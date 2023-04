Dømd for seksuell omgang med barnevernsjente

I retten fortalde kvinna at ho hadde sex med den barnevernstilsette minst 30 gonger. Mannen nekta straffskuld, men blir ikkje trudd.

Mannen i 30-åra var tilsett på ein barnevernsinstitusjon i ein av omlandskommunane til Bergen. I fjor haust vart han tiltalt for seksuell omgang med ein av dei mindreårige bebuarane på institusjonen.

Rettssaka gjekk for Hordaland tingrett over tre dagar i mars.

Der nekta mannen straffskuld og avviste at han hadde innleia eit seksuelt forhold til kvinna som då var 16 år gamal.

No har Hordaland tingrett dømd han til fengsel i eitt år. Han må også betale 80.000 kroner i erstatning til den fornærma.

«Tiltalte var kjent med fornærmedes sårbarhet og visste således at konsekvensene kunne bli særlig alvorlig for henne», skriv tingretten i den ferske dommen.

«Kjærleiksforhold»

Barnevernsjenta, som i dag er myndig, fortalde retten at ho raskt fekk eit tett forhold til den tilsette etter at han byrja i jobb på institusjonen sommaren 2017.

Ho omtalte det som eit kjærleiksforhold.

– Eg blei veldig glad i han. Eg veit at han blei veldig glad i meg. Eg skjønte kor gale det var først då eg flytta, sa ho til tingretten ifølge Bergens Tidende.

Den seksuelle omgangen mellom dei to skal ha skjedd frå sommaren 2017 og eit halvt år fram i tid.

Motstridande forklaringar

Ifølge ho skal dei ha hatt sex minst 30 gonger og «inntil 300 ganger». Det skal ha skjedd på ulike stader på institusjonen, samt når dei to var på bilturar.

I dommen legg retten til grunn at dei to skal ha hatt seksuell omgang ved minst 20 til 30 ulike anledningar.

«Forholdet strakte seg over en relativt lang periode – om lag fem måneder, hvilket er skjerpende», slår dommarane fast.

Dette nektar altså mannen for. Han sa til retten at han aldri har hatt sex med kvinna og at det ville vore vanskeleg utan å bli oppdaga av andre på institusjonen.

Dette blir han ikkje trudd på av dommarane i tingretten.

Dei meiner fleire forhold styrkar forklaringa til kvinna, mellom anna at andre tilsette på institusjonen har reagert på at dei to har vore «fysisk tettere på hverandre enn det som er vanlig og korrekt».

– Eg har ingen kommentar utover at min klient nettopp har fått dommen og må få gå gjennom denne før han tek stilling til ankespørsmålet, seier forsvarar Ivar Blikra til TV 2.

Statsforvaltaren melde saka til politiet

I 2020 varsla kvinna institusjonen om kva ho hadde opplevd. Likevel gjekk dei ikkje til politiet med saka.

Til slutt var det Statsforvaltaren i Vestland som politimelde saka etter at kvinna varsla dei.