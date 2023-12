Doble straffer, mer politi og nedbygging av «gettoer»

– For noen år siden var det nok mange som syns det var utrygt å gå her.

– Men du får gå greit i fred, eller?

Danske Mads flirer når vi peker på de tre pitbullene som logrer rundt beina hans.

Han har bodd i bydelen Nørrebro i København i flere tiår, en bydel som stadig ble rammet av gjengrelaterte og dødelige skyteepisoder i årene rundt 2016.

Selv om det ikke er mange måneder siden det siste bombeangrepet på Hells Angels' lokaler et lite steinkast unna, har det skjedd mye i Nørrebro de siste årene.

Skjøt på åpen gate

– Altså, kulene fløy jo rundt ørene på folk!



Søren Pape Poulsen, leder for Det Konservative Folkeparti, forteller om da Danmark fra 2015 til 2016 opplevde en tredobling av gjengrelaterte skyteepisoder.

– Det rammet uskyldige. Vi kunne ikke være et land som sto og så på at folk skjøt i gatene. Man kan ikke fjerne kriminalitet, men man kan slå hardt ned på det, sier han.

«VILLE VESTEN»: Pape Poulsen kaller årene i Danmark 2015-2017 for «wild west». Som justisminister fra 2016-2019 strammet han hardt inn på lovverket. Foto: Elias Engevik / TV 2

Slik kom nok en bandepakke – eller gjengpakke – på Folketingets bord. Pakken inneholdt en rekke tiltak som skulle sette «hårdt mod hårdt» og holde gjengmedlemmer fengslet så lenge som mulig.

– Jeg ba juristene på departementet om å være kreative. Slik kom de på en rekke nye tiltak til ny politikk, sier Pape Poulsen, som den gang var Danmarks justisminister.

Økende gjengkriminalitet

I november vedtok nok en gang et bredt flertall på Folketinget en ny gjengpakke. Den inneholder 44 nye tiltak som skal gjøre livet enda surere for gjengkriminelle.

Les alle de 44 tiltakene her.

For i Danmark har pilene pekt i rett retning, og fra 2013 til 2022 har det blitt registrert hele 451 færre gjengkriminelle.

Samtidig øker gjengkriminaliteten i Norge, og voldsbølgene slår inn over Sverige.



Senest 9. desember ble tre menn pågrepet etter skyting i et boligområde i Södertälje utenfor Stockholm, der tre andre personer ble skutt.

Her hjemme, i slutten av november, ble en svensk mann skutt utenfor en svømmehall i Moss. Politiet mistenker koblinger til svenske kriminelle nettverk.

TV 2 vet at politiet mistenker navngitte personer som de mener oppholder seg i Sverige.

SVENSKE TILSTANDER: En svensk mann i 30-årene ble skutt i Moss. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

I oktober sprengte en fjernstyrt bombe inngangspartiet på et bolighus i Drøbak. Politiet bekreftet at spor på åstedet pekte mot Sverige.

Kripos har slått fast at de kriminelle nettverkene vokser og at svenske gjengkriminelle har fått fotfeste i elleve av tolv norske politidistrikt. Flere polititopper har ropt varsku.

Samtidig står politiet i tøffe nedbemanninger, med stadig færre folk på jobb.

Det bekymrer Høyre.

Vil lære av Danmark

– Vi ser at Sveriges problemer beveger seg over grensene og etablerer seg – ikke bare på Østlandet, men også på Vestlandet. Det må vi ta på alvor, sier stortingspolitiker og nestleder Henrik Asheim i Høyre.

Han har tatt turen til Folketinget i Danmark for å lære av danske kollegaer.

I det den norske delegasjonen ankommer, setter to danske menn fyr på en koran foran banneret «FUCK ISLAM». På innsiden skal de danske folkevalgte i dag ta stilling til om koranbrenning skal bli forbudt.

KORANBRENNING: En av de siste lovlige koranbrenningene i Danmark. Torsdag 7. desember vedtok Folketinget å forby brenning av hellige skrifter. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2

Asheim er spesielt opptatt av at Norge ikke må være naive overfor kriminelle som kommer over landegrensene – særlig fra Sverige.

– Den svenske kriminaliteten er en form for organisert kriminalitet som rekrutterer veldig unge gutter. Da er det vår jobb å redde dem, slik at livene deres ikke blir ødelagt, sier Asheim.

Mangler tillit

Søndag varslet justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) at regjeringen vil gjøre det lettere å inndra gjengmedlemmers penger og eiendeler. Hun viser til dette som svar på TV 2s henvendelse i denne saken.

