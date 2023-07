Dømt for en måned siden – siktet for nytt overgrep

VARETEKTSFENGSLET: Sunnmørsmannen er nok en gang pågrepet og varetektsfengslet i en sedlighetssak. Tingretten i Ålesund fengslet i går mannen for fire uker. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Tidligere Snapchat-dømt sunnmørsmann er nå siktet for å ha utført seksuell handling mot niesen.

Den 47 år gamle mannen ble pågrepet av politiet og fremstilt for varetektsfengsling i Møre og Romsdal tingrett i går. Mannen er siktet for brudd på straffelovens § 304 som omhandler seksuell handling med barn under 16 år, og ble fengslet i fire uker.

Ifølge fengslingskjennelsen skal han ha begått et overgrep mot sin egen niese i forrige uke.

– Basert på tidligere domfellelser og det forhold han nå er siktet for, finner retten at det foreligger sterk grad av sannsynlighet for at siktede vil begå nye lovbrudd dersom han løslates, heter det i kjennelsen fra tingretten i Ålesund.



Dette skjer under en måned etter at den sammen mannen ble dømt til fengsel i åtte måneder for en rekke lovbrudd knyttet til materiale som fremstiller seksuelle overgrep mot barn, seksualisering av barn samt krenkende atferd overfor 10 barn. Tre måneder av straffen ble gjort betinget med en prøvetid på tre år.

Fikk rabatt

Ifølge dommen fikk han en 14 år gammel jente til å sende bilder av seg på Snapchat selv mens hun utførte seksuelle handlinger med seg. Han Vippset penger til en annen jente i et forsøk på å skaffe seg bilder samt at han sendte bilde av sin erigerte penis til en rekke andre jenter.

– Dialogene som er bevisført, avdekker at tiltalte har vært pågående i sin kontakt for å få tilsendt seksualiserte bilder av de fornærmede. Kontakten har skjedd når de har vært hjemme og på skolen. Tiltalte har ved kontakten brutt seg inn i hverdagen til de fornærmede med seksualisert prat og har også sendt penger for å oppnå seksualiserte bilder av barna, heter det i dommen fra Møre og Romsdal tingrett 15. juni.



Mannen erkjente straffskyld på samtlige punkter og dette førte til at han fikk 20 prosent tilståelsesrabatt – selv om han ble tatt på fersken etter tips, ransaking og beslag.



– Jeg gjorde dette når jeg var nedstemt og deprimert, forklarte 47-åringen i tingretten tidligere i sommer.

Sammen mann ble sommeren 2019 dømt til 120 dagers ubetinget fengsel å ha mottatt seksualiserte bilder av barn, seksuell krenkende atferd og for å ha avtalt å ha seksuell omgang med et barn under 16 år.



Barnefarens forsvareres av advokat Sjur Engelsen Lange. Han ønsker ikke å kommentere den nye siktelsen.