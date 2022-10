Dørvakten som kastet ut Hulsker: – Følte meg tråkket på

OSLO TINGRETT (TV 2): Jwan Rasho (24) forteller i retten at Bernt Hulskers (45) oppførsel på VGTVs julebord er det verste han har opplevd som dørvakt.

STOD I DØRA: Natt til torsdag 10. mars ønsket Jwan Rasho (24) en hel gjeng fra VGTV velkommen til «Syng Mer» i Oslo sentrum. Kort tid senere ble han utsatt for rasisme fra TV-profil Bernt Hulsker (45). Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Jeg følte meg veldig sett ned på og tråkket på. Det er det verste jeg har opplevd. Jeg kom til Norge for seks og et halvt år siden, og jeg har aldri hørt det ordet mot meg eller at noen har sagt noe sånt til meg, sier han fra vitneboksen.

Der er Hulsker tiltalt for hatefulle ytringer. Da 45-åringen forklarte seg onsdag morgen, beklaget han nok en gang sin egen oppførsel.

– Måtte dra ham i armen

Rasho, som kom til Norge som syrisk flyktning for seks år siden, har tidligere fortalt sin versjon av historien til TV 2.

I Oslo tingrett forteller han at VGTVs julebord ankom stedet i 23-tiden den aktuelle kvelden.

SNAKKET UT: Saken ble offentlig kjent da Jwan Rasho (24) lot seg intervjue av TV 2 i april i år. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Da han kom tilbake en time senere, fikk han med seg at Hulsker viste nazihilsen og ropte noe på tysk. Hulsker har selv forklart dette som en parodi han gjorde for å få oppmerksomhet.

Rasho mener han fulgte med på Hulsker etter opptrinnet. Da så han at TV-profilen utviste en uønsket seksuell atferd mot noen gjester som dørvakta ikke mener var en del av VGTVs julebord.

– Jeg spurte helt rolig om jeg kunne få to ord med ham, men han skjønte at han kom til å bli kastet ut. Umiddelbart reiste han seg opp og sa «din jævla neger, hvordan kan du be en hvit mann om å gå ut?», sier Rasho.

Hulsker har erkjent at han brukte ordet «neger», men mener ikke han brukte ordet «jævla» foran. Han mener heller ikke at han spurte om hvordan Rasho kunne kaste ut en hvit mann.

Videre er Hulsker tydelig på at han aldri har hatt noen rasistisk intensjon, selv om han har beklaget hendelsen på det sterkeste.

Avsluttet festen

Rasho sier at han «kjempet inni seg», men mener samtidig at han klarte å forholde seg rolig.

– Jeg tok ham i armen og førte ham ut. Det var veldig vanskelig. Han nektet totalt, så jeg måtte bare dra ham i armen, sier han.

I RETTEN: Advokat Bernt Birkeland forsvarer Bernt Hulsker. Foto: Marie Grensbraten Lorvik / TV 2

Inne igjen i lokalet mener Rasho at deltakerne på VGTVs julebord begynte å bli veldig fulle.

– De var helt på grensa. De var fulle, og det var 40 stykker som bare fløy rundt, sier han.

På et tidspunkt kom Hulsker seg inn igjen i lokalet. Igjen måtte Rasho kaste ham ut, sier han.

– Jeg måtte bruke makt. Jeg tok armen hans bak ryggen hans og førte ham ut.

Tidligere i rettssaken har Hulsker forklart at han mener Rasho var unødvendig hard med ham da han ble kastet ut.

Rasho mener han mistet kontrollen. Han sørget derfor for at alle gjestene forlot utestedet.

FØRER SAKEN: Politiadvokat Marianne Aune har tatt ut tiltalen mot Bernt Hulsker. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Omsider ønsket Hulsker å be om unnskyldning, har de begge forklart.

– Mens jeg var ute, var det noen fra VGTV som kom og prøvde å fikse opp mellom oss. Jeg sa at jeg ikke ville ta imot unnskyldningen hans. Jeg tok ikke imot unnskyldningen hans, for det var en veldig urettferdig situasjon og atferd, sier han.

– Veldig såret

Rasho forteller at han er interessert i fotball, og at han derfor kjente til Hulsker, som har en lang fotballkarriere bak seg.

– Jeg har sett mange videoer av ham, og jeg vet han er komiker. Jeg var liksom fan av ham. Men etter det som skjedde, så ble jeg veldig skuffet. Det er tungt i hjertet, ikke sant, sier Rasho.

– Hvordan har du hatt det etter hendelsen, og hvordan det har påvirket deg? spør aktor Marianne Aune.

– Det har vært veldig vanskelig i etterkant. Jeg var deprimert og lei meg. Veldig såret. Jeg har vært sykmeldt etter det. Jeg var hjemme i to uker og tenkte på om jeg var et dårlig menneske og lurte på hvorfor jeg ble behandlet på denne måten. Jeg fortjente ikke å bli behandlet på den måten og bli sett ned på, sier han.

I etterkant av hendelsen har Rasho fått mange hatmeldinger, forteller han. Stadig kom personer bort til ham og sa stygge ting etter at han fortalte sin versjon til TV 2.

Etter Rashos vitnemål skal fem andre åstedsvitner forklare seg for retten.