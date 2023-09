Dødsbeskjeden skapte furore: – Folk er lei

Det ble en brakseier for høyresiden ved årets skolevalg.



Til sammen fikk FrP og Høyre hele 40 prosent av stemmene til alle landets videregåendeelever.

Høyre-leder Ola Svenneby feiret ved å si at «Greta Thunberg-generasjonen er død», i sin tale.



– Folk er lei

Svenneby har senere moderert budskapet, men også ungdommen selv er til dels enig i at klimasaken ikke lenger er like viktig.

– Klimapolitikk og Greta Thunberg var veldig stort for noen år siden, uten at det medførte til store klimakutt. Nå er nok folk litt lei og mener det er for mye snakk og for lite handling, sier 17-år gamle Mathias Kristoffer Larstorp.

MYE SNAKK: 17-åringen savner handling. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Han går på Persbråten videregående skole, vest i Oslo, sammen med Ulrik Tyldum Gellein, Leo Sæther Sala og Lisa Drevland.

Alle stemte Høyre og FrP, og bidro til at de to partiene alene endte med 65 prosent av stemmene på Persbråten.

Mister ungdommen

Valgresultatet er ikke veldig ulikt tidligere skolevalg på vestkanten i Oslo, men sammenlignet med 2019 har både MDG og Arbeiderpartiet mistet oppslutning blant elevene her.

POLITISKE: Ungdommene på Persbråten syntes det er spennende å diskutere politikken. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Jeg tror grunnen til at det har vært et skifte er at man kanskje ser at det ikke funker helt med dagens politikere og hvordan de for eksempel bruker informasjon de sitter på, sier Ulrik Tyldum Gellein og viser til habilitetssakene.

– Det er noe man ikke har sett så mye av tidligere, som gjør at man kanskje faller over på borgerlig side, legger Gellein til.

I tillegg innrømmer elevene at de blir påvirket av foreldre, sosiale medier som TikTok, og ungdompartiledernes prestasjon i skoledebatt.

– De borgerlige partiene valgte ordene sine bedre, var mer overbevisende og snakket om saker som var mer relevante enn klimapartiene, sier Larstorp.

Medlemsvekst

Unge Høyre og FpU bekrefter til TV 2 at oppslutningen rundt skolevalget har gitt utslag på medlemstallene.

AKTIV: FpU-leder Simen Velle bruker aktivt TikTok for å mobilisere velgere. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Mens Unge Høyre hadde cirka 2600 betalende medlemmer før valgkampen, har de nå fått cirka 500 nye.

Fremskrittspartiets Ungdom har også vervet cirka 300 nye medlemmer. Det er rekord i løpet av en valgkamp, ifølge partiet selv.

– Nytt av året er at mange av vervingene har skjedd via sosiale medier. Vi har valgt en strategi om å svare på spørsmål folk faktisk lurer på, via TikTok, sier FpU-leder Simen Velle.

At den blå bølgen, og særlig FpU, er så store blant unge, overrasker forskerne.

«Sjefen for de dårlige tidene»

– Det er et interessant valg ettersom unge tidligere har ligget klart på den rødgrønne siden. Kanskje ser vi en protest mot det som har vært trender i politikken den siste tiden, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo.



Han får støtte av førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger, Svein Erik Tuastad.

Han tror det er en stor frustrasjon over regjeringspartiene om dagen på grunn av de økte prisene på strøm, mat og boliglån.

– Dette påvirker også de unge. De plukker opp det de hører hjemme og registrerer at regjeringspartiene er upopulære, sier han.

PÅVIRKET: Sosiale medier, foreldre, bekjente - alt bidrar til stemmepåvirkningen. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Tuastad mener skolevalget er et slags barometer for meningsklimaet i tiden vi er inne i.

– AP er sjefen for de dårlige tidene og blir straffet. AUF har ikke klart å svare godt nok for seg i skoledebattene, mens Unge Høyre har evnet å treffe med sin kritikk, sier Tuastad.

Ikke så grønne

Taustad tror, i likhet med Unge Høyre-lederen, at ungdom har en annen måte å se på klimasaken nå.



– De unge ser ut til å være mer konservative i miljødebatten enn det vi tror. De yngste velgerne er ikke mørkegrønne, men snarere lysegrønne eller ikke så grønne i det hele tatt, sier han.

Bergh mener de unge som stemmer under skolevalget er mer påvirket av det som skjer her og nå, enn øvrige velgere.

– Derfor blir trenden enda tydeligere i skolevalget enn i det egentlige valget. Det sier noe om hvor retningen går i norsk politikk, sier Bergh.