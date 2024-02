Dobling i salg av overvåkingskameraer

– Nå blir du filmet.



Utenfor en enebolig på Ågotnes i Øygarden kommune, står Håkon Fasting Birkelund og ser ned på mobilen sin, mens han følger oss på skjermen via en app.

FULL KONTROLL PÅ HAGEN: Håkon Fasting Birkelund har fanget TV 2 på kamera Foto: Geir Johnny Huneide/ TV 2.

– Det der flytter seg etter oss. Det andre du ser der, tar for seg resten av inngangen til hagen, sier han og peker på kameraene som henger høyt på husveggen.

Han gikk til innkjøp av kamera for noen uker siden. Skulle det skje noe uønsket på hans eiendom, så ønsker han å kunne bevise det.

– Det har vært så mye her i nabolaget i det siste. Tømte postkasser, hærverk og besøk i hagene. Og så er det mange som forteller om innbrudd.



Usladdet deling

Via det som for Fasting Birkelund er lokale Facebook-sider har det lenge florert med innlegg der folk forteller om ubudne gjester på tunet, i boden og hjemme. Flere og flere deler video og bilder av det de har fanget på kamera.

Ukjente mennesker og ubudne gjester blir delt både med og uten sladd.

Midt i Sotra Kystby på Straume bor Gunnar Lillebø. I løpet av de 2–3 siste årene har han hatt flere ukjente på besøk i hagen. Det har resultert i at han har investert i fire kameraer, og flere opptak av ubudne gjester.

Nattlig besøk på døren

– For noen år siden, en natt jeg ikke var hjemme, gikk alarmen. I appen så jeg en kar som slo i døren og ropte «slipp meg inn». Jeg tror nok han laget mest mulig bråk- for å sjekke om vi var hjemme.

OVERVÅKER HAGEN: Gunnar Lillebø har fem overvåkningskameraer. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Lillebø slo på lyset i huset via telefonen. Da stakk den ukjente gjesten.

– Da utvidet jeg fra ringeklokkekamera, til flere rundt hele huset.

Men også i desember var det aktivitet i hagen. Da det forsvant elsparkesykler fra nabohuset, sjekket Lillebø opptak fra kamera, og kunne observere en mann som kjente på dører og kikket inn vinduene. For å så gå opp mot naboens hus.

– Denne mannen er observert på flere kameraer lenger oppe i bakken her.

Dobling

Bekymringen for innbrudd får nemlig flere til å anskaffe seg overvåkingskamera.



Trenden vises på salgstallene til flere butikk-kjeder. Både Clas Ohlson og Kjell & Company viser til en dobling av salgstallene i Norge.

ØKNING: Eirik Johannesen sier mange flere vil ha overvåkningskamera nå. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Vi er veldig ofte tomme for kameraer, og har mer enn doblet salget i fjerde kvartal i fjor, sammenlignet med året før. Folk kommer og sier de vil beskytte eiendommen sin.

Det sier Eirik Johannesen, butikksjef hos Kjell Company. Han får støtte av Gjert Andersen i nabobutikken, Elkjøp.

– Bare her i butikken på Sartor Senter har vi doblet salget, men også på landsbasis merker vi en økning. Dess flere innbrudd, jo flere kamera selger Smivi.

STOR ETTERSPØRSEL: Elkjøp har doblet salget av overvåkningskameraer, sier Gjert Andersen Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Smitteeffekt

Det er nok en smitteeffekt her, sier stasjonssjef Sven Erik Midthjell ved Askøy og Øygarden politikontor. Når naboen har kamera, vil de andre også ha. Han mener det nødvendigvis ikke er flere innbrudd, men at vi heller er tilbake til normalen, etter pandemien.

– Under pandemien var det mindre innbrudd, fordi alle var hjemme. Men vi får en hel del henvendelser og bilder av «lusking» rundt hus og hage.

– Viktig å følge reglene

Også Datatilsynet merker at flere kjøper kamera. Kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl sier folk er opptatt av regelverket.

– Det de lurer på er hva som er lov. Da svarer vi at å overvåke eget hus og hjem er greit, men når en vinkler på andre områder er det et problem.

Datatilsynet er bekymret for at vi kan ende opp med et overvåkingssamfunn. Og ser problemer i at stadig flere deler bilder i sosiale medier.

MERKER TRENDEN: Janne Stang Dahl hos Datatilsynet frykter et overvåkningssamfunn. Foto: Ilja C. Hendel

– Dersom du mener du har fanget opp en kriminell handling på overvåkingskameraet, så skal det ikke legges ut i sosiale medier, men leveres til politiet.

Stasjonssjef Midthjell er enig.

– Vi har oppklart både innbrudd og skadeverk på grunn av bilder vi har fått inn.

Samtidig understreker han at ytterst få av opptakene de får inn viser konkrete handlinger.

Vil beskytte seg selv

Håkon Fasting Birkelund har hatt kamera en måneds tid.

HAR KAMERA I HAGEN: Håkon Fasting Birkelund håper uvedkommende holder seg unna.

– Blir du tryggere?

– Trygg og trygg. Jeg har hørt at videoovervåking og alarmer gjør at holder folk seg unna.

– Men kan vi reglene godt nok?

– Helt sikkert ikke. Men jeg må få lov å beskytte meg selv, sier han.