Donald Trump ankom retten i historisk rettssak

Ekspresident Donald Trump har ankommet rettslokalet i Manhattan, New York.

Trump er den første tidligere amerikanske presidenten med en kriminaltiltale mot seg.

– Ingenting som dette har noen gang skjedd før, sa den tidligere presidenten da han ankom rettsbygningen på Manhattan klokken 15 norsk tid mandag.

– De har ingen sak, sa Trump videre, for så å omtale hele rettsprosessen som en «politisk forfølgelse» av ham selv.

Fikk ikke fjernet dommer

For andre gang forsøkte Trump å fjerne dommeren fra saken. Dommer Juan Merchan avviste begjæringen og sa han ikke vil vurdere den igjen før lagmannsretten avgjør det.

Trump er tiltalt for brudd på regnskapsloven i forbindelse med en utbetaling på 130.000 dollar fra Trumps daværende advokat Michael Cohen til pornoskuespilleren Stormy Daniels i 2016.

IKKE KASTET: Dommer Juan Merchan, her avbildet på sitt kontor. Foto: Seth Wenig / AP Photo

Trump har også bedt om fri fra rettssaken i New York den 17. mai, i den mye omtalte hysjpengesaken.

Det skyldes ikke Norges nasjonaldag, men at han ønsker å delta på uteksamineringsseremonien til sin sønn Baron Trump, som er ferdig på videregående.

Dommer Merchan sier det er for tidlig å vurdere om Trump kan få fri denne datoen.

– Det kommer helt an på om vi holder tiden, og hvor vi er i rettssaken, sier Merchan.

Risikerer fengsel

Trump er pålagt å delta i rettssaken, som ventes å vare ut mai. Det første som skjer når retten er satt, er at en jury skal velges. Prosessen kan ta flere dager fordi hundrevis av potensielle kandidater skal vurderes.

Potensielle jurymedlemmer må svare på en rekke spørsmål fra dommer Juan Merchan, blant annet om de har vært deltakende i høyreekstreme grupper. Deretter følger vitneforklaringer i saken.

Den såkalte hysjpengesaken er én av fire kriminalsaker den 77 år gamle ekspresidenten har mot seg. Saken omtales av jusseksperter som den minst alvorlige.

Trump avviser anklagene, men risikerer maks fire år i fengsel om han blir dømt. Samtidig pågår valgkampen i USA for fulgt, der Trump håper å gjøre et comeback i Det hvite hus.



Utbetalingen av hysjpengene skjedde rett før det amerikanske presidentvalget i 2016, som Trump vant.

Stormy Daniels, hvis egentlige navn er Stephanie Clifford, fikk angivelig pengene for å holde tett om at hun og Trump hadde hatt sex på et hotell ti år tidligere.