DNB-sjefen: – Skjønner at mange syns jeg har veldig høy lønn

DNB tjener mye penger om dagen og leverer solide overskudd.

Konsernsjef Kjerstin Braathen er fornøyd med at renteinntektene har økt med 3,5 milliarder kroner i tredje kvartal. Til sammen tjente DNB 13,2 milliarder kroner før skatt i samme periode.

Samtidig er en stor andel av kundene misfornøyde.

Og mens stadig flere sliter med å betjene boliglånet, har DNB-sjefen en lønn på over 15 millioner kroner i året. Hun har også kjøpt seg hus med svømmebasseng og tennisbane til over 40 millioner kroner.

Forstår reaksjonene

Braathen er ukens gjest i Ærlig talt, kort tid etter bankens kvartalsfremleggelse.



Flere reagerer også på bankenes voldsomme inntjening i en tid der hverdagen til mange nordmenn blir tøffere på grunn av økte boligrenter.



– Jeg skjønner at mange syns jeg har en veldig høy lønn. Så er jeg opptatt av mitt ansvar, det er å lede DNB. Akkurat nå opplever vi at det er mange som har behov for våre råd og innspill, sier Braathen.

– Jeg leste nylig en kommentar om at hvis bankdirektøren din bor slik du gjør, da betaler kundene for mye og bankens tjenester er for dyre. Er du enig i det?



– Jeg skal ikke sette direkte sammenheng mellom det. Jeg er opptatt av å være tett på og vi prioriterer kundeaktivitet og kundekontakt veldig høyt.

– Men politisk redaktør i Dagsavisen gikk så langt at han mener du sender et dårlig signal. Du sier «se hvor fett det er å være bankdirektør om dagen», mens folk sliter med å betjene boliglånet sitt. Reflekterer du over det?

– Jeg reflekterer mye over rollen og det ansvaret vi har. Så er det viktig å si at det ikke er jeg som setter min lønn, og at vi er en del av et marked hvor vi har et ansvar for å være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende, svarer Braathen.

– Det har vært politisk vilje om moderasjon i topplønninger, særlig knyttet til statseide selskaper. Er din lønn og bonusordning å vise moderasjon?



– Det syns jeg det er vanskelig å kommentere, all den tid det ikke er jeg som er ansvarlig for å sette mine betingelser. Generelt kan jeg si at jeg er veldig trygg på at DNB utviser moderasjon og at vi har gode tall og referansepunkter som viser til at vi er konkurransedyktige, men ikke lønnsledende.



– Kunne du gjort en like god jobb for en lavere lønn?



– Jeg vil ikke si at lønnen er min primære driver. Samtidig er det viktig for DNB og næringslivet generelt å ha konkurransedyktige betingelser.

Misfornøyde kunder

I EPSIs årlige rapport Bankstudien 2023, som måler kundetilfredsheten i norske banker, kommer DNB nest nederst på listen over bankene kundene er mest tilfreds med.

IKKE FORNØYD: DNB og Braathen er ikke fornøyd med tilfredsheten kundene oppgir å ha. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

Banken får 61,5 poeng i undersøkelse, som er det dårligste resultatet på 20 år.

Det er Braathen ikke fornøyd med.

– Det er vanskelig å si hvorfor det er sånn. Noe kan henge sammen med at vi er banken for folk flest så vi har kunder med ulike behov og vi får naturlig nok mye oppmerksomhet, sier hun.

DNB har fulgt rentehevingene fra Norges Bank det siste året, senest i september. Men banken øker ikke renten like mye på sparepengene til folk som den gjør på boliglånet ditt.

– Vanlig å holde igjen

DNB-sjefen mener det har en sammenheng med at det er den motsatte effekten når renten går nedover mot null.

– Da rentenivået gikk nedover, reduserte vi boliglånsrenten mer enn vi klarte å øke innskuddsrenten. Så vi får den motsatte bevegelsen når renten går oppover, sier Braathen.

Hun påpeker at det å holde igjen renten på sparepengene våre, er vanlig for næringen og bransjen.

– Men kunne dere økt renten like mye på innskudd som dere gjør på boliglån?

– Vi er opptatt av å ha gode og konkurransedyktige produkter til kundene våre og det opplever vi at vi har.

– Svarte du på spørsmålet nå?

– Kan du gjenta det så kan jeg gjøre et forsøk til?

– Kunne dere økt renten på innskudd like mye som på boliglånet?

– Hvordan vi bygger opp tjenestetilbudet vårt og priser produktene våre, er det klart vi har en innvirkning på. Så er det ikke vi som setter markedsprisen på penger. Og dette handler om en økonomi som strever, og at sentralbanken prøver å få bukt med høy inflasjon gjennom økte rentenivå. Da tilpasser banken seg det.

– Men nå snakker du om boliglånsrenten igjen. Hadde dere økt renten på sparepengen våre like mye hadde banken gitt oss et insentiv til å spare mer og bruke mindre?

– Igjen, det er viktig vi har gode og konkurransedyktige produkter. Også svinger disse prisene noe over tid.

