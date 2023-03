Dømt for å lage bombe da han var barn – avhøres i terrorsaken

OSLO TINGRETT (TV 2): En ung mann som i 2018 ble dømt for å laget en bombe, blir mandag avhørt i forbindelse med terrorsaken i Oslo 25. juni.

TO DREPT: To menn ble skutt og drept etter skytingen under Pride-feiringen i Oslo i juni i fjor. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Det foregår avhør av ham nå. Vi bestrider at han har noen tilknytning til terrorsaken eller miljøet, skriver den russiske mannens forsvarer, advokat Javeed Shah, i en SMS til TV 2.

17-åringen ble dømt til ett års fengsel i Borgarting lagmannsrett i 2018.

Hjemmelaget bombe

Bakgrunnen for dommen var at mannen, som er russisk statsborger, ble pågrepet og siktet etter at det ble funnet en sprengladning på Grønland.

SPERRET AV: Politiet sperret av et område på Grønland i Oslo og en mann ble pågrepet etter funn av bombeliknende gjenstand på Grønland i 2017. Foto: Lise Åserud / NTB

Sprengladningen var en hjemmelaget bombe av lightergass og splinter fra et nettinggjerde tapet sammen i en pose.

Ifølge dommen fra Borgarting lagmannsrett hadde den da 17 år gamle gutten til hensikt å detonere enheten.

Borgarting slår fast at det ville vært egnet til å volde fare for andres helse.

Flere personer siktet

Nå avhøres altså den dømte mannen for en mulig tilknytning til terrorsaken i Oslo under Pride i juni i fjor.

Gjerningsmannen Zaniar Matapour (43) åpnet ild mot flere utesteder, deriblant den skeive klubben London pub og Per på hjørnet 25. juni i fjor. To menn ble drept, og et titalls mennesker ble skadd.

Senere har også den kjente islamisten Arfan Bhatti (45) blitt siktet i saken, og i september ble ytterligere to menn pågrepet og varetektsfengslet.

Forsvareren til en av de to mennene, advokat Øyvind Bratlien, ønsker ikke å kommentere det pågående avhøret i saken.

Bhattis forsvarer, Svein Holden, har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser.