har blitt «normalt».

– Det tas kokain og andre rusmidler såpass åpenlyst på utestedene, så hvis jeg legger merke til det, må jo også de ansatte legge merke til det.

BEKYMRET: Influenser Martine Halvorsen (25) er bekymret for rustrenden hun ser. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Likevel har hun aldri sett at det gripes inn.

– Det virker som om folk flest tror det å ruse seg ikke vil gi konsekvenser. De tror at de har full kontroll, og det er blitt nesten blitt like vanlig som det å drikke eller røyke på fest, sier Halvorsen.

Når risikoen er lav

PSS Securitas har ikke tall på når narkotikabruken begynte å øke, men de peker likevel på ett tydelig vendepunkt.

– Vekterne opplever en betydelig økning etter brevet til Riksadvokaten, sier Johansen.

Brevet han sikter til, ble sendt fra Riksadvokaten til alle politidistriktene våren 2022.

I brevet slås det fast at det ikke lenger skal straffes å bære «mindre mengder narkotika til en rusavhengigs egen bruk».

– Det har skapt forvirring og usikkerhet på når de kan gripe inn, forteller Johansen.

– Både politifolk og vektere er usikre på hvor langt de kan gå.

At risikoen for å bli tatt har blitt lavere, har gjestene fått med seg, mener han.

– Når reaksjonene blir mindre, blir aksepten for å gjøre det større, påpeker Johansen.

SLÅENDE DOPTREND: Beskjeden fra vekterne er klar: De er bekymret for utviklingen. Det forteller Espen Johansen, advokat i RSS Securitas. Foto: Alf Simensen / TV 2

Sjekker snusbokser for narkotika

Også den tradisjonelle veskevisiteringen blir det mindre av. Vekterne er nemlig avhengig av samtykke fra gjestene.

Og det er det ikke alltid de får.

– Folk gir sjeldnere og sjeldnere samtykke til å kontrollere vesker og snusbokser som de har med seg inn på utestedene, forteller Espen Johansen i RSS Securitas.

– Erfaringsmessig er det der de finner narkotika gjemt.

– Våre gjester gjenspeiler samfunnet

Rekom Group er nordens ledende utelivsaktør med nesten 40 utesteder over hele landet, som Heidi's Bier Bar, Lawo og Nox.

Utelivsgiganten sier de har en nulltoleranse for bruk av narkotika.

– Våre gjester gjenspeiler imidlertid det norske samfunnet og bruken av narkotika vil nok derfor være som i befolkningen forøvrig, sier Lill Magnerud, Head of People and Culture, i Rekom Group.

Hun understreker at gjester som bruker narkotika på deres utesteder vil bli bortvist og politianmeldt.

– Narkotika er et stort samfunnsproblem som ikke serveringsbransjen har noen forutsetninger for å håndtere alene, sier Magnerud.