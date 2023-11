Dømt til fengsel: Familiefar voldtok døtrene i årevis

DØMT: Rettssaken mot familiefaren gikk over to uker. Tingretten så fullstendig bort ifra tiltaltes forklaring. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Da døtrene fryktet at faren skulle forgripe seg på enda et barn i søskenflokken, tok de affære. Nå er han dømt til 16 års fengsel.

Familiefaren, som er bosatt på Østlandet, ble pågrepet i fjor. Han har hele tiden nektet straffskyld.



Ifølge hans forklaring har han helt frem til pågripelsen hatt «et kjærlig, godt og naturlig farsforhold til alle sine barn».

«Han har forklart at for å begå slike handlinger må en mann enten være sterkt ruspåvirket eller gal, og han verken benytter rusmidler eller er gal», gjengir retten i dommen.

Dommerne har likevel valgt å se fullstendig bort fra mannens forklaring. Mannens forsvarer, advokat Tarik Abbou, ønsker ikke å kommentere dommen.

Ba familiemedlem om hjelp

Døtrene har forklart at overgrepene begynte da de var yngre enn henholdsvis 8 og 10 år. Faren overbeviste dem om at det var normale handlinger mellom far og datter.



I perioder forgrep han seg på dem flere ganger i uka. Overgrepene kunne også vare i timevis.

Barna har forklart at de etter hvert forsøkte å stoppe faren, men at han da truet med å drepe moren deres. Han er også dømt for gjentatte drapstrusler direkte overfor moren.

Andre ganger fikk barna, som straff, ikke være med på familiebesøk og andre aktiviteter, ifølge dommen.

Faren fortalte dem at enhver kontakt med politiet eller barneverntjenesten ville ødelegge familien.

Da barna fryktet at faren skulle begynne å forgripe seg på et yngre søsken, gikk de til annet familiemedlem for å søke hjelp. Kort tid senere ble politiet koblet inn via barnevernet.

– Denne saken har vært en stor belastning og tragedie for fornærmede og hennes familie. Fornærmede er glad for å ha blitt trodd av retten og håper å kunne legge dette kapittelet bak seg, sier konas bistandsadvokat Omar Tashakori.

Barna tok lydopptak



Dommerne mener at barnas forklaringer er «grundige og troverdige».

De har blant annet tatt lydopptak av samtaler med faren sin der overgrep er tema.

Retten har også lagt vekt på at politiet fant spor av sæd nøyaktig et sted der et av barna har forklart at et overgrep nylig hadde skjedd. To krimteknikere har avvist tiltaltes forklaring om at dette skyldes oversmitte.

Retten mener det er skjerpende for straffutmålingen at faren ikke brukte prevensjon i forbindelse med overgrepene, med de konsekvenser det kunne fått.

«Retten finner det bevist at tiltalte har brukt sine døtre fullt ut etter eget forgodtbefinnende til å dekke egne behov. Han tok ikke på noe tidspunkt hensyn til sine barn, som gråt av smerte og redsel, og tryglet ham om å slutte og la dem være i fred», skriver dommerne.



Mannen har forklart at det er personer i familien til ekskona hans som misliker ham, og at disse menneskene har instruert barna i hvordan de skal forklare seg. Det ble han ikke trodd på.



I tillegg til 16 års fengsel er mannen dømt til å betale over en million kroner i oppreisning og erstatning til døtrene.

TV 2 har også vært i kontakt med døtrenes bistandsadvokat, Annette Rygg, som sier at domsresultatet viser hvor alvorlig saken er.