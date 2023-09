Dødsdopet var «hjemmelagde» tabletter

– Det vi vet er at det var et nachspiel i leiligheten og at de var fire personer. En ung kvinne gikk og la seg, og da hun senere våknet, var de tre andre bevisstløse.

Det sier politiadvokat i Øst politidistrikt, Marte Sofie Kjellesvig, mandag.



NACHSPIEL: Det var på et nachspiel at én person døde og to ble fraktet til sykehus bevisstløse i Halden lørdag, ifølge politiadvokat Marte Sofie Kjellesvig i Øst politidistrikt. Foto: Simen Askjer / TV 2

En mann døde på stedet, mens to menn ble sendt til sykehus bevisstløse, etter å ha inntatt et ukjent stoff i en leilighet i Halden sentrum lørdag.

Alle fire skal være i 20-årene.

«Hjemmelagde»



Politiet jobber ut ifra en hovedhypotese om at hendelsen skyldes inntak av et rusmiddel. Det er imidlertid ikke gjort beslag av rusmidler, opplyser Kjellesvig.



– Politiet har vært i leiligheten i dag, da det har kommet frem i avhør at noe av det rusmidlene var pakket inn i, fortsatt er i leiligheten, sier, Kjellesvig.



Opplysninger til TV 2 forteller at det dreier seg om tabletter som karakteriseres som «hjemmelagde».

Kan være dette

Søndag gikk politiet ut og advarte om potensielt farlige medikamenter som kan være i omløp.

Nå venter politiet på prøvesvarene, for å finne ut av hvilket stoff som forårsaket dødsfallet.

– Jeg vil tro at det i denne saken er snakk om dempende medisiner, som smertestillende, som har gjort dem bevisstløse, med tanke på beskrivelsen gitt i pressen om at de ikke klarte å melde ifra før det var for sent, sier overlege på akuttmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Knut Erik Hovda.



Han understreker imidlertid at han ikke sitter på førstehåndsinformasjon.



– Vi vet ikke helt hva som har skjedd, men det er åpenbart at det har skjedd på samme sted og trolig med de samme stoffene, sier Hovda.

OVERDOSER: Knut Erik Hovda, overlege ved Oslo universitetssykehus, sier de stadig ser overdoser der unge personer er involvert. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Ofte kjente stoffer

Hovda sier de fortsetter å se dødelige overdoser med unge mennesker involvert. Som oftest er kjente stoffer årsaken, forteller han.

– Dette bør være nok til at folk tenker seg om hvordan man eksperimenterer med ulike stoffer, advarer han.



Han forteller at det er veldig mye frykt rundt de nye og sterke syntetiske stoffene på markedet, men at det ofte er kjente stoffer i ukjente konsentrasjoner som er årsaken til rusrelaterte dødsfall.

Sjansespill

Han viser til at man i liten grad har sett det fryktede stoffet fentanyl i Norge.



– Samtidig vet vi egentlig lite om hva som rører seg der ute, og vi vet at det til enhver tid dukker opp nye stoffer.

De som kjøper stoff på det illegale markedet kan i aldri være sikre på hva de faktisk får, påpeker Hovda.

– Og tar man flere stoffer samtidig begynner problemene å oppstå. Jeg tenker at brukerne som gjør dette på mange måter spiller bingo med hodene sine, når man ikke kjenner til konsentrasjonen, om stoffet er forurenset, og når man ikke vet hvordan man reagerer.

– Fryktelig trist

Inger Lise Hansen, generalsekretær i Actis, rusfeltets samarbeidsorgan, sier saken sier noe om hvor farlig rusmidler kan være.



– Det er fryktelig trist. Vi har ingen liv å miste i slike situasjoner. Jeg tenker på de pårørende og de som står rundt. Selv om man vet hva man inntar, kan det være potensielt farlig.

OPPFORDRING TIL UNGDOMMEN: Inger Lise Hansen, generalsekretær Actis, kommer med sine råd til ungdommen. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Hun sier denne saken er en god grunn til å være ekstra kritisk. I 2022 var det 321 narkotikautløste dødsfall i Norge, 74 flere enn året før.

– Det er alvorlig. Ingen vet akkurat hvordan din kropp reagerer. Til ungdommene; snakk med hverandre og pass på hverandre, og ikke vær redd for å varsle ifra og ringe ambulanse hvis man havner i en farlig situasjon med rus.