Dobbel varmerekord: – En klar tendens

Mandag ble den gjennomsnittlige globale temperaturen målt til 17,01 grader, ifølge tall fra det amerikanske senteret for miljøprognoser (NCEP).

Det var det varmeste som noensinne er målt på planeten.



Tirsdag ble rekorden slått igjen. Da ble det målt en gjennomsnittlig temperatur på 17,18 grader.

– Det er første gang det har blitt målt så varmt, og da har vi ikke engang nådd sommerens makstemperaturer, sier Tore Furevik, som er klimaforsker og direktør ved Nansensenteret, til TV 2.

Han mener «tendensen er helt klar»:

– Det blir bare varmere og varmere, sier Furevik.



Og kanskje går det mot et rekordår.

NY REKORD: Den forrige varmerekorden var på 16,92 grader i 2016, som følge av en kraftig El Niño kombinert med global oppvarming. Bildet viser innsjøen Trou Caïman i Haiti samme år. Foto: Dieu Nalio Chery / AP

– En dødsdom

Det sørlige USA har de siste ukene lidd under intens varme. Kina rammes av en hetebølge for andre år på rad. Samtidig er det målt temperaturer over 50 grader i Nord-Afrika.

Selv i Antarktis, der det nå er vinter, registreres uvanlig høye temperaturer.



– Sjøtemperaturene er varmere enn noensinne før, så det er mange store utslag nå. Mest sannsynlig vil utslagene bare bli større, sier Furevik.

FØLGER UTVIKLINGEN: Tore Furevik ved Nansensenteret i Bergen forteller at temperaturen øker i takt med det modellene har spådd de siste 30 årene. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Flere internasjonale klimaforskere har begynt å stille seg spørsmålet om verdens klima har gått inn i en mer uberegnelig og farlig fase, ifølge The Guardian.

– Dette er ikke en milepæl vi bør feire. Dette er en dødsdom for mennesker og økosystemer, sier klimaforsker Friederike Otto ved Crantham-instituttet for klimaendring og miljø ved Imperial College i London.

STIGER: Høye havtemperaturer bekymrer forskerne. Her fra Vestfjorden i Lofoten. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

Tre årsaker

Ifølge Furevik er det tre ting om skjer samtidig, som kan forklare de høye temperaturene.

Menneskeskapt global oppvarming.

Værfenomenet El Niño.

Naturlige svingninger, som innebærer at det i perioder er varmere temperaturer.

Ifølge Furevik ser vi allerede effekten av El Niño øst i Stillehavet og langs Ekvator.

– Vi har aldri hatt en El Niño med så høy bakgrunnstemperatur. Det blir spennende å se hvordan det vil slå til, men det vil helt klart gi en kraftig oppvarming utover høsten, vinteren og gjennom neste år, sier han.

UTSLIPP: Temperaturen på kloden er på vei oppover, i takt med utslippene av CO 2 og andre klimagasser. Med El Niño får temperaturen et midlertidig ekstra løft. Foto: Michael Probst / AP / NTB

Klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen, forteller at han ikke ble sjokkert av de globale varmerekordene.

– Jeg må dessverre si at det ikke er så overraskende. Vi må vente at vi kommer til å oppleve den nyheten gjentatte ganger etter hvert som årene går, sier Hygen til TV 2.

Han peker også på El Niño som en del av forklaringen bak rekorden.

– Vi må vente relativt høye temperaturer dette året, og så får vi se hvor lenge det varer, sier Hygen.



KAN RAMMES: Fiskere på en strand på øya Leyte på Filippinene, et av landene der El Niño kan utløse tørke. Foto: Aaron Favila / AP / NTB

Store konsekvenser



Furevik mener klimaet generelt har blitt mer uberegnelig.

– Vi kommer til å se værtyper og ekstremvær vi ikke har sett tidligere. Det vil bli mer langvarig tørke og kraftigere hetebølger. Vi vil også se orkaner i nye områder, som er sterkere enn tidligere, sier han.

Selv om effekten av El Niño vil være svært begrenset i Europa, kan værfenomenet føre med seg store konsekvenser lenger sør.

Ofte fører det til mer nedbør i Sør-Amerika, men tørke i Sørøst-Asia, Australia og deler av Afrika.

– Hetebølge og tørke er det mest alvorlige, og fører til store konsekvenser for menneskene som bor i de berørte områdene, sier Furevik.

SKOGBRANN: En canadisk brannmann kjemper for å redde et boligområde i Kamploos. Canada, Skandinavia og Baltikum har opplevd en varm og ekstremt tørr vår som gir stor skogbrannfare. Foto: Darryl Dyck / The Canadian Press / AP / NTB

FN advarte tirsdag om at verden må forberede seg på konsekvensene av El Niño.

– Regjeringer verden over må mobilisere for å forberede seg på å begrense konsekvensene for vår helse, våre økosystemer og våre økonomier, sa generalsekretær Petteri Taalas i Verdens meteorologiorganisasjon WMO.

Kan bli rekordår

2023 har vært varmt frem til nå, og Hygen tror det vil holde seg slik resten av året.

– Globalt ser jeg for meg at 2023 kommer til å forbli et varmt år. Etter hvert som El Niño viser kreftene sine, så vil det bli veldig høye temperaturer. Om det blir ny rekord, får tiden vise, men at det kommer til å bli et av de varmeste årene vi har hatt, sier han.

Selv om det er illevarslende at stadig nye varmerekorder knuses, håper Furevik det kan bringe med seg noe positivt.

– Ofte er landene som blir hardest rammet av ekstremt klima, også ofte de som blir mer bevisste på at noe må gjøres. At vi ser mer ekstremvær og hetebølger, gjør at folk i større grad får øynene opp.