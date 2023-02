Dømt til fengsel for grunnløs sexanklage mot eksjæresten

En kvinne i 20-årene anklaget sin tidligere kjæreste for å ha hatt sex med en mindreårig jente. Da politiet undersøkte saken nærmere, skjønte de at historien måtte være oppspinn.

Denne uken ble kvinnen i 20-årene dømt til fengsel i fem måneder for å ha fremmet en grov uriktig anklage mot den fornærmede mannen.

Anklagen innebar blant annet at mannen, som jobbet som vikarlærer på en barneskole, hadde hatt samleie med kvinnens 15 år gamle lillesøster.

Senere skulle det vise seg at kvinnens anklage, av flere grunner, var fullstendig grunnløs.

Møttes på Tinder

Den domfelte kvinnen og den fornærmede mannen innledet et forhold etter at de møtte hverandre på datingappen Tinder høsten 2021.

Forholdet skulle ikke bli langvarig.

DATINGAPP: Domfelte og fornærmede møttes på Tinder. Dette er et illustrasjonsbilde. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Fordi de begge hadde barn fra tidligere forhold, ble de enige om at det ikke skulle være en seriøs relasjon, skriver Vestfold tingrett i den ferske dommen.

«Hun ville kun la datteren hilse på en kjæreste hvis det var en seriøs relasjon», heter det i dommen.

Etter hvert ble den fornærmede mannen mer usikker på forholdet.

Ble avvist i julen

På lille julaften i 2021 kjørte han og sønnen fra en by i Vestfold og inn til Oslo for å levere julegaver til noen familiemedlemmer.

Underveis på turen til hovedstaden fikk han en telefon fra kvinnen, som lurte på om han kunne plukke henne opp i Asker.

Hun hadde blitt stoppet av politiet, som hadde avskiltet bilen hennes, fikk han vite.

PÅ VEI HIT: Lille julaften for drøye to år siden var den fornærmede mannen på vei til Oslo for å levere julegaver. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han hentet henne og kjørte henne til en togstasjon slik at hun kunne komme seg hjem.

Senere i romjulen ringte hun og lurte på om han nå kunne tenke seg å treffe datteren hennes.

Han takket nei til dette og valgte å avslutte forholdet med kvinnen, skriver Vestfold tingrett i dommen.

I januar traff de hverandre igjen, og de skal ha blitt enige om å ha en vennlig relasjon.

Ringte til rektor

Så, den 5. januar i 2022, ringte kvinnen til rektoren på barneskolen der mannen jobbet som vikarlærer.

Hun fortalte rektoren at hun visste at mannen hadde hatt frivillig samleie med hennes 15-årige lillesøster den 23. desember 2021.

Hun visste også, fikk rektoren vite, at flere jenter på 6. og 7. trinn på skolen hadde reagert på måten vikarlæreren snakket til jenter på, og at dette hadde skjedd i mat og helse-timene på skolen.

Kvinnen presiserte overfor rektoren at han nå hadde et særlig ansvar for saken etter at han hadde fått opplysningene, skriver Vestfold tingrett.

Kvinnen påpekte også at faren hennes var politijurist, men sa at familien hennes ikke ønsket å anmelde saken på daværende tidspunkt.

Rektoren vurderte opplysningene som troverdige, særlig fordi mannen var vikarlærer i nettopp faget mat og helse.

Rektoren varslet derfor skoleledelsen og kommuneadvokaten i den aktuelle kommunen. Sistnevnte besluttet deretter å anmelde forholdet til politiet.

Ble innkalt til avhør

Dette skulle bli starten på en lang og krevende prosess for vikarlæreren.

Den fornærmede mannen ble innkalt til avhør hos politiet senere i januar 2022.

I avhøret nektet han blankt for anklagene.

Etter avhøret klarte politiet å søke opp eieren av telefonnummeret, som hadde ringt til rektoren med opplysningene.

Det viste seg at eieren, den nå straffedømte kvinnen, ikke hadde noen søster på 15 år. Faren hennes, som hun hadde hevdet var politijurist, viste seg å være død.

I tillegg ble politiet klar over at hun tidligere var anmeldt for å ha fremmet en falsk anklage mot noen andre. Den gangen slapp hun unna med en påtaleunnlatelse, skriver Vestfold tingrett.

Deretter tok det lang tid før politiet klarte å få kvinnen inn til et avhør.

Først i juni 2022 møtte hun opp for å forklare seg, men da ville hun kun snakke om generelle ting og ikke den konkrete saken, skriver tingretten.

Politiet ble enige med henne om at hun skulle komme tilbake for et nytt avhør dagen etter, men da dukket hun ikke opp.

Til slutt måtte politiet begjære et såkalt rettslig avhør av kvinnen. Det vil si at du blir stevnet for retten og har plikt til å forklare deg.

STEVNET: Kvinnen måtte inn til rettslig avhør i september i fjor. Foto: Frode Sunde / TV 2

Dette avhøret ble gjennomført i Romerike og Glåmdal i september 2022.

Hevnmotiv

Etter det rettslige avhøret i september tok det ytterligere en måned før politiet fikk oversendt rettsboken, som beskriver hva kvinnen forklarte.

To dager etter at politiet hadde mottatt rettsboken, ble saken mot den fornærmede mannen henlagt.

Da hadde han hatt anklagene hengende over seg i nærmere ti måneder.

I november i fjor ble kvinnen siktet for grov uriktig anklage, før det i desember ble tatt ut tiltale. Tirsdag kom dommen:

Kvinnen dømmes til fengsel i fem måneder for grov uriktig anklage mot den fornærmede ekskjæresten.

Mannen er også tilkjent en oppreisningserstatning på 50.000 kroner.

«Retten ser ikke noe annet motiv enn hevn for at han gjorde det slutt i romjulen», heter det i dommen.

HEVN: Dommeren mener at kvinnen fremmet anklagene mot mannen for å hevne seg på ham. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Retten bemerker likevel at hun kun dømmes for forsøk, i og med at mannen aldri ble siktet for noe.

– Nøye gjennomtenkt

Under straffutmålingen legger retten vekt på at den uriktige anklagen ikke var noen impulshandling, men at dette var noe hun hadde tenkt nøye gjennom på forhånd.

At hun fremla anklagen til arbeidsgiver og ikke politiet økte også sjansen for at saken skulle bli offentlig kjent, skriver tingretten.

Retten påpeker at saken kunne fått alvorlige konsekvenser for den fornærmede mannen, selv om den falske anklagen ikke ble kjent i hans nærmiljø, og selv om han fikk beholde jobben.

– Jeg har ikke fått lest dommen ennå, og vil derfor ikke kommentere den, sier kvinnens forsvarer, advokat Søren Ø. Hellenes.

Det er ikke kjent om domfelte vil anke eller ikke.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med mannens bistandsadvokat, Arne Donald Andersen, uten hell.