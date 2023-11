Domstolene på bedringens vei

Riksrevisjonen tok i 2019 i bruk sin sterkeste kritikkform etter at de avdekket at flere domstoler ikke nådde målene for saksbehandlingstid i straffesaker.

De mente dette kunne få konsekvenser for rettssikkerheten til de involverte og tilliten til rettsvesenet.



Nå har Riksrevisjonen fulgt opp rapporten.

– Riksrevisjonen ser positivt på at gjennomsnittlig saksbehandlingstid for meddomsrettssaker i tingretter er vesentlig redusert.



På rett vei

Ifølge rapporten er flere domstoler nå innenfor målet når det gjelder saksbehandlingstid.

– Restanser i meddomsrettssaker og tvistesaker er nede på et historisk lavt nivå, noe som tyder på at saksbehandlingstidene vil ha en positiv utvikling fremover, skriver Riksrevisjonen.

Men det er fortsatt kritikkverdige forhold.

– Riksrevisjonen konstaterer at det fortsatt er en betydelig andel saker i tingrettene som ikke er påbegynt innen straffeprosesslovens frister når siktede er under 18 år eller varetektsfengslet når saken berammes, heter det i rapporten.

I mai 2021 ble domstolene omorganisert. Reformen førte til at antall tingretter ble kuttet fra 60 til 23, men alle rettssteder ble opprettholdt.

Domstoladministrasjonen (DA) mener det er domstolsreformen som bidrar til en mer effektiv domstol.



– Riksrevisjonen konstaterer at Domstoladministrasjonen mener den nye strukturen for tingrettene har gitt bedre ressursutnyttelse og styrket fagmiljøene i domstolene, og at det fortsatt er et effektivitets- og kvalitetspotensial som ikke har blitt realisert fullt ut.

Senterpartiet vil reversere hele domstolsreformen, selv om rekke aktører i høringsuttalelser har advart sterkt mot dette.



– Vi foreslår å ta tilbake de 60 selvstendige domstolene vi hadde før forrige regjering sentraliserte domstolsstrukturen, har vært det tydelige budskapet fra justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).



– Feil kurs



I rapporten fra Riksrevisjonen kommer det derimot frem at DA mener faren for en reversering, er en forstyrrende faktor.



– Domstoladministrasjonen mener derfor at reverseringer vil gjøre det mer krevende å fortsette arbeidet med å følge opp Riksrevisjonens kritikk fremover i tid, står det i rapporten.

Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland mener at delrapporten fra Riksrevisjonen slår fast at domstolsreformen virker.

KLAR TALE: Sveinung Stensland mener rapporten fra Riksrevisjonen viser at domstolreformen fungerer. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Rapporten viser til fulle at en reversering vil neglisjere det Riksrevisjonen har funnet. Jeg leser det slik at reformen er en av hovedgrunnene til at det går bedre for domstolene. Riksrevisjonen snur ryggen til regjeringens reverseringsmani. Nå må de snart skli inn hos regjeringen at de har feil kurs, sier Stensland til TV 2.



Mer effektive

For Riksrevisjonen har merket seg at Domstoladministrasjonen peker på at den nye domstolsstrukturen har hatt innvirkning på domstolsadministrasjonens og domstolenes oppfølging av Riksrevisjonens kritikk og anbefalinger.



GÅR BEDRE: Norske domstoler har fått ned saksbehandlingstiden. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Riksrevisjonen merker seg at Domstoladministrasjonen mener enhver reversering av reformen vil redusere fleksibiliteten og derved effektiviteten og kvaliteten i virksomheten, heter det i den nye rapporten.



Domstoladministrasjonen opplyser til TV 2 at de ikke har noen signaler om når, eller om det kommer et konkret forslag om en ny domstolsstruktur.



– Våre undersøkelser bekrefter at den nye domstolsstrukturen virker etter sin hensikt. Domstolene er mer effektive, den totale arbeidsbyrden i domstolene er mer likt fordelt og det er økt fokus på faglig utvikling generelt og moderat spesialisering spesielt, skriver DA-direktør Sven Marius Urke i en e-post til TV 2.



Senterpartiet har ikke besvart TV 2s henvendelser i denne saken.