Dobler prisene: – Shit, hva er det som skjer?

Pleier du å dra til svømmehallen for å svømme noen lengder, hoppe fra 5-meteren, ta «magesuget» eller sette deg ned i den varme badstuen?

Da må du passe på å ha nok penger.

1. februar doblet Oslo kommune prisene på svømmehaller i Oslo – for voksne.

31. januar kunne du kjøpe inngang for 80 kroner. 1. februar kostet billetten mer enn dobbelt så mye – 165 kroner.



Det skaper sterke reaksjoner blant Oslo-borgerne.

Lovet bort «årskort» til barna

En av dem er Knut Magnus Nordhaug (37). Han er fra Ås, men har bodd på Holmlia siden 2013. Til vanlig jobber han i et begravelsesbyrå, men utenom jobb tilbringer han mye tid med sine tre gutter.

LEK OG MORO: Svømming skaper mye aktivitet og er helsemessig bra for ungene, mener Nordhaug. Foto: Knut Magnus Nordhaug

Pappa Knut Magnus og sønnene Eivind (10), Jakob (8) og Vegard (6) liker å ta turen til svømmehallen. De fire drar vanligvis tre ganger i uken til Holmlia bad og leker seg i bassengene.

Det blir det mindre av. For da beskjeden om økte billettpriser inntraff fikk småbarnsfaren en klump i magen.

– Til jul i fjor ønsket jeg å gi gutta mine en gave som ikke var en ting, men heller noe vi kunne gjøre sammen. Jeg ville kjøpe et årskort i svømmehallen, men jeg har bare gutta annenhver uke og da ville det aldri lønne seg.

Trebarnsfaren lagde derfor et eget «årskort» til barna og ga lovnader om at de heller kunne dra så ofte de ville. Derfor var det ekstra kjipt og tungt når det ble en betraktelig større sum.

Nordhaug er alene med det økonomiske og i dyrtiden som er nå, så var han nødt til å kutte ned på besøkene.

– Jeg har forklart det til gutta, og de var veldig forståelsesfulle. Så nå blir det noen færre besøk, men så blir vi kanskje lengre når vi først drar, forteller han.



– Fryktelig synd

Nordhaug beskriver tiden i svømmehallen som utrolig bra og viktig.

– Vi legger fra oss mobilen i garderobeskapet og er bare sammen oss fire. Det er helt gull med sånn kvalitetstid, og det skaper en enda bedre kontakt mellom oss. Det har rett og slett vært skikkelig vellykket og derfor er det fryktelig synd å måtte kutte ned på det.



AKTIVITET FREMFOR SKJERM: Småbarnsfaren mener det er en åpenbart stor gevinst å dra i svømmehallen og gjøre aktiviteter fremfor å sitte med hver sin skjerm. Foto: Halvor Nordhaug

På spørsmål om hva han tenker om de økte billettprisene, er svaret klart:

– Jeg synes egentlig det er veldig ugreit. Spesielt i denne tiden med høy rente og dyrtid generelt, sier Nordhaug om billettprisene og fortsetter:

– Det er helt topp at barnebillettene koster 35 kroner, men jeg synes det er merkelig at voksne må betale såpass mye mer.

– Tror du færre vil dra til svømmehallen fremover?

– Jeg har ikke snakket med så mange, men de jeg har snakket med har sagt det samme som meg. Da kan man ikke dra så ofte lenger og man må finne på noe annet. Det kommer til å resultere i færre besøk for meg, men også andre. Alle har ikke råd til det, og det er synd, sier han og legger til:

– Man skulle tro at man tjente mer penger på billigere billetter og flere opphold enn dyrere billetter og færre besøk.

STOR FAN AV SVØMMEHALLER: Nordhaug mener svømmehallene skal være en arena hvor det er lav terskel og et sted hvor man kan ta med seg ungene, og kanskje også la de invitere med seg kompiser. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

«Shit, hva er det som skjer?»

Byråd for kultur og næring, Anita Leirvik North, i Oslo kommune skjønner at det kan se ut som en voldsom prisøkning, men forteller at denne endringen er av en grunn.

– Billettprisene indeksjusteres hvert år 1. februar og nå gikk prisen på Oslos bad tilbake til «normalen».

Hun forklarer videre:¨

– Det forrige byrådet satte ned prisene på inngang til Oslo- badene midlertidig. Det ble aldri sagt at disse prisjusteringene skulle være permanente, midlene som ble avsatt i revidert budsjett skulle finansiere de rabatterte prisene ut 2023, svarer North.

FORSTÅELSESFULL: Anita Leirvik North forstår at enkelte sliter med økonomien og at prisøkningen er uheldig. Foto: Sturlason

TV 2 påpeker at det er flere som vil slite med å ha råd til å besøke Oslos bad.

– Det er vanskelige økonomiske tider for mange. Det har både byrådet og jeg stor respekt for. Derfor jobber vi også for at Oslos befolkning skal få mer å rutte med, svarer North.

– Kunne dere gjort noe annerledes?

– En eventuell endring i billettprisene på bad er noe som vil måtte tas i budsjettprosessen, og derfor noe vi i så tilfelle vil komme tilbake til, sier North.

ENDRING I PRIS: Så mye kostet det for enkeltbillett i de ulike periodene. Foto: Skjermbilde / Oslo byråd for kultur og næring

Småbarnsfaren var dog ikke kjent med at prisene var høyere før. Han begynte først å benytte seg av tilbudet etter nyåret.



– Da jeg så prisjusteringen, og at en voksenbillett nå koster nesten fem ganger så mye som en barnebillett, uten å kjenne til bakgrunnen, tenkte jeg «shit, hva er det som skjer?», sier 37-åringen.

Må være svømmedyktige

Reglene for Oslos bad tilsier at alle må være 10 år og svømmedyktige.

– Gutta mine er stort sett svømmedyktige, men reglene gjør at jeg må være med. Og det vil jeg naturligvis også, men det blir vanskelig når det er så dyrt, sier Nordhaug.

Å bli svømmedyktig handler om å utvikle og kombinere de bærende elementene til allsidige svømme- og bevegelsesferdigheter i vann.

Det skriver nettsiden Svømmedyktig på sine sider. De står for svømmeopplæring på grunnskolen.

Fra starten av 2017 til i dag har det vært 23 drukningsulykker i Norge for barn mellom 0–14 år. Tretten av dem var barn mellom null og sju år, mens ti var for barn mellom åtte og fjorten år.

Det opplyser Markus Plementas, pressevakt i Redningsselskapet, om. Han forklarer at hele grunnlaget for svømmeopplæring skjer i svømmehallene.

– Jeg kan ikke kommentere på prisene til Oslo kommune, men på generelt grunnlag så mener vi at svømmehallene bør være tilgjengelig for alle. Ikke bare de med god råd, sier han og legger til:

– Gode svømmeferdigheter kan redde liv. Både ditt eget og andres.