På spørsmål om Asheim har tillit til at justisministeren gjør nok for å hindre svenske tilstander, svarer Høyres nestleder:

– Nei, jeg har dessverre ikke det, altså.

– Nei, jeg har dessverre ikke det, altså.

– Det er fordi alle våre forslag blank har blitt avvist, samtidig som justisministeren ikke har foreslått noe konkret selv. Vi ønsker oss en mer offensiv regjering og justisminister når det kommer til gjengkriminalitet, sier han.

Asheim mener danskene har flere spennende lover og tiltak, og at også Norges utfordringer vil kreve helt ny politikk.

– Vi kan ikke ta lett på dette.

Problemet vokser over hele landet.

Beskyttelse av vitner, egne ungdomsinstitusjoner for unge kriminelle og mindre taushetsplikt mellom politi og kommune er blant tiltakene Asheim mener Høyre og regjeringspartiene kunne blitt enige om.

– Så skal vi selvsagt gjøre dette på den norske måten. Men det er klart at når kriminalitet krysser landegrenser, så bør også vi reise over landegrenser for å lære av hverandre, sier Asheim.

Strenge straffer



Om det er danskenes harde hånd og strenge straffer som er årsaken til fallende gjengkriminalitet, er vanskelig å slå fast. At noe har skjedd, er det likevel ingen tvil om.

I fjor registrerte danskene 18 skyteepisoder. I Sverige var tallet 391.

Mens 63 mennesker ble skutt og drept i Sverige i 2022, var det til sammenligning 4 i Danmark.

NØRREBRO: Rundt 2016 ble man som turist frarådet den vestlige delen av Nørrebro. Så tok danskene en rekke grep. Foto: Elias Engevik / TV 2

Men til tross for bredt politisk flertall, er det likevel flere av de danske tiltakene som er kontroversielle:

Dømte gjengmedlemmer skal kunne fratas barneytelser.

Gjengmedlemmer får dobbel fengselsstraff.

Det er utelivsforbud for å forhindre salg av narkotika.

Man kan frata gjengmedlemmer retten til prøveløslatelse, med mindre de deltar i et «exit-program» hvor de får ny identitet og må flytte.

Man begrenser gjengmedlemmers mulighet for offererstatning.

Oppgjør med «gettoene»

«Si hei til din nabo, færre fordommer skaber tryghed» står det på en rekke kommunale plakater i Nørrebro.

Det er torsdag, og utenfor den lokale kroen er det knapt plass til flere sykler. På kunstgressbanen har 15 år gamle jenter fotballtrening, og på en benk utenfor kjøpesenteret sitter en gammel mann og knekker en Tuborg juleøl.

– Dere skriver vel positivt?

Nørrebro blir bare bedre og bedre! sier Mohammed Abdi, som har bodd her halve livet.

Et annet oppgjør danskene har hatt, er oppgjøret med områder de selv har plassert på «gettolister». Flere lavinntektsbydeler med høy andel innvandring pusses nå opp, del for del.



SATSER: Mjølnerparken i Nørrebro er en av stedene som tidligere var kjent for kriminalitet. Her har København kastet ut en rekke beboere fra kommunale boliger i kampen mot «gettoene». Foto: Elias Engevik / TV 2

Men lovpakken fra 2018 «Et Danmark uten parallellsamfunn, ingen gettoer i 2030» har også fått kritikk for å fyre opp under fremmedhat.

Bak lås og slå

Lederen i Høyres danske søsterparti, Søren Pape Poulsen, er ikke i tvil om at gjengkriminaliteten også har falt på grunn av en streng innvandringspolitikk.

Men til Norge har han ett helt tydelig råd:

– Norge må handle nå, og ikke i morgen. Det er heller ingen copyright på politikk, så om Norge ønsker å lage egne gjengpakker, så bør de gjøre det.

STRAFF: Danmark har kjørt en hard linje mot gjengkriminalitet. Det har gitt resultater, mener leder for Det Konservative Folkeparti, Søren Pape Paoulsen, her sammen med den norske delegasjonen. Foto: Elias Engevik / TV 2

Den tidligere justisministeren ser dog at den danske gjengpolitikken ikke er helt problemfri.

– Vi har en utfordring, ja. Fengslene våre er helt fulle. 100 prosent belegg. Vi har puttet riktig mange kriminelle i fengsel og de skal sitte der i svært mange år. Men det må vi bare løse.