Dobbeltdrapsdømt syvbarnsmor ber om gjenåpning av saken sin

VIL UT: Elisabeth Aaslie mener seg uskyldig dømt for to drap, og nå ber hun om ny behandling av saken sin. Foto: Privat

Det opplyser kvinnens forsvarer, advokat Sigurd Klomsæt, til TV 2.

– Jeg mener at det ikke er grunnlag for domfellelse i denne saken. Etter mitt syn er det brukt ulovlige politimetoder, for dette holder ikke. Jeg er meget overrasket over at saken ikke er tatt videre til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, sier Klomsæt.

Aaslie har hele tiden nektet straffskyld for de to drapene hun er dømt for.

Undercover-agent

Ifølge dommen fra Agder lagmannsrett drepte hun sin far i 2002 og sin ekskjæreste i 2014. Aaslie anket dommen til Høyesterett, men fikk anken avvist.

ERFAREN: Advokat Sigurd Klomsæt ble kontaktet av Elisabeth Aaslie i 2020. Siden har han jobbet med gjenåpningsbegjæringen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Hun er den eneste kvinnen i Norge som er dømt til 21 års forvaring.

Saken havnet hos politiet da Aaslies tidligere kjæreste Øystein Hagel Pedersen ble funnet død på et hotellrom i april 2014.

Politiet igangsatte en av de mest omfattende etterforskningene som er gjennomført i Norge. Blant annet brukte de en undercover-agent som brukte flere år på å bli Aaslies venninne.

Høsten 2017 ble Aaslie pågrepet.

Gravde opp kiste

Retten mener politiet lyktes med å bevise at Aaslie dopet ned Pedersen med sovetabletter og kvalte ham med en pute.

I FENGSEL: Elisabeth Aaslie soner dommen på 21 års forvaring i Bredtvet fengsel. Foto: Privat

Under etterforskningen fattet politiet også mistanke om at Aaslie kunne ha vært involvert i sin fars dødsfall i 2002. Faren ble funnet død i badekaret sitt.

Politiet valgte blant annet å grave opp mannens kiste og gjøre nye undersøkelser av liket. Retten fant det bevist at Aaslie ga ham sovetabletter og druknet ham i 2002.

I tillegg til forvaringsstraffen, som har en minstetid på ti år, ble Aaslie dømt til å betale rundt én million kroner i erstatning og oppreisning til etterlatte, barn og fornærmede.