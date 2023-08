Doblet på seks år: – På ville veier

DOBLET SEG: Dobbelt så mange bruker ADHD-medisiner nå enn for seks år siden. Foto: COLOURBOX

På seks år har antall personer som medisineres for ADHD doblet seg. Eksperter er uenige i hva de synes om trenden.

Under pandemien økte antallet nye personer med ADHD med 40 prosent, ifølge Morgenbladet.



Den økte medisineringen er en følge av et økt antall diagnostiserte. Det sier avdelingsdirektør hos Folkehelseinstituttet (FHI), Heidi Aase.

Hun sier man ikke vet sikkert grunnen til dette, men at det er mulig å spekulere i om bortfallet av rutiner under perioden kan ha vært en av årsakene.

– Når det faller bort, slik som under pandemien, kan problemene blomstre opp. Når alle vanlige rammer faller bort og man ikke får dra på fritidstidsaktiviteter og liknende, kan man anta at mange får store problemer, sier Aase.

Antallet nye pasienter som får ADHD-medisin doblet seg fra 2016-2022.

Kjenner seg igjen på TikTok

Diagnosen har den siste tiden fått økt oppmerksomhet i sosiale medier. Aase mener det er vanskelig å si hvor mye innvirkning dette kan ha hatt på den store økningen.

– Vi vet ikke sikkert at sosiale medier har en påvirkning. At det snakkes mer om, og at kjente mennesker åpner seg om diagnosen kan være med på å fjerne stigma, sier Aase.



Erik Ganesh Søegaard er klinikkleder ved klinikk for psykisk helse og rus ved Diakonhjemmet. Han tror det økte fokuset på ADHD, blant annet i sosiale medier, har bidratt til at flere ønsker en utredning.

– Vi har sett en økning i henvisninger i spørsmål om ADHD. I noen tilfeller har de kjent seg igjen fra TikTok og lurt på om de har diagnosen, sier Søegaard.



Han mener også at det økende antallet voksne som nå blir diagnostisert, henger sammen med økningen av diagnoser hos barn.

– Det kan ha en sånn effekt at når flere barn får diagnosen, så kan det være foreldre som kjenner seg igjen i barnas diagnose og selv ønsker utredning, sier Søegaard.

Guttediagnose

ADHD har lenge blitt ansett som en guttediagnose mener Aase i FHI. Økningen blant personer som bruker medisiner viser at det er spesielt hos barn og unge, og kvinner at økningen er størst.

– Det er først når disse jentene er ferdige på skolen, skal flytte ut, og organisere sitt eget liv, at de kan oppleve store vanskeligheter. Da forsvinner hele rammeverket deres, sier Aase.

Hun mener jenter ofte er flinkere til å skjule symptomer i tillegg til at ADHD ofte ser annerledes ut hos jenter enn hos gutter.

Søegaard tror også den økende bevisstheten rundt det at symptomene på ADHD er annerledes hos kvinner, har ført til at flere nå har fått diagnosen.

Mange får et nytt liv

Ved å få en ADHD-diagnose, kan pasienter få tilgang på medisiner. Dette mener Aase kan være en av grunnene til at mange ønsker en utredning og dermed en diagnose.

– For å få medisiner som kan bedre en tilværelse, sier Aase.



Det å prøve ut medisiner mener Søegaard ikke er farlig dersom man har fått påvist en sannsynlig diagnose. Han har erfart at for mange kan medisinbruk gi et helt nytt liv.

– For mange så kan det være en aha-opplevelse. De har kanskje alltid vært urolige med konsentrasjonsvansker, og føler nå at brikkene faller på plass. Det gir en helt ny mening at de er som de er, sier Søegaard.



Ifølge FHI er det også viktige å finne årsaken til symptomene slik at pasienter kan behandles riktig.

Det er visse forutsetninger som må være til stede før medisiner skal tas i bruk.

– Det skal foreligge en diagnose, og det skal være en funksjonsvurdering før medisinering. Andre tiltak skal ikke være tilstrekkelig nok, sier Aase.

Det er ikke alle som er like positive til det økende tallet nye brukere av ADHD-medisiner.

– På ville veier

Overlege i BUP og forfatter Charlotte Lunde er kritisk til utviklingen. Hun mener den voldsomme økningen av barn som skal utredes er et symptom på noe annet.

– Dette med uro og konsentrasjon er et uspesifikt symptom og kan også handle om andre ting, sier Lunde.



Hun mener barn ikke nødvendigvis blir bedre av medisiner på sikt. Lunde mener bedre tilpasning til elever i skolen burde prioriteres før medisinering.

– Legemidler kan absolutt hjelpe noen, men i det omfanget vi ser nå mener jeg vi er på ville veier, sier Lunde.



Ifølge Aase fra FHI er det utfordringer knyttet til diagnosen. Hun mener det krever mye kunnskap for å kunne diagnostisere pasienter.

– For voksne kan det være vanskelig å skille hva som er hva. Kan det være andre ting som gjør at man er urolig eller har konsentrasjonsvansker, sier Aase.



Aase mener det er viktig at hoveddiagnosen behandles først.