Dømt til fengsel i åtte år og tre måneder for barnehageovergrep

AVVISER: Forsvarer Ivar Abrahamsen har hele veien vært klar på at klienten hans avviser alle anklagene og nekter all skyld. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Mannen brukte de siste minuttene av rettssaken til å hardnakket hevde at han var uskyldig. Nå er dommen klar.

Mannen i 30-årene ble først pågrepet og siktet for overgrep i en barnehage i Bergen i 2019, men den saken ble henlagt grunnet manglende bevis.

Så - i september 2022 ble mannen pågrepet på nytt, etter nye avhør med de fornærmede barna. Da hadde de blitt eldre, og fortalte politiet om overgrep.

Mannen ble deretter tiltalt for tre grove voldtekter, og i månedsskiftet januar/februar gikk rettssaken i Hordaland tingrett. Nå er dommen klar.



Mannen dømmes til fengsel i åtte år og tre måneder. Aktor ba opprinnelig om fengsel i 14 år. I tillegg får han aldri mer lov til å jobbe i en barnehage.

Han må også betale 755.000 kroner i samlet erstatning til de tre barna.

– Det er så lett å tenke at «barn sier så mye rart», men å avfeie denne saken slik er farlig. Vi må tro på barna, sa politiadvokat Eli Andrea Skaar på siste dag av rettssaken.

AKTOR: Politiadvokat Eli Andrea Skaar og bistandsadvokat Kjetil Ottesen under første dag av rettssaken i Hordaland tingrett. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Hemmelighold

Under rettssaken ble det spilt av såkalte tilrettelagte avhør av barna. Der fortalte et av dem om overgrep under en hvilestund.

Et annet fortalte om overgrep i en stellesituasjon, mens et tredje barn fortalte om overgrep mens hun satt på fanget til mannen.

Alle tre sa at mannen ba dem om å holde alt hemmelig, og ikke fortelle foreldrene hva som hadde skjedd.

– Han sa alltid at jeg ikke måtte si noe til andre, men jeg sa det likevel, sa den ene jenta.



– Hvem sa du det til da? spurte avhøreren.

– Mamma.

Ifølge foreldrene, skal alle tre barna ha endret oppførsel i årene mellom 2019 og 2022, da overgrepene skal ha skjedd.

Barna skal blant annet ha hatt både utagerende oppførsel, og vært redde for å legge seg.

– Forklaringene deres er upåvirket, pålitelige, og støttes av øvrige forhold. Det fins ingen annen logisk forklaring på utsagnene, sa politiadvokat Skaar.



PARTENE: Politiadvokat Eli Andrea Skaar og forsvarer Ivar Abrahamsen under rettssaken i Hordaland tingrett. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Nektet skyld

Helt siden den aller første pågripelsen har mannen hevdet sin uskyld. Det gjentok han også helt på slutten av den seks dager lange rettssaken.

– Jeg har ikke gjort noe av det jeg er anklaget for. Uansett utfall kommer jeg til å stå ved det. Jeg vet hva jeg har gjort, og ikke gjort, sa han.

Tiltalte var også kritisk til politietterforskningen

På spørsmål fra aktor om hvor barna kan ha forklaringene sine fra, svarte mannen at vanlige rutiner som vasking, stell og hvilestund må ha blitt feiltolket og vridd på. Mannen utelukket heller ikke at barna kan ha blitt påvirket av nær familie, noe pårørende utelukket i sine forklaringer.

Mannen sier han har jobbet 13-14 år i barnehage, og at han hadde blitt tatt for lenge siden hvis han faktisk hadde vært en overgriper.

– Jeg vil ha rettferdighet overfor familien, vennene mine og mine to barn. De har opplevd traumer ved at faren har sittet i fengsel og blitt anklaget for dette, sa han